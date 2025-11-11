Innovationen, Services und Dialog:

KRAUSE präsentierte zukunftsorientierte Steigtechnik auf der A+A 2025

Die A+A 2025 hat einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig persönliche Sicherheit und effiziente Arbeitsprozesse für Unternehmen weltweit sind. Vier Messetage lang traf sich in Düsseldorf die Fachwelt des Arbeitsschutzes, um aktuelle Entwicklungen zu erleben und konkrete Lösungen für den betrieblichen Alltag zu diskutieren. Mit dabei war erneut die KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG. Das Unternehmen präsentierte sein umfassendes Portfolio aus innovativer Steigtechnik, individuellen Systemlösungen und praxisnahen Sicherheitsdienstleistungen. Das Fazit des Messeauftritts fällt eindeutig aus: Intensive Fachgespräche, ein hoher Besucherzuspruch und großes Interesse an zukunftsweisenden Lösungen bestätigten den klaren Kurs des Unternehmens.

Produktneuheiten mit Praxisfokus

Bereits zu Messebeginn zeigte sich, dass zahlreiche Besucher gezielt den KRAUSE-Stand aufsuchten, um sich über Neuheiten und bewährte Anwendungen zu informieren. Der Fokus lag dabei nicht nur auf Produkten, sondern auch auf Konzepten, die Sicherheit und Effizienz verbinden. Besonders gefragt waren Lösungen, die sich flexibel in bestehende Arbeitsprozesse integrieren lassen und zugleich den gestiegenen Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. Ein Unternehmenssprecher fasste den starken Verlauf wie folgt zusammen: „Die Gespräche auf der A+A haben deutlich gemacht, dass Kunden nicht nur eine Leiter oder ein Podest suchen. Sie wollen Lösungen für ihre tägliche

Praxis – sicher, effizient und planbar.“

Zu den Produkt-Highlights zählte in diesem Jahr die SkyMatic, eine fahrbare Teleskop-Plattformleiter mit groß dimensionierter Standfläche und umlaufender Absturzsicherung. Das patentierte ClickMatic-System überzeugte die Besucher durch seine schnelle Höhenverstellung und präzise Handhabung. Viele Anwender nutzten die Gelegenheit, die Konstruktion direkt am Stand zu testen. Da die Plattform auch bei Höhenunterschieden und auf Treppen stabil eingesetzt werden kann, stieß sie vor allem bei Industrieunternehmen, Wartungsdiensten und Handwerksbetrieben auf reges Interesse.

Ebenfalls im Mittelpunkt standen die teleskopierbaren Stufenleitern und Doppelleitern von KRAUSE. Die Modelle ermöglichen Arbeiten auf wechselnden Höhen und auf unebenem Untergrund, was insbesondere für Monteure, Serviceteams und Gebäudetechniker von Vorteil ist. Die tiefen Stufen verbessern den Standkomfort und ermöglichen so längere Arbeitsphasen ohne Ermüdung. Viele Fachbesucher lobten die Kombination aus Flexibilität und Sicherheit, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert.

Sonderlösungen für industrielle Anforderungen

Die Sonderlösungen von KRAUSE erregten auch in diesem Jahr wieder große Aufmerksamkeit, da sie individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst sind. Das Angebot reicht von Überstiegen, stationären Plattformen und fahrbaren Konstruktionen bis hin zu komplexen Servicebühnen. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, sich vor Ort beraten zu lassen und ihre individuellen Anforderungen zu besprechen. Besonders aus den Branchen Logistik, Maschinenbau und Energieversorgung wurde konkreter Bedarf an sicheren Zugangslösungen und optimierten Arbeitsabläufen signalisiert.

Services, Seminare und digitale Lösungen

Ein weiteres zentrales Thema am Stand war die Verknüpfung von Produkten und Services. Die KRAUSE ACADEMY präsentierte ihr breit gefächertes Schulungsprogramm zur Qualifizierung von Mitarbeitern als „Befähigte Person“ für die Prüfung von Leitern, Tritten, Steigleitern und Fahrgerüsten. Viele Unternehmen zeigten Interesse an den flexiblen Formaten, die von Präsenzschulungen bis zu Online-Trainings reichen. Parallel dazu informierten die Spezialisten von KRAUSE INSPECT über externe Prüfservices. Zahlreiche Besucher betonten, wie wichtig eine rechtssichere und revisionsfähige Dokumentation für sie geworden ist – sowohl aus Compliance-Gründen als auch zur Unfallprävention.

Als digitale Ergänzung wurde die wosatec-WebApp vorgestellt, eine Lösung eines Kooperationspartners zur intelligenten Verwaltung von Arbeitsmitteln. Sie ermöglicht eine papierlose Dokumentation, automatische Terminüberwachung und zentrale Verwaltung aller prüfpflichtigen Betriebsmittel. Viele Messebesucher hoben den Mehrwert der digitalen Transparenz hervor, insbesondere bei stark wachsenden Gerätebeständen.

Starkes Messefazit und konkrete Projektanfragen

Das Messefazit von KRAUSE fällt eindeutig positiv aus. Die hohe Zahl qualifizierter Fachgespräche bestätigte das große Interesse an innovativer Steigtechnik und ganzheitlichen Sicherheitskonzepten. Viele konkrete Projektanfragen und neue Partnerschaften markieren einen erfolgreichen Messeverlauf. Die Kombination aus Produktneuheiten, praxisorientierten Lösungen und direktem fachlichem Austausch unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Sicherheit und Effizienz konsequent miteinander zu verbinden.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

