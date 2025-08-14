Innovative Lösungen für KMUs zur digitalen Transformation

Winterthurer Digitalagentur setzt auf KI und datengetriebenes Marketing für nachhaltige Online-Erfolge von KMUs

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Präsenz im digitalen Raum optimal zu gestalten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die Winterthurer Online-Agentur cloudWEB GmbH bietet individuelle Lösungen für diese Herausforderungen. Durch datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytik und den Einsatz von KI-Technologien unterstützt cloudWEB KMUs bei ihrer digitalen Transformation.

In einer Zeit, in der die Digitalisierung den Geschäftsalltag prägt, setzt cloudWEB auf pragmatische Ansätze, um messbare Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die echten Mehrwert bieten. Dabei stehen Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung im Fokus. Diese massgeschneiderten Digitallösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Online-Präsenz gezielt zu optimieren und ihre Reichweite zu steigern.

Martina Bernet, Geschäftsführerin von cloudWEB, betont die Bedeutung dieser massgeschneiderten Ansätze: „Unser Ziel ist es, unkomplizierte und wirkungsvolle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir gehen auf individuelle Anliegen ein und schaffen messbare Mehrwerte durch unser datengetriebenes Vorgehen.“

cloudWEB zeichnet sich durch einen pragmatischen Ansatz aus, der auf konkreten Ergebnissen basiert. Das Unternehmen legt grossen Wert auf Transparenz, Effizienz und Professionalität, um seinen Kunden einen verlässlichen Partner in der digitalen Transformation zu bieten. Mit über 10 Jahren Erfahrung und einem bewährten Plan-Build-Run-Analyze Prozess hat sich cloudWEB als Experte im Bereich Online-Marketing etabliert.

Die Werte von cloudWEB spiegeln sich in der Arbeitsweise des Unternehmens wider: unkompliziert, zielgerichtet und immer auf der Suche nach dem gewissen „Etwas“. Die Agentur setzt auf einen kundenorientierten Ansatz, der darauf abzielt, den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Für weitere Informationen und Anfragen steht Martina Bernet, Geschäftsführerin von cloudWEB, gerne zur Verfügung.

Die cloudWEB GmbH mit Sitz in Winterthur, Schweiz, ist eine spezialisierte Online-Agentur, die KMUs bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Durch datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytik und KI-Technologien entwickelt cloudWEB massgeschneiderte Digitallösungen, die echten Mehrwert schaffen. Mit einem pragmatischen Ansatz und einem starken Fokus auf Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung ist cloudWEB der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz optimieren wollen.

Kontakt

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

