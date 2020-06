Innovative Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks 2020

Ein innovatives Bildbearbeitungsprogramm zeichnen sich vor allem mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche, einem günstigen Preis sowie einer Vielzahl von Funktionen aus. Genau solche Eigenschaften enthält das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020.

Gerade Anfänger in der Bildbearbeitung benötigen ein Programm, welches auch ohne lange Einarbeitungszeit zu schnellen und befriedigenden Ergebnissen führt. Aus diesem Grund wurde bei der Entwicklung von Fotoworks XL 2020 besonderer Wert auf die übersichtliche Struktur der Benutzeroberfläche gelegt, die es dem Anwender ermöglicht, ohne große Vorkenntnisse tolle Effekte in die eigenen Fotografien einzubauen. Einige Effekte wie zum Beispiel Bild drehen oder Bild spiegeln sind essentiell für ein gutes Bildbearbeitungsprogramm. Aber auch besondere Effekte dürfen hier nicht fehlen. So ermöglicht das Bildbearbeitungsprogramm dem Anwender mühelos eine Bildcollage zu erstellen, oder auch Texte in das Foto zu integrieren.

Auch Zeichen und Symbole können ganz einfach mit wenigen Klicks in das Bild eingesetzt werden um tolle Grafiken zu kreieren. Zudem hat der Bildbearbeiter die Möglichkeit, zusätzliche Zeichen oder Symbole aus dem Internet zu laden und diese in das Bildbearbeitungsprogramm zu inkludieren.

Aber auch die allseits beliebten Cliparts sind vorhanden und können beliebig erweitert werden. Ebenfalls steht dem Anwender eine Auswahl an Rahmen zur Verfügung, welche ebenfalls erweitert werden kann. Fotoworks XL 2020 bietet eine Vielzahl von Effekten wie Bild morphen oder auch Voreingestellte Effekte an, die das Bild optisch zu einem Highlight machen. Belichtungsfehler sowie Farbfehler lassen sich spielend mit wenigen Handgriffen korrigieren und auch ganze Bildserien können mit der Stapelverarbeitung korrigiert werden.

Ein häufiges Problem bei der Fotografie ist der sogenannte Rote-Augen-Effekt. Dies passiert häufig bei Fotos, da das Blitzlicht von der Netzhaut reflektiert wird. Den Fotograf stört dieser Effekt meist, aber mit dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 kann man diesen Makel ganz schnell beheben und so optisch einwandfreie Bilder gestalten. Manchmal sind es aber auch störende Objekte oder Personen, die auf einem Bild retuschiert werden sollen.

Auch für dieses Problem hat dieses Bildbearbeitungsprogramm eine Lösung. So kann man auf mehreren Wegen störende Objekte beseitigen, sei es der schnelle Weg, oder auch für besondere Ergebnisse der Weg über die Experten-Funktionen. Diese bietet mit einer Vielzahl von verfeinerten Funktionen neue und intensivere Ergebnisse in der Bildbearbeitung. Besonders beliebt sind hier die Funktionen Kopierstempel oder auch die Lichtreflex-Effekte. Gerade für die Künstler in der Fotobearbeitung gibt es hier eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, das Bild noch kunstvoller zu gestalten. So kann man beispielsweise eine Fotografie in schwarz-weiß konvertieren und dabei Farbige Akzente setzen, die Das Bild zu einem Kunstwerk werden lassen.

Mit den Radial/Fokussierten Effekten gelingt dem Anwender ein Bild mit Fokussierten Highlights, während man den Hintergrund verschwimmen lassen kann. Hierbei lässt sich die Effektstärke mit dem Bildbearbeitungsprogramm beliebig einstellen um optimale Ergebnisse zu erzielen. Auch ist die Kopieren/Einfügen Profi-Methode ein toller Effekt, der es dem Bildbearbeiter ermöglicht, Personen oder Objekte auszuschneiden und auf andere Hintergründe zu projizieren.

Auch einen Fotokalender mit den Liebsten kann man problemlos erstellen, dank der Option, gleich mehrere Bilder einzufügen und auch zu bearbeiten. So spart sich der Bildbearbeiter viel Zeit und er muss nicht mühsam jedes Bild einzeln aufrufen. Die umfangreichen Druckmöglichkeiten ermöglichen dem Anwender den Posterdruck, der randlose Ausdruck auf Fotopapier sowie auch das Ausdrucken mehrerer Bilder auf einem Blatt.

Mit Fotoworks XL 2020 erhält man ein Bildbearbeitungsprogramm, welches auf ganzer Linie überzeugt. Nicht nur die Vielzahl der Effekte sind ein Kaufgrund, sondern auch das übersichtliche Menü sowie der unschlagbare günstige Preis. Zudem sind alle Updates kostenlos und das Programm somit stets auf dem neuesten Stand. Für Fragen und Probleme steht dem Anwender ein kompetentes Support-Team jederzeit zur Verfügung. Auch hat der Nutzer ein Handbuch online zur Verfügung, welches die grundlegenden Funktionen gut erklärt. Für unentschlossene lohnt sich der kostenlose Download der Testversion von Fotoworks XL 2020, um alle Funktionen ausgiebig zu testen. Besser kann ein Bildbearbeitungsprogramm nicht sein.

Mehr Informationen zum Bildbearbeitungsprogramm unter: https://www.bildbearbeitungsprogramm-windows-10.de/

Artikel Quelle: https://www.bildbearbeitungsprogramm-windows-10.de/innovative-bildbearbeitungsprogramm-fotoworks-2020/

IN MEDIAKG TI ist ein spezialisiertes Unternehmen aus Sonthofen im Allgäu und bietet seit 2001 im Kerngeschäft die Entwicklung und Vertrieb von Software für Endanwender an. Die Software zur Bildbearbeitung Fotoworks XL wurde von IN MEDIA KG entwickelt und von IN MEDIAKG TI weiterentwickelt.

Kontakt

IN MEDIAKG TI

Michael Stadler

Grünten Straße 12

87527 Sonthofen

+49 (0) 8321 7209941

info@mediakg-ti.de

https://www.bildbearbeitungsprogramm-windows-10.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.