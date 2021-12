Innovative wiederverwendbare FFP2 Maske mit Tragekomfort

Eine wiederverwendbare FFP2 Maske zu kaufen ist keine leichte Aufgabe.

Es gibt viele Masken auf dem Markt, aber nicht alle sind so gut, wie sie behaupten. In diesem Beitrag erfahren Sie einige nützliche Informationen über Masken und den Unterschied zwischen FFP2-Masken und regulären Masken.

Die Maske über Mund und Nase gehört mittlerweile in der Öffentlichkeit und auch in Schulen wieder zum Alltag, es gilt die Maskenpflicht.

Die Menge an masken die jede Person verbraucht nimmt dabei schon grteske Ausmaße an – hier kann eine wiederverwendbare Maske abhilfe schaffen. Anbieter wie Nishan LLC bieten nun qualitativ hochwertige Masken die wiederverwendbar sind, unter anderem online auf https://maskeffp2.shop

Mit der FFP2 Atemmaske kannst du dich vor Infektionen und Krankheiten schützen. Der spezielle Filter verhindert das Einatmen von Krankheitserregern.

Wenn Sie bereits eine Infektion haben, verhindert dies, dass sie sich ausbreitet.

Es ist besonders wichtig, an öffentlichen Orten wie Straßen, Menschenmengen, der Arbeit und im Verkehr zu tragen.

Der FFP2 Standard bedeutet, dass die Maske mehr als 95% der 0,3 Mikrometer großen Partikel in der eingeatmeten Luft filtern kann , um optimale Sicherheit zu gewährleisten.

Experten haben gezeigt, dass OP-Masken keinen Schutz bieten, weshalb wir das Tragen von FFP2 Atemschutzmasken während des Arbeitstages empfehlen.

Auch aus Sicherheitsgründen ist die Atemschutzmaske KN95 super. Die Maske kann Schutz vor Staub, Flüssigkeitspartikeln und nicht flüchtigen Aerosolen bieten, die leicht eingeatmet werden könnten.

Im Gegensatz zu gewebebasierten Masken bedeckt die Maske das Gesicht aus allen Richtungen für maximalen Schutz.

Einwegmasken können der Wiederverwendung nicht standhalten und werden nass / ruiniert. Die RigiMask™ ist eine strapazierfähige Maske, die wiederverwendbar ist und aufgrund ihres dickeren Stoffes auf Baumwollbasis nicht nass wird.

Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie kein Risiko eingehen. Tragen Sie eine Maske, die den FFP2-Richtlinien entspricht, und lassen Sie sich impfen!

Es gibt zwei Haupttypen von Masken: Masken, die nur Mund und Nase bedecken und Masken, die auch vor dem Einatmen potenziell gefährlicher Partikel schützen.

Welche Maske soll ich tragen, um mich vor dem Coronavirus zu schützen?

Die Welt stellt sich derzeit die Frage, welche Masken gut gegen das Coronavirus schützen.

Die amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) über COVID-19 und SARS empfehlen den Standard FFP2 bei Schutzausrüstungen.

Masken in den Schutzklassen KN95 bzw. FFP2 oder in höheren Klassen bieten schon optimalen Schutz vor dem Coronavirus.

Die Masken von Nishan LLC sind nun auch wiederverwendbar und sogar waschbar. Mehr Informationen zum Thema „waschbare FFP2 Masken kaufen“ finden sie auf https://maskeffp2.shop/

Waschen statt wegwerfen!

Aufgrund der Waschbarkeit von über 20x, können Sie durch die Maske anfallenden Plastikmüll erheblich reduzieren, der durch herkömmliche FFP2 Masken anfällt. Täglich werden Millionen von FFP2 Masken aus Vlies (Kunststoff) verbraucht und entsorgt. Vielmals landen die Masken nicht im Müll sondern in der Natur. Mit der wiederverwendbaren FFP2 R Maske schützen Sie sich und tragen zugleich ein großes Stück zur Reduzierung von Plastikmüll bei.

Mehr zum Thema wiederverwendbare Masken kaufen auf: https://maskeffp2.shop/

FFP2 Masken – Zertifizierte Premium

Ihr spezialisierter Händler für medizinische Masken und FFP2 Atemschutzmasken

Kontakt

Nishan LLC

M. Bragdi

CLAYMONT 19

2093 PHILADELPHIA

02335-8855688

support@maskeffp2.shop

https://maskeffp2.shop

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.