Innovativer Korrosionsschutz für Lochbleche: PerfPRO setzt neue Standards

-Minimaler Auftrag für eine optimierte Motorenkühlung

-Höchste Robustheit in unabhängigen Tests bestätigt

-Vielfältige Anwendungsbereiche in Fahrzeugbau und Bauwesen

Neunkirchen, 29. Oktober 2025. Mit ihren konstruktiven Vorteilen sind Lochbleche aus vielen Anwendungen unter anderem im Fahrzeugbau und im Bauwesen nicht wegzudenken. Um höchste Anforderungen an Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu erfüllen, hat SCHÄFER Lochbleche PerfPRO entwickelt: Die innovative Zink-Nickel-Beschichtung verbindet einen zuverlässigen, in umfassenden Tests bestätigten Korrosionsschutz mit dem Vorteil eines höheren Luftdurchsatzes. Dies verbessert die Kühlleistung und trägt somit zu mehr Effizienz beispielsweise im Fahrzeugbau bei.

Mit PerfPRO beschichtete Lochbleche weisen eine höhere Performance im Vergleich zu Standardbeschichtungen auf und bieten umfassende Vorteile hinsichtlich ihrer Lebensdauer, Robustheit und Nachhaltigkeit bis hin zum Recycling. Mehrwerte ergeben sich insbesondere für Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen, bei denen neben dem Korrosionsschutz ein optimaler Luftdurchsatz durch die Lochbleche – in erster Linie zur Motorenkühlung – entscheidend ist.

Minimaler Auftrag – maximaler Luftdurchsatz

Durch die spezielle Beschichtungstechnik ist es möglich, mit weniger Materialauftrag größere Lochdurchmesser zu realisieren. Die im Vergleich zu konventionellen Verfahren um 50 Prozent dünnere Beschichtung verbessert den Luftdurchsatz um mehr als 20 Prozent. Dies sorgt für eine verbesserte Kühlung, somit für eine längere Lebensdauer und effizientere Funktion der Fahrzeuge. Ein Experte eines unabhängiges Prüfinstitut bestätigt: „Unsere Untersuchungen bestätigen die gleichmäßige, metallische 3D-Beschichtung von PerfPRO – frei von Kantenflucht und Fehlstellen. Durch den schlanken Schichtaufbau wird der Luftdurchlass erhöht, was die Kühlleistung – beispielsweise bei Lüftungsgittern von Motoren – im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungsverfahren deutlich verbessert.“

SCHÄFER Lochbleche hat den neuartigen Korrosionsschutz gemeinsam mit einem Partnerunternehmen entwickelt. Die elektrolytische Beschichtung wird nach der Lochung der Stahlbleche gleichmäßig aufgetragen und deckt somit zuverlässig auch die Schnittflächen ab. Dank PerfPRO eröffnen sich völlig neue Perspektiven für Lochblechanwendungen unter rauen Bedingungen.

Unabhängige Tests mit Bravour gemeistert

Der effektive Korrosionsschutz und die daraus resultierende hohe Haltbarkeit werden durch unabhängige Prüfstellen bestätigt: So hat PerfPRO die Salzsprühnebelprüfung zur Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227 NSS:2023-03 über 1.008 Stunden mit Bravour gemeistert – weit über die Vorgaben der Norm hinaus. Auch die Haftfestigkeitsprüfung mittels Thermoschock, in Anlehnung an DIN EN ISO 2819:2018-09, sowie die Wärmelagerungsprüfung wurden erfolgreich bestanden.

Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die positiven Eigenschaften und damit verbundenen Vorteile einer PerfPRO -Beschichtung. Josef Andrek, Geschäftsführer des Instituts für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen (IGOS), erläutert hierzu: „Während die Norm für schwarz passivierte Zink-Nickel-Oberflächen nach DIN EN ISO 19598:2017-04 lediglich 720 Stunden ohne Grundwerkstoffkorrosion fordert, übertraf PerfPRO diese Anforderungen mit 1.008 Stunden deutlich. Die Beschichtung erfüllt somit höchste Ansprüche an Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.“

Zudem wurde PerfPRO erfolgreich umfangreichen Prüfungen zur Haftfestigkeit mittels Thermoschock (angelehnt an DIN EN ISO 2819:2018-09) sowie einer Wärmelagerungsprüfung unterzogen. Auch dabei überzeugte die innovative Beschichtungslösung auf ganzer Linie.

