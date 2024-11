Innovative Ventiltechnologie der Series E kombiniert Nachhaltigkeit mit High Performance

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert mit der Series E das erste elektrische Eckventil für Hochvakuumanwendungen.

Mit dieser innovativen Ventilserie wird ein neuer Industriestandard für überlegene Steuerung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit gesetzt, der zu deutlichen Kosteneinsparungen führt.

Moderne elektrische Antriebstechnik für verbesserte Steuerung und hohe Lebensdauer

Ventile der Series E verfügen über ein in ihrer Klasse führendes elektrisches Antriebssystem, das auf Präzision und Robustheit ausgelegt ist. Der eingebaute „Failsafe-Mechanismus“ gewährleistet das Schließen des Ventils bei Stromausfall. Bei Wartungsarbeiten ermöglicht der lokale Modus den Betrieb vor Ort. All dies reduziert die mechanischen Belastungen und gewährleistet eine gleichbleibende, sichere Leistung.

Energieeffizienz, Kostensenkungen und Nachhaltigkeit

Das auf niedrigen Energieverbrauch optimierte Eckventil kann nicht nur die Betriebskosten erheblich senken, sondern eine Vielzahl an industriellen Verfahren auf nachhaltige Weise unterstützen. Darüber hinaus benötigt das motorgeregelte System weniger Energie als herkömmliche Ventile. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu verbessern.

Ideal für Hochvakuum-Absperranwendungen

Die Ventile der Series E arbeiten im Bereich von 10-3 bis 10-9 mbar äußerst zuverlässig. Der mit 24 V DC betriebene hocheffiziente elektrische Antrieb und die robuste Elastomerdichtung stellen eine hohe Lebensdauer sicher. Durch den rechtwinkligen Aufbau wird eine einfache Integration sowie verbesserte Systemkompatibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.

„Die Markteinführung der Series E freut uns besonders, denn diese Ventile stellen einen Meilenstein in der Vakuumtechnik dar“, so David Crone, Global Head of Valves bei Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. „Diese Innovation ist ein Beweis für unsere kontinuierlichen Anstrengungen, umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln, die betriebliche Effizienz und Umweltschutz miteinander in Einklang bringen.“

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland- Frankreich- Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

