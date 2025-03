Innovative Steigtechnik für Gebäudereiniger von KRAUSE

Gebäudereiniger stehen täglich vor der Herausforderung, Arbeiten in unterschiedlichen Höhen sicher und effizient auszuführen. Die Wahl der richtigen Steigtechnik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Einsatzorte, Bodenbeschaffenheiten und Höhen erfordern spezifische Lösungen, um Arbeitsprozesse nicht nur sicher, sondern auch ergonomisch und zeitsparend zu gestalten. Das vielseitige KRAUSE-Programm bietet für jeden Einsatzzweck die passende Steigtechnik, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere Treppenleitern, Leitern mit R13-Rutschhemmung und spezialisierte Glasreinigerleitern bieten optimale Möglichkeiten für die Herausforderungen in der Gebäudereinigung. Regelmäßige Prüfungen tragen darüber hinaus dazu bei, die Sicherheit und Effizienz in der Gebäudereinigung weiter zu optimieren.

Leitern und Tritte – unverzichtbare Helfer in der Gebäudereinigung

In der professionellen Gebäudereinigung sind Leitern und Tritte unentbehrliche Arbeitsmittel, die einen sicheren Zugang zu höher gelegenen Bereichen ermöglichen. Ob beim Reinigen von Fensterfronten, beim Auswechseln von Beleuchtungselementen oder bei der Pflege von Wand- und Deckenbereichen – die richtige Steighilfe erleichtert die Arbeit erheblich. Insbesondere Tritte, einseitig begehbare Stufen-Stehleitern und beidseitig begehbare Stehleitern bieten flexible und sichere Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

Tritte sind ideal für Arbeiten in niedrigen bis mittleren Höhen. Durch ihre kompakte Bauweise sind sie leicht zu transportieren und schnell aufzubauen. Ihre breiten Stufen bieten eine sichere Standfläche, wodurch sie sich besonders für Reinigungsarbeiten in Innenräumen eignen. Tritte eignen sich vor allem für Tätigkeiten mit häufigem Positionswechsel, da sie besonders leicht und handlich zu versetzen sind. Zu beachten ist, dass Tritte nur bis zu einer maximalen Standhöhe von einem Meter (Arbeitshöhe 3 m) zugelassen sind.

Einseitige Stufen-Stehleitern zeichnen sich durch bequeme Stufen, eine große Standplattform und einen Sicherheitsbügel aus. Dieser dient zum Festhalten beim Auf- und Absteigen oder zum Anlehnen während der Arbeit. Sie sind ideal für Arbeiten, die nur in eine Richtung ausgeführt werden. Die praktischen Ablageschalen verfügen je nach Modell über Kabelhalter, Eimerhaken und Ablagen für Werkzeug und Kleinteile. So kann die Leiter bereits vor dem Aufstieg mit allem Notwendigen bestückt werden, was die Anzahl der Auf- und Abstiege reduziert und sowohl die Effizienz als auch die Arbeitssicherheit erhöht.

Die tiefen Stufen – wahlweise 80 mm, 100 mm oder 125 mm – sorgen für einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Rutschhemmende Fußkappen gewährleisten zudem einen sicheren Stand auch auf glatten Böden wie Fliesen oder Laminat und schonen den Bodenbelag. Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind einseitige Stehleitern auch bei beengten Platzverhältnissen eine praktische Lösung. Zusammengeklappt benötigen sie wenig Platz und lassen sich problemlos in Nischen oder Ecken verstauen.

Beidseitig begehbare Stehleitern haben den Vorteil, dass sie von beiden Seiten benutzt werden können. Dies ist besonders bei Arbeiten an größeren Flächen praktisch, da ein häufiges Umsetzen der Leiter entfällt. So kann flexibel in verschiedene Richtungen gearbeitet werden.

Neben Stufen sind diese Leitern auch mit profilierten Sprossen erhältlich. Dadurch sind sie vielseitig einsetzbar und ermöglichen im Vergleich zu einseitigen Stehleitern größere Arbeitshöhen. Vor dem Kauf ist jedoch zu beachten, dass beidseitig begehbare Stehleitern nach DIN EN 131 nur bis zur dritten Stufe bzw. Sprosse von oben bestiegen werden dürfen.

Sicherer Tritt mit R13-Stufen

KRAUSE Stehleitern sind auch mit R13-Stufen erhältlich, die ein Höchstmaß an Rutschsicherheit bieten. Die selbstreinigenden Stufen mit offenem Lochbild gewährleisten auch unter schwierigen Bedingungen höchste Sicherheit und sind leicht zu reinigen. Durch die spezielle Profilierung fallen Verunreinigungen wie Schmutz, Schlamm, Schnee oder Eis einfach durch die Löcher – eine effektive Selbstreinigungsfunktion beim Aufstieg.

Im Gegensatz zu vielen anderen R13-Stufen auf dem Markt, die Gummi- oder Kunststoffeinlagen verwenden, bestehen die KRAUSE R13-Stufen vollständig aus Aluminium und sind daher besonders langlebig und verschleißfrei. Diese Kombination aus Effizienz und Robustheit schätzen Anwender an KRAUSE-Produkten. Bei einseitigen Haushaltsleitern ist zusätzlich die Standplattform mit rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet.

