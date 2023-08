Innovative Digitalisierung bei beruflicher Orientierung von Jugendlichen

„Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen“ setzt erfolgreich auf SMS-Kommunikation

Seit ihrer Premiere im Jahr 2005 hat sich die „Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen“ (https://www.betriebsferien-es.de) als ein wegweisendes Projekt der beruflichen Orientierung von Schülerinnen und Schülern etabliert. Das von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Esslingen (Region Stuttgart) initiierte Programm ermöglicht es jungen Menschen, bereits ab einem Alter von 13 Jahren Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe zu gewinnen, indem sie Unternehmen und Institutionen in den Sommerferien besuchen. Die Initiative fördert die praxisnahe Erfahrung und erleichtert die wichtige Entscheidung für die zukünftige Berufswahl.

Seit 2005 zeichnet die Agentur Holger Hagenlocher, ansässig in Esslingen am Neckar, für die Kommunikation der “ Aktion BetriebsFerien“ verantwortlich. Sie erstellt das Terminheft, gestaltet Plakate und betreut redaktionell die Inhalte der Print- und Online-Medien. Die technische Umsetzung wird von iccento web solutions (https://iccento.de), der Digital-Division der Agentur Holger Hagenlocher, realisiert.

Das Herzstück bei der Durchführung des Projekts ist die Online-Plattform, die einen automatisierten Workflow von der Anmeldebestätigung bis zum Versand von Informationen und Erinnerungen ermöglicht. Basierend auf dem leistungsstarken Content Management System Typo3 hat iccento web solutions in den letzten Jahren kontinuierlich neue Funktionen entwickelt, um die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Echtzeit über den Anmeldestatus und die Durchführung der Betriebsbesichtigungen zu informieren.

Angesichts des sich ständig ändernden Medienverhaltens der Jugendlichen, die vermehrt Smartphones nutzen und weniger auf Laptops und PCs zurückgreifen, war es erforderlich, die bestehende Kommunikation zu erweitern. Die Einführung von SMS-Erinnerungen erwies sich als äußerst erfolgreich und wurde von den Jugendlichen sehr gut angenommen. Die SMS-Funktion wurde individuell an die Bedürfnisse der „Aktion BetriebsFerien“ angepasst und ergänzte die bisherige E-Mail-Kommunikation. Die Bereitstellung von Mobiltelefonnummern erfolgte auf freiwilliger Basis und unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien.

„Die Einführung der SMS-Erinnerung war eine spannende und herausfordernde Aufgabe für uns“, so Holger Hagenlocher, Geschäftsführer von iccento web solutions. „Die hohe Akzeptanz unterstreicht den Erfolg dieser Maßnahme und bestätigt, dass wir den Bedürfnissen der Zielgruppe erfolgreich gerecht werden.“

Die „Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen“ bleibt so weiterhin ein Vorreiter in der beruflichen Orientierung von Jugendlichen und setzt konsequent auf innovative digitale Lösungen. So bietet die Aktion Betriebsferien eine großartige Chance, um gegenseitig Transparenz zu schaffen. Die jungen Interessenten bekommen beim „Berufeschnuppern“ einen Einblick in das Arbeitsumfeld und den Ablauf der Ausbildungen. Unternehmen hingegen haben frühzeitig die Chance, konkrete Kontakte zu potenziellen Auszubildenden zu knüpfen.

Die „Aktion BetriebsFerien“ ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie stetige Innovationen auch in der Berufsorientierung zu einem nachhaltigen Erfolg führen können, indem sie junge Menschen auf ihrem Weg zur beruflichen Zukunft unterstützen

Weitere Anfragen zu digitalen Kommunikationslösungen, einschließlich Landingpages, Websites, Newslettern, SMS- und WhatsApp-Versand sowie Suchmaschinenoptimierung, können direkt bei iccento web solutions eingereicht werden unter info@iccento.com.

iccento web solutions ( https://iccento.de) ist der Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher, der sich auf die Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen für die digitalen Kommunikation spezialisiert hat.

Neben der Erstellung von Websites, Microsites und Landing Pages betreut die Internetagentur iccento web solutions ( https://iccento.de) die Social Media-Aktivitäten, die Produktion von Produktvideos sowie von E-Mail-Newslettern und deren Administration. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie der Einsatz von IT-Sicherheitslösungen stellen weitere Schwerpunkte von iccento web solutions ( https://iccento.de) dar.

Das Einrichten von Videokonferenzen sowie die Durchführung von Online-Meetings ergänzt das Portfolio der Agentur. Mit Büros in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart sowie in Singen am Hohentwiel im Landkreis Konstanz, nahe der Grenze zur Schweiz, unterstützt iccento web solutions ( https://iccento.de) Unternehmen, Institutionen und Organisation.

