INNOVATIONSFEUERWERK BEI M-TEC

PRODUKTNEUHEITEN 2024 SETZEN NEUE MASSSTÄBE

Der oberösterreichische Erneuerbare-Energien-Pionier M-TEC erweitert in diesem Jahr sein Produktportfolio und positioniert sich noch stärker als Komplettanbieter für nachhaltige Energielösungen. Ob Einfamilienhaus, mehrgeschossiger Wohnungsbau oder gewerbliches Projekt: M-TEC wird zum umfassenden One-Stop-Shop für erneuerbare Energietechnologien.

Die letzten Monate waren geprägt von intensiver Entwicklungsarbeit und dem Vorantreiben von Innovationen. Mit der Einführung der Luftwärmepumpe Propan und dem Energy-Hero, einem Stromzähler mit integriertem Energiemanagement, unterstreicht M-TEC seine Vorreiterrolle als Komplettanbieter.

Der dreiphasige Direktstromzähler für bis zu 65 Ampere Energy-Hero überzeugt durch seine umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten und seine einfache, werkzeuglose Installation. Er ist mit allen M-TEC Produkten und zusätzlich mit einer breiten Palette von Fremdgeräten am Markt kompatibel – und das zu einem attraktiven Preis inklusive aller Softwarelizenzen für M-TEC Produkte. „Mit dem Energy-Hero bieten wir nicht nur einen multifunktionalen Stromzähler, sondern ein komplettes Energiemanagementsystem inklusive Bedienung mittels APP, das flexibel an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden kann“, erklärt M-TEC-CTO und Miteigentümer Peter Huemer.

Vom Hero zum Heater, Charger und Wizard:

Ein Produktbaukasten, viele Möglichkeiten

Ergänzt wird das Portfolio mit der intelligenten E-Ladestation Energy-Charger, und dem bis 9 kW stufenlos regelbaren Verbrauchsregler Energy-Heater. Beide Produkte erhöhen die Energie-Eigenverbrauchsquote durch die sinnvolle Nutzung von Überschussenergie und kommen im Juli auf den Markt. Mit dem Energy-Wizard – einem 1- oder 3-phasigen PV-Wechselrichter von 3,6 bis 25 kW – rundet M-TEC sein Angebot ab. Die Großspeicherlösung Energy-Block erhält dagegen ab dem Frühjahr ein angepasstes Basiskonzept und bietet eine Speicherkapazität von bis zu 327 kWh inklusive einer Wechselrichterleistung bis 50 kW.

M-TEC-Wärmepumpen mit Propan:

Spitzenwirkungsgrad trifft auf Nachhaltigkeit

Mit der Integration der Propan-Technologie in seine Wärmepumpen setzt M-TEC neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Die überarbeiteten Pumpen erreichen einen herausragenden SCOP (Jahreswirkungsgrad) von 5,5. Zusätzlich zu den bestehenden Baureihen erweitert M-TEC seine Modellpalette um eine ECO-Wärmepumpe und eine Booster-Wärmepumpe.

Drei in einem:

Komplettlösungen aus einer Hand

Als Entwickler, Hersteller und Servicepartner bietet M-TEC einen ganzheitlichen Baukasten für erneuerbare Energien an. Mit dem hauseigenen Energiemanagementsystem inklusive APP ermöglicht M-TEC seinen Fachpartnern den Zugriff auf ein intelligent vernetztes Produktpaket inklusive innovativer Softwarelösungen. „Wir wollen die Umsetzung ganzheitlicher Energielösungen nicht nur möglich, sondern auch so einfach wie möglich machen“, erklärt Peter Huemer.

M-TEC auf den führenden Messen

Vom Direktstromzähler mit integriertem Energiemanagement über die intelligente E-Ladestation bis zum PV-Wechselrichter und der neuen Wärmepumpe: Auf den Fachmessen IFH Intherm und Intersolar Europe stellt das Unternehmen seine Neuheiten aus.

-M-TEC stellt seine Produktneuheiten vom 23. April bis zum 26. April auf der Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik IFH Intherm in Nürnberg aus. Besucher finden das Unternehmen in Halle 4, Standnummer 4.308.

-Vom 19. bis zum 21. Juni präsentiert M-TEC seine Highlights auf der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, der Intersolar Europe, in München. Besucher finden das Unternehmen in Halle B5, Standnummer B5.450.

Online-Talk mit Journalisten

Neben Pressegesprächen auf den Fachmessen bietet M-TEC interessierten Journalist*innen die Möglichkeit zu einem Online-Meeting mit den Entscheidungsträgern Peter Huemer, Chairman und CTO, Andreas Leobacher, CEO und Daniel Türk, CSO DACH an.

Termin 21.03.2024, 10:00 Uhr

Anmeldung: https://zoom.us/meeting/register/tJEpcOCrrz8iG9S35bP_ieUsXKsF3JqW-xg6

Über M-TEC Energy for Future:

Als Teil der M-TEC-Gruppe entwickelt und produziert die M-TEC GmbH in Oberösterreich seit mehr als vierzig Jahren hocheffiziente Wärmepumpen und ganzheitliche Energiesysteme für Kunden in ganz Europa. Dabei verbindet der Pionier für nachhaltige Energielösungen höchste Qualität und Verlässlichkeit in der Produktion mit dem Wissen und der Erfahrung aus mehr als 20.000 Installationen. M-TEC wurde 2015 gegründet und ist heute in über 15 Ländern aktiv. Als Kunden adressiert das Unternehmen lokale Fachpartner und den Fachgroßhandel.

Die M-TEC, mit Sitz in Österreich, ist ein „Green-Tech“- Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion von Gesamtenergielösungen.

