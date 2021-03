Auf dieser Veranstaltung finden Sie alle aktuellen Lösungsansätze aus der Forschung und Industrie für Ihre Supply Chain.

Am Dienstag, den 16.03 findet auf der LOGfair die erste virtuelle Messe des Jahres 2021 statt: Wir freuen uns, Sie zu der Veranstaltung “Innovative Lösungen für Ihre Supply Chain 2021”, begrüßen zu dürfen! Gerade das vergangene Jahr 2020, welches zum großen Teil im Zeichen der Pandemie stand, hat gezeigt, dass das Konzept der virtuellen Online-Messe für Logistik gut angenommen wird: Über 2.450 Anmeldungen zu den Vorträgen, rund 6000 Besucher der 43 Aussteller und 9.230 Seitenaufrufe während der Messetage, sprechen für sich!

In Umbruchzeiten – auch nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie, der Fortschreitenden des Welthandels oder den regionalen Krisengebieten – ist die Logistikstikbranche einem starken Wandel unterzogen. Gerade beim Supply Chain Management und in der Logistik liegen oftmals noch große Innovationspotentiale: Unternehmen entlang der Lieferkette müssen sich entsprechend aufstellen, um mitzuhalten. Neue Konzepte sind gefragter denn je im hochkomplexen Kreislauf der Logistik. Im Vordergrund steht hierbei, den Endkunden mit seinen steigenden Anforderungen zufriedenzustellen. Allerdings sind weitere Herausforderungen Kostenersparnis bei Transporten, Umweltschutz, innovative Lösung beim Warenumschlag und Lagerhaltung, steigende Transportvolumina managen, Pünktlichkeit verbessern und die gesamte Supply Chain optimieren.

Lassen Sie sich am 16. März keine neue Idee entgehen und finden Sie die ideale Lösung für Ihr Unternehmen. Auf der LOGfair erwarten Sie spannende Themen rund um die Supply Chain! Genießen Sie bei LOGfair 1:1 Dialog ohne Reiseaufwand, Messestress und möglicher Virenrisiken.

Diese Themen werden von unseren Experten behandelt:

09:00 – 09:45 Advanced Supply Chain Solutions – Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und autonome Entscheidungen, Prof. Dr.-Ing. Bernd Noche

10:00 – 10:45 Supply Chain Resilienz – Zwischen Robustheit & Anpassungsfähigkeit im Zeichen der Krise, Prof. Dr. Frank Thomas Meyer

11:00 – 11:45 Lkw-Tourenplanung – Erfolgreicher durch Automatisierung, Dr. Stefan Anschütz, Gründer & CEO Business Unit OPHEO, initions AG

12:00 – 12:45 active avis mit integriertem Sprachassistenten, Tobias Braun, Projektleiter active logistics

14:00 – 14:45 Der Durchbruch für Multicarrier-Shipping im eCommerce, Claus Fahlbusch, Gründer und Geschäftsführer shipcloud GmbH

15:00 – 15:45 Supply Chain Simulation – Der Erfolgsfaktor für die Gestaltung von Lieferketten, Mathias Bös, Geschäftsführer SDZ GmbH

Weitere Infos zu den Speakern und den Zugang zur Veranstaltung finden Sie hier: https://logfair.online/lp-supply-chain-2021/ Stellen Sie sich Ihren individuellen Plan aus unserer Vortragsagenda zusammen.

Für Aussteller ist dies eine große Chance, auf ihre Produkte und Leistungen aufmerksam zu machen. So stellen virtuelle Messen eine gute Möglichkeit dar, auch in diesen Zeiten Präsenz zu zeigen, und die vielen Neuerungen der Branche an die Zielgruppe zu kommunizieren: Interessentengespräche und neue Produktvorstellungen gehören auf der virtuellen Messe zur Tagesordnung.

Interessenten können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen. Natürlich ist die Teilnahme an allen Vorträgen völlig kostenfrei und mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich.

Los geht es am 16.03.2021um 09:00 Uhr. Wir freuen uns aus Sie!

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant. Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform.

Kontakt

Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Jan Schenkenbach

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.