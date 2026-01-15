Innovationskultur: Workshop zeigt, wie Organisationen „ticken“

REConf 2026: Interaktiver Workshop rund um innovative Unternehmen

Innovationskultur in Unternehmen entsteht nicht in PowerPoint-Folien oder abgetrennten Innovation Hubs – sie zeigt sich im Tagesgeschäft: in Entscheidungen unter Unsicherheit, in der Sicherheit von Experimenten und im Umgang mit Fehlern. Genau diesen Praxischeck stellt Andreas Becker in den Mittelpunkt seines interaktiven Workshop „Innovationskultur – rund um eine eigene Spielphilosophie für innovative Unternehmen“

Auf der diesjährigen Konferenz REConf 2026 wird dieser Workshop mit dem Titel “ Innovationskultur – jede Organisation tickt anders“ angeboten.

Der Workshop findet am Montag, 27. April 2026, von 14:00 bis 18:00 Uhr statt und verbindet einen kompakten Impuls mit intensiven Gruppenübungen. Teilnehmer erhalten konkrete Handlungsansätze, um die Innovationskultur in ihrer Organisation greifbar zu machen, klar zu beschreiben und gezielt weiterzuentwickeln.

Von „Kultur“ zu einem handhabbaren Matchplan

Innovationskultur wird oft diskutiert – aber selten so aufbereitet, dass Teams damit arbeiten können. Im Workshop wird Kultur deshalb als Spielstil übersetzt: Welche Muster dominieren wirklich? Wo hilft Tempo – und wo braucht es bewusst Sicherheit? Welche Art der Abstimmung beschleunigt Innovation – und welche bremst?

Als gemeinsame Sprache nutzt der Workshop sieben „Spielsysteme“ (u. a. Tradition, Regelwerk, Wettbewerb, Zusammenhalt, Weitblick), um unterschiedliche Kulturmuster schnell erkennbar und besprechbar zu machen. Ergänzt wird das durch vier Perspektiven, die Umsetzung ermöglichen: Tugenden (Haltung), Teamgeist (Zusammenspiel), Techniken (Fähigkeiten & Verantwortung) und Taktik (Prozesse, Ziele, Entscheidungswege). So entsteht aus einer Analyse ein konkreter Matchplan für den Innovationsalltag.

Für wen ist der Innovationskultur Workshop gedacht?

Der Workshop richtet sich an Führungskräfte, Innovations- und Change-Verantwortliche, HR und Organisationsentwickler – sowie an alle, die Kulturwandel nicht nur beschreiben, sondern im Alltag wirksam gestalten wollen. Als Grundlage hilfreich sind ein Grundverständnis für Organisationskultur und erste Erfahrungen mit Veränderungsprozessen.

Warum Innovationskultur ein echter Wettbewerbsfaktor ist

Innovationskultur beschreibt – kurz gesagt – die Normen, Werte und Denkhaltungen, die das Verhalten im Neuerungsprozess prägen. Genau deshalb wirkt sie als Hebel für Innovationskraft. (Hintergrund: Wikipedia, “ Innovationskultur„).

Auch die Studie „It“s the culture, stupid! Die Rolle betrieblicher Innovationskultur für erfolgreiche Innovation und Resilienz“ betont den Zusammenhang zwischen Innovationskultur, Resilienz und Innovationsfähigkeit – und nennt u. a. Offenheit, Agilität, Kommunikation und Mitarbeiterorientierung als zentrale Elemente.

Workshop auch als Inhouse-Format buchbar

Wer das Thema direkt im eigenen Unternehmen verankern möchte, kann den Workshop Innovationskultur auch als Inhouse-Format buchen – je nach Bedarf als Halbtagesformat oder als 1-2-tägiges Training.

Über Andreas Becker

Andreas Becker ist Keynote Speaker und Sparringspartner für Orientierung im Wandel – mit Fokus auf Kulturwandel, Transformation und Agilität. Aus seiner Erfahrung in der digitalen Produktentwicklung weiß er, warum Veränderung selten an fehlendem Wissen scheitert, sondern daran, dass Organisationen nicht klar sehen, wo sie stehen und welche Spielregeln im eigenen Kontext wirklich funktionieren. In seinen Keynotes und Workshops macht er kulturelle Muster greifbar, ordnet Entwicklungsniveaus von Entscheidungen ein und unterstützt dabei, eine tragfähige Spielphilosophie zu entwickeln. Seine Sport- und Fußball-Analogien übersetzen Komplexität in klare Bilder, die Teams in konkrete nächste Schritte überführen können.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

Firmenkontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 9676726



http://www.complexcellence.de