Zwei Ausführungen mit robusten Eigenschaften

Anwender können aus zwei Varianten auswählen: zum einen die Zink-Nickel-Beschichtung PerfPRO sowie zum anderen die erweiterte Variante PerfPRO+ mit zusätzlicher Pulverbeschichtung. Beide Varianten garantieren höchsten Luftdurchlass sowie langlebigen Korrosionsschutz. PerfPRO+ ermöglicht darüber hinaus individuelle Farbanpassungen nach Kundenwunsch – ideal für eine ästhetisch anspruchsvolle Integration in Designkonzepte. Auch dabei stellt SCHÄFER Lochbleche höchste Qualitätsstandards durch die eigene Pulverbeschichtungsanlage sicher.

Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt

Nachhaltigkeit stand bei der Entwicklung von PerfPRO klar im Fokus. Durch eine effiziente Materialverwendung, reduzierte Beschichtungsdicke und recyclingfreundliche Prozesse leistet die Innovation einen wichtigen Beitrag zur Umweltverträglichkeit – ein zunehmend entscheidendes Argument für verantwortungsbewusste Unternehmen.

Kompetenz und Qualität aus einer Hand

SCHÄFER Lochbleche verbindet bei PerfPRO umfassendes Know-how in Stanz- und Oberflächentechnik. Dies gewährleistet eine präzise Abstimmung aller Produktionsschritte – vom hochwertigen Ausgangsmaterial, das vom hauseigenen EMW Stahl-Service-Center geliefert wird, bis hin zur finalen Beschichtung. Kunden profitieren dadurch von durchgängig hoher Qualität, kurzen Lieferzeiten und individuell abgestimmten Lösungen.

Ebenso überzeugend ist die umfassende Auswahl an mehr als 400 verfügbaren Lochbildern in Materialstärken von 0,75 bis 3,0 Millimeter. Die Hexagonal-, Rund-, Quadrat- oder Langlochungen bieten für jede Anwendung individuelle Vorteile in puncto Luftdurchsatz, Stabilität und Gewichtseinsparung. Speziell die hexagonale Wabenstruktur ermöglicht bis zu 80 Prozent offene Fläche – ein entscheidender Faktor für optimale Kühlleistung im Fahrzeugbau bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Vielfältige Anwendungen von Lochblechen

Lochbleche sind in der Automobil- und Nutzfahrzeug-Industrie ein bewährtes, unverzichtbares Konstruktions- und Gestaltungselement mit vielfältigen Funktionen. Dabei nehmen sie unterschiedliche Formen an. Zu bekannten Anwendungen zählen Schutz- und Lüftungsgitter an Motoren, gelochte Karosserieteile zur Gewichtsoptimierung von Offroad-Fahrzeugen und Baumaschinen, Ladeflächen von Transportern und Abschleppwagen oder Motorhauben von Traktoren. Lochbleche mit der innovativen PerfPRO Beschichtung befinden sich bereits bei führenden Herstellern in der Praxiserprobung.

Ebenso profitieren auch stationäre Einsatzbereiche von den Vorteilen des neuartigen Korrosionsschutzes: Lochbleche mit PerfPRO Beschichtung ermöglichen überzeugende Lösungen für Fassaden, Schallschutzwände, Geländer sowie viele weitere Anwendungen im Außenbereich von Gebäuden.

Mit PerfPRO bietet SCHÄFER Lochbleche somit einen zukunftsfähigen und technologisch führenden Korrosionsschutz, der in Sachen Qualität und Langlebigkeit neue Maßstäbe setzt und zugleich nachhaltige, vielseitige und robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen bereitstellt.

Unter dem Motto „Lochbleche nach Maß – individuell und schnell“ bietet das Unternehmen SCHÄFER Lochbleche ein breites und kurzfristig verfügbares Sortiment qualitativ hochwertiger Lochbleche für alle Branchen und Einsatzbereiche. Mit hochpräzisen Werkzeugen kann das Unternehmen nahezu alle Wünsche der Auftraggeber hinsichtlich Material, Lochbild, Maß, Anarbeitung und Anlieferung erfüllen. SCHÄFER Lochbleche ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört

