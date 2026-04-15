Innovationskultur – Workshop von Andreas Becker auf der REConf 2026

Kulturmuster sichtbar machen und daraus konkrete Spielzüge für Innovation ableiten

Kulturmuster greifbar machen – statt Patentrezepte kopieren

Viele Organisationen sprechen über Innovationskultur, aber im Alltag bleibt es oft abstrakt. Der Workshop setzt deshalb auf eine klare Übersetzung: Kultur wird als „Spielstil“ sichtbar gemacht. Teilnehmer erkennen, welche Muster Innovation fördern oder ausbremsen – und wie sich daraus eine Spielphilosophie ableiten lässt, die zur Organisation und zum Umfeld passt.

Methode: 7 Spielsysteme und 4 Perspektiven

Als gemeinsame Sprache nutzt der Workshop sieben Spielsysteme (u. a. Regelwerk, Wettbewerb, Zusammenhalt, Weitblick), um Kulturmuster schnell einordnen und diskutieren zu können. Ergänzend sorgt die integrale Sicht über vier Perspektiven für Umsetzungsstärke: Tugenden, Teamgeist, Talente und Taktik. So wird aus einer kulturellen Standortbestimmung ein handhabbarer Matchplan für Innovation im Tagesgeschäft.

Termin auf der REConf 2026 – und als Inhouse-Format buchbar

Der Workshop Innovationskultur – jede Organisation tickt anders findet am Montag, 27. April 2026, von 14:00 bis 18:00 Uhr statt (REConf 2026). Unternehmen, die das Thema direkt intern verankern möchten, können den Workshop Innovationskultur – rund um eine eigene Spielphilosophie für innovative Unternehmen auch als Inhouse-Format anfragen.

Über Andreas Becker

Andreas Becker ist Keynote Speaker und Sparringspartner für Kulturwandel, Transformation und Innovationskultur. Er unterstützt Organisationen dabei, kulturelle Muster sichtbar zu machen und daraus Spielzüge abzuleiten, die im jeweiligen Kontext wirklich funktionieren – mit praxiserprobten Modellen und eingängigen Teamsport-Analogien.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei Kulturwandel und agiler Transformation – mit Fokus auf wirksame Zusammenarbeit, klare Entscheidungswege und eine Spielphilosophie, die zum Kontext passt. Dazu verbindet Andreas Becker Beratung, Workshops und Keynotes mit praxisnahen Teamsport-Analogien.

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