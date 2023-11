Innovative Partnerschaft: BauWatch und PLANPROTECT vereinen Stärken beider Sicherheitswelten

BauWatch, renommierter Anbieter ganzheitlicher Videoüberwachungslösungen, und PLANPROTECT, Spezialist für Innen- und Außensicherheit durch permanenten ECHTZEITSCHUTZ, haben eine wegweisende Partnerschaft angekündigt. Diese strategische Kooperation zielt darauf ab, die Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Anwendungsbereichen gemeinsam zu gestalten und eine noch effektivere Abschreckung von Einbrüchen zu gewährleisten.

PLANPROTECT ist bekannt für seine innovativen Sicherheitslösungen, die Innen- und Außenbereiche mithilfe modernster Kamerasysteme und hochsensibler Mikrofone rund um die Uhr schützen. Im Falle eines Einbruchs greift die firmeneigene VdS und EN zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle in Sekundenschnelle mittels Live-Täteransprache ein, was dazu führt, dass Einbrecher in 97,45%* aller Fälle sofort das Weite suchen und weiterer Schaden vermieden wird. Diese hochwirksame Kombination aus visueller Überwachung und akustischer Intervention hat PLANPROTECT zu einem führenden Anbieter im Bereich der innovativen Sicherheitslösungen gemacht.

Auf der anderen Seite ist BauWatch als Vorreiter im Bereich der Videoüberwachungslösungen bekannt. Das Unternehmen bietet technologisch fortschrittliche Kameratürme, die eine Vielzahl von Anwendungsbereichen absichern. Darunter Innenräume, Baustellen und weitläufige Areale wie Parkplätze, Industrieflächen sowie Energieanlagen. Dank solarbetriebener Überwachungssysteme ist sogar eine autarke Absicherung an entlegenen Orten möglich, ohne direkte Stromversorgung. Die umfassende Sicherheitslösungen von BauWatch haben dazu beigetragen, Einbrüche und Vandalismus in vielen Branchen erheblich zu reduzieren. Im Jahr 2022 waren es 75.928 Vertreibungen durch Ansprache und 1.630 durch die Polizei verhaftete Personen.

Durch die Zusammenarbeit von BauWatch und PLANPROTECT entstehen bedeutende Synergien, die zukünftige Kundenprojekte merklich bereichern werden. Kunden können nun auf eine erfolgversprechende Kombination von Technologien und Fachwissen zugreifen, um ihre Sicherheitsanforderungen noch besser zu erfüllen. Spezifische Kundenanfragen werden so nun noch individueller und lösungsorientierter umgesetzt.

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für beide Unternehmen und vor allem für unsere Kunden“, sagte Klaus Maskort, Geschäftsführer BauWatch Deutschland. „Durch die Verbindung von BauWatchs erstklassigen Überwachungstürmen mit PLANPROTECTs effektivem ECHTZEITSCHUTZ durch fest installierte Sicherheitslösungen schaffen wir eine vielversprechende Produktvielfalt, die potenzielle Eindringlinge effektiv abschreckt und Kundenprojekte noch sicherer macht.“

Uwe Breker, Vorstandssprecher der PLANPROTECT, fügte hinzu: „Wir freuen uns darauf, unsere bewährte Technologie zukünftig in Zusammenarbeit mit BauWatch anzubieten. Diese Partnerschaft ist ein Gewinn für die Sicherheitslandschaft und wird den Schutzmaßnahmen in verschiedenen Branchen neue Möglichkeiten eröffnen.“

Die Kooperation zwischen BauWatch und PLANPROTECT verspricht, nicht nur den Schutz von Gewerbe- und Privatimmobilien und Freiflächen zu verstärken, sondern auch die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Sicherheitssysteme zu steigern. Kunden können sich auf eine maßgeschneiderte, hochmoderne Lösung verlassen, die ihren spezifischen Anforderungen gerecht wird.

