Insiders Technologies startet Expertendialog zu Agentic AI in Versicherungen

Roundtable-Format bringt Spezialisten aus Technologie, Wissenschaft und Versicherungsbranche zusammen, um Agentic AI voranzutreiben und die nächste Stufe intelligenter Prozessautomatisierung vorzubereiten.

Kaiserslautern, 26. November 2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), hat mit einem hochkarätig besetzten Expertendialog einen strukturierten Austausch zum Einsatz von Agentic AI in der Versicherungsbranche gestartet. Der Roundtable in Berlin brachte ausgewählte Entscheiderinnen und Entscheider aus Versicherungen mit führenden Forschenden und Technologieexpertinnen und -experten mit dem Ziel zusammen, Potenziale und Anforderungen für die nächste Entwicklungsstufe KI-gestützter Kernprozesse gemeinsam zu konkretisieren.

Agentic AI steht für eine neue Generation der Prozessautomatisierung, bei der KI-Systeme Aufgaben nicht nur ausführen, sondern auch eigenständig Entscheidungen vorbereiten, Schritte priorisieren und Abläufe situativ anpassen. Der Ansatz ermöglicht flexiblere, verlässlichere Prozesse und unterstützt Versicherer dabei, schneller auf neue Anforderungen zu reagieren.

Das Treffen wurde von Norbert Dick, langjähriger IBM General Manager Insurance Industry, eröffnet. Im Anschluss zeigten Prof. Dr. Sebastian Vollmer vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der RPTU Kaiserslautern-Landau, Dr. Christian Bielefeld, Unternehmensberater und ehem. Vorstand der VHV Holding sowie der Signal Iduna Gruppe, Prof. Dr. Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer IESE und des Lehrstuhls für Software Engineering an der RPTU Kaiserslautern-Landau sowie der Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig GmbH, Jens Ringel, in Impulsvorträgen, wie weit Forschung und operative Praxis bereits zusammengewachsen sind. Die Beiträge verdeutlichten, dass Agentic AI nicht als ferne Zukunftstechnologie betrachtet wird, sondern als nächster logischer Schritt für datengetriebene Versicherungsprozesse.

Der anschließende kreative Workshop ließ Raum für Diskussionen und zeigte, wo die Branche aktuell steht und welche Voraussetzungen für einen produktiven Einsatz von Agentic AI geschaffen werden müssen. Im Fokus stand ein 360-Grad-Blick auf Agentic AI in der Versicherungswirtschaft. Die Teilnehmenden waren sich darin einig, dass eine technologieübergreifende Zusammenarbeit ein zentraler Faktor dafür ist, neue Entwicklungen schneller in marktfähige Lösungen zu überführen.

Für Insiders Technologies ist dieser Ansatz nicht neu. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren in enger Verzahnung mit Kunden, Partnern und Wissenschaft zusammen und überführt technologische Innovationen kontinuierlich in praxistaugliche Anwendungen.

„Wir brauchen genau jetzt Menschen, die bereit sind, einen Schritt schneller zu denken als der Markt. Wir brauchen frühe Gestalter eines neuen Standards, die Themen nicht nur analysieren, sondern in konkrete Umsetzung überführen“, betont der Geschäftsführer von Insiders Technologies, Dr. h.c. Werner Weiss, die Bedeutung dieser Offenheit für die Zukunftsfähigkeit der Branche. „Unser Ziel ist es, Agentic AI gemeinsam so weiterzuentwickeln, dass sie in Versicherungsunternehmen produktiv einsetzbar wird.“

Der Expertendialog soll den Auftakt für einen kontinuierlichen Austausch darstellen. Insiders plant bereits, das Format mit weiteren Partnern fortzuführen und gemeinsam mit Markt und Forschung an einer einheitlichen, produktiv einsetzbaren Grundlage für Agentic AI zu arbeiten. Der Bedarf ist im Markt klar erkennbar, die Kompetenz, diese Entwicklung voranzutreiben, wurde in Berlin sichtbar. Nun werden die nächsten Schritte gemeinsam vorbereitet.

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessoptimierung und digitale Dokumentenverwaltung: https://www.insiders-technologies.com

Weitere Informationen zur intelligenten Lösungen für Versicherungen von Insiders Technologies:

https://insiders-technologies.com/de/branchen/versicherungen/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 6.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen.

