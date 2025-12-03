Innovative Lösung gegen das PDE-Problem

Seit 1998 verbaut die Volkswagen AG TDI-Motoren mit Bosch-Einspritzdüsen im Pumpe-Düse-System. Viele dieser Motoren leiden unter dem bekannten PDE-Problem. Durch Vibrationen an den Einspritzdüsen entsteht erhöhter Verschleiß im Zylinderkopf. Die Folgen sind gravierend: Leistungsverlust, Ruckeln, Startprobleme, erhöhter Kraftstoffverbrauch – bis hin zum Motorschaden. Reparaturen können bis zu 7.000 EUR kosten.

Werkzeug und Formentechnik Rath präsentiert eine innovative Reparaturlösung, die das Problem dauerhaft und deutlich kostengünstiger behebt.

Ursache ist die Befestigung der PDEs: Die PDE-Einspritzdüsen werden nur einseitig mit einem Spannschuh fixiert. Vibrationen lassen die harte Düse aus ihrer Position wandern, wo sie die weichere Zylinderkopf-Bohrung ausschabt. Das führt zu massivem Verschleiß, Leistungsverlust und im schlimmsten Fall zum kompletten Motorschaden.

Die von Werkzeug und Formentechnik Rath entwickelten PDE Brücken (für den 5-Zylinder) und der PDE-Reparaturhalter (für den 3-, 4- & 5-Zylinder) bieten eine effektive Lösung: Sie richten sich automatisch an der Motorform aus und fixieren die Einspritzdüse sicher in ihrer ursprünglichen Position. So wird ein erneutes Wegdrücken verhindert und der Verschleiß in der Zylinderkopf-Bohrung wirkungsvoll vermieden. Die Halter sind mit zahlreichen Modellen von Audi, Seat, Skoda und VW kompatibel – von 2.5 TDI über 2.0 TDI, 1.9 TDI, 1.4 TDI bis hin zum 1.2 TDI.

Norbert Rath, Inhaber von Werkzeug und Formentechnik Rath, erklärt: „Mit unserer Reparaturhalterung können Werkstätten und Fahrzeughalter ihre Motoren zuverlässig instandsetzen – schnell, einfach und ohne teuren Zylinderkopftausch.“

Im Werkzeugbau Rath Shop können Sie mit dem PDE-Problem-Check prüfen, ob Ihr Fahrzeug von diesem bekannten Problem betroffen ist.

Mit dieser innovativen Reparaturhalterung können Fahrzeugbesitzer teure Folgeschäden vermeiden und die Lebensdauer ihrer TDI-Motoren deutlich verlängern. Werkzeug und Formentechnik Rath setzt damit neue Maßstäbe in der Motorinstandsetzung und bietet eine nachhaltige Lösung für ein weitverbreitetes Problem.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 45 Jahren Erfahrung im Werkzeugmacherhandwerk aus Ahlen setzen wir Maßstäbe – in Qualität, Präzision und technischer Exzellenz. Unser umfassendes Know-how im Werkzeugbau, kombiniert mit einer Spezialisierung auf Fräsen und anspruchsvollste Bauteile, macht uns zum verlässlichen Partner für höchste Ansprüche.

Wir denken weiter: Innovation und Entwicklung stehen bei uns im Mittelpunkt. Von der ersten Idee über Prototypen bis zur komplexen Konstruktion begleiten wir Sie mit voller Energie und Expertise – für Lösungen, die effizient, langlebig und präzise sind.

Vertrauen Sie auf unsere Leidenschaft für Perfektion und unser technisches Können. Gemeinsam schaffen wir beeindruckende Ergebnisse, die in jedem Detail überzeugen. Ihre Vision ist unser Antrieb!

Kontakt

Werkzeug und Formentechnik Rath

Norbert Rath

Bunsenstraße 10

59229 Ahlen

01635676544



https://werkzeugbau-rath-shop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.