Neben den R13-Varianten bietet KRAUSE auch Schwerlastleitern mit einer Tragfähigkeit von bis zu 225 kg an. Bei diesen Modellen wurde der Sicherheitsbügel der einseitigen Stehleiter um 40% erhöht, um auch großen Benutzern optimalen Halt zu bieten. Zusätzlich sorgen verstärkte Eckverstrebungen für eine gleichmäßige Lastverteilung und maximale Stabilität.

Auch auf Treppen und Hindernissen flexibel einsetzbar

Die neueste Ergänzung im KRAUSE Stehleiter-Programm sind Teleskop-Stufenleitern, die sich ideal für den Einsatz auf Treppen und an Hindernissen eignen. Ausziehbare Holmverlängerungen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten – ideal für Situationen, in denen herkömmliche Leitern an ihre Grenzen stoßen.

Die Teleskop-Stufenleitern sind sowohl in einseitiger als auch in beidseitiger Ausführung erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Aufgaben. Mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm passen sie sich unebenem Gelände oder Treppen optimal an und sorgen so für maximale Sicherheit.

Für zusätzlichen Halt sorgen Sicherheitsbügel, stabile Metallgelenke und D-Stufen, die einen sicheren Stand gewährleisten. Diese Merkmale erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Leitern als Arbeitsplätze und bieten höchste Sicherheit bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen.

Glasreinigerleitern – Speziallösung für professionelle Fensterreinigung

KRAUSE bietet Glasreinigerleitern mit innovativen Features und 80 mm tiefen R13-Stufen an, die den Anforderungen der TRBS 2121-2 entsprechen. Besonders hervorzuheben sind die rutschhemmenden R13-Stufen aus Aluminium, die keinen zusätzlichen Verschleiß aufweisen und durch ihr offenes Lochbild sauber bleiben, da Schmutz und Flüssigkeiten einfach ablaufen. Das Steckleitersystem ermöglicht eine flexible Kombination der Leiterteile, wodurch unterschiedliche Arbeitshöhen realisiert werden können. Die innovative ClickMatic-Steckverbindung rastet automatisch ein und erleichtert den Auf- und Abbau. Zudem sorgt der abriebfeste Anlegeklotz mit Wandlaufrollen für sicheres Anlegen und leichtes Verschieben an der Fassade.

Das KRAUSE-System bietet maximale Flexibilität mit verschiedenen Aufbauvarianten und hohe Belastbarkeit bis 150 kg auch bei maximaler Bauhöhe. Die Glasreinigerleitern bestehen aus einem Unterteil mit breiter Quertraverse, optionalen Mittelteilen und einem spitz zulaufenden Oberteil mit Anlegeklotz. Die innenliegende Steckverbindung verhindert Überstände und erleichtert Transport und Lagerung. Mit der Möglichkeit, die Leiter platzsparend zu verstauen und auch auf Servicefahrzeugen zu transportieren, bietet KRAUSE eine optimale Lösung für Gebäudereiniger und Handwerker. Ergonomisches Design und innovative Technik sorgen für Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

Prüfung von Arbeitsmitteln – Eigene Prüfer ausbilden oder Experten beauftragen

Sicherheit und Effizienz im Umgang mit Steigtechnik sind in der modernen Arbeitswelt unverzichtbar. Die KRAUSE ACADEMY bietet praxisnahe Seminare zur „Befähigten Person“ , die fundiertes Fachwissen vermitteln und dazu befähigen, Leitern, Tritte, Fahrgerüste, ortsfeste Leitern und Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) selbstständig zu prüfen und sicher bereitzustellen. Die Seminare finden bundesweit in Seminarhotels, beim Kunden vor Ort, im KRAUSE-Werk oder online statt und bieten maximale Flexibilität für Unternehmen und Beschäftigte.

KRAUSE-Seminare sind mehr als nur Schulungen – sie sind eine Investition in die berufliche Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in die Sicherheit des Unternehmens. Geschulte Fachkräfte minimieren Risiken, gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sorgen so für ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld.

Alternativ zu den eigenen Seminaren bietet KRAUSE die Möglichkeit, die wiederkehrenden Prüfungen durch erfahrene Spezialisten durchführen zu lassen. Die Experten übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und sorgen für sichere und einsatzbereite Arbeitsmittel.

Digitale Prüfung mit der Arbeitsmittel-Prüfsoftware von wosatec

Um die Verwaltung und Dokumentation der Prüfungen zu erleichtern, bietet KRAUSE in Zusammenarbeit mit wosatec eine digitale Lösung an. Die webbasierte Software ermöglicht es, Prüfintervalle zu verwalten, Prüfprotokolle papierlos zu dokumentieren und automatisch an anstehende Prüftermine erinnert zu werden. Das erhöht nicht nur die Sicherheit der Arbeitsmittel, sondern reduziert auch Zeit und Aufwand bei der Organisation der Prüfungen.

Mit der richtigen Steigtechnik, regelmäßigen Prüfungen und digitalen Lösungen können Gebäudereiniger ihre Arbeitsprozesse sicher und effizient gestalten. Mit KRAUSE haben diese nicht nur einen zuverlässigen, sondern auch einen erfahrenen Partner an ihrer Seite, der sie in allen Fragen der Arbeitssicherheit in der Höhe unterstützt. Mit innovativen Produkten, regelmäßigen Prüfungen und praxisorientierten Schulungen sorgt KRAUSE dafür, dass alle Arbeitsmittel stets sicher, effizient und auf dem neuesten Stand der Technik sind. So kann sich der Gebäudereiniger auf seine Arbeit konzentrieren, während KRAUSE dafür sorgt, dass die Sicherheit immer gewährleistet ist.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

