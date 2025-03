InRack DLC Systeme: Sicher und energieeffizient kühlen

Kompakte und energiesparende Kühlung mit Wärmerückgewinnung

Neunkirchen, 17.03.2025. Die steigende Rechenleistung von Prozessoren und Chips sowie eine hohe Computerdichte in modernen IT-Racks können Luftkühlungssysteme an ihre Grenzen bringen. Eine leistungsstarke Alternative bieten die InRack DLC-Systeme von SCHÄFER IT-Systems – ein sicheres und nachhaltiges Kühlsystem für direkt wassergekühlte IT-Komponenten. Integrierte Sicherheitssysteme und das kontinuierliche Monitoring aller relevanten Parameter gewährleisten dabei eine hohe Betriebssicherheit.

InRack DLC Systeme ermöglichen durch die Direktwasserkühlung (Pumpenbox) eine platzsparende Konstruktion mit Raumgewinn im Rack. Bei kompakten Abmessungen ist gleichzeitig eine besonders energiesparende Kühlung wassergekühlter IT-Komponenten gewährleistet.

Platz sparen im Rack

Zur Trennung des primären Objektkaltwassernetzes vom Kühlkreislauf wird ein besonders platzsparender Hochleistungs-Plattenwärmeübertrager verwendet. Die geringe Energieaufnahme und die effektive Wärmerückgewinnung führen zu einem niedrigen PuE-Wert. Somit lassen sich die Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) mühelos einhalten. Auch die Förderfähigkeit aufgrund des 100-prozentig natürlichen Kältemittels ist gegeben.

Ein extern angeordnetes Ventil regelt die Kaltwasservorlauftemperatur des sekundären Serverkreislaufs präzise auf die gewünschten Sollwerte. Zusätzlich steigern eine Sicherheitsgruppe sowie ein Ausdehnungsgefäß die Anlagensicherheit. Das integrierte Monitoring-System erfasst kontinuierlich alle relevanten Werte und informiert bei möglichen Fehlfunktionen, sodass frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

Permanente Temperaturkontrolle

Der Kombisensor erfasst kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die entsprechende Taupunkttemperatur. Dadurch bleibt die Serverkreislauftemperatur automatisch stets oberhalb der Taupunkttemperatur und ist frei einstellbar. Dies bringt mehrere Vorteile mit sich: An den IT-Komponenten entsteht kein Kondensat, sodass eine sekundärseitige Isolierung nicht erforderlich ist. Zudem wird der Anlagendruck überwacht, um potenzielle Leckagen frühzeitig zu erkennen.

Komfortable Administration

Die InRack DLC Systeme lassen sich mit einer thermischen Leistung von 50 kW (Variante DLC Standard) oder 150 kW (Variante DLC Extreme) flexibel an unterschiedlichste Anforderungen anpassen. Dadurch ermöglichen sie eine äußerst effiziente und leistungsstarke Kühlung, die der Luftkühlung deutlich überlegen ist. Die Administration der Kühlsysteme erfolgt komfortabel per Webzugriff. Dank der Wärmerückgewinnung lässt sich die Energieeffizienz sowohl bestehender Rechenzentren gemäß den EnEfG-Vorgaben optimieren als auch neue Rechenzentren von Beginn an besonders ressourcenschonend ausstatten und betreiben.

Mit dem einfach integrierbaren, nachhaltigen und sicheren Wasserkühlsystem unterstreicht SCHÄFER IT-Systems einmal mehr seinen Ruf als innovativer Anbieter maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen.

SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

