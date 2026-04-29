INSIRE Consulting wird strategischer Beratungs- und Implementierungspartner von Planon in DACH

~ Gemeinsam erschließen die Partner neue Potenziale für integriertes Facility Management in der SAP-Welt. ~

Nijmegen, Niederlande – 29. April 2026 – Planon, einer der führenden Anbieter von Integrated Workplace Management Systemen (IWMS), gewinnt mit der INSIRE Consulting GmbH einen erfahrenen SAP-Spezialisten als strategischen Beratungs- und Implementierungspartner. Gemeinsam unterstützen die Unternehmen SAP-Anwender dabei, ihre Facility-Management-Prozesse zukunftssicher und nahtlos in ihre ERP-Landschaft zu integrieren.

Wachsender Kostendruck, unterschiedlichste Compliance-Vorgaben und zunehmend strenge ESG-Ziele: SAP-Anwenderunternehmen sind in mehr als einer Hinsicht gut beraten, ihr Facility- und Immobilien-Management in die zentralen ERP- und Business-Prozesse einzubinden. Allerdings stehen Unternehmen dabei vor der Herausforderung, dass die in SAP enthaltenen FM-Funktionalitäten im Zuge der S/4HANA-Strategie keine strategische Weiterentwicklung mehr erfahren und perspektivisch aus der Unterstützung fallen. Moderne, externe IWMS-Lösungen rücken daher zunehmend in den Fokus.

Hier setzt die Partnerschaft zwischen Planon und INSIRE an: Die IWMS-Plattform von Planon ist als SAP-zertifizierte Lösung nahtlos in die SAP-Welt integriert und ermöglicht es Unternehmen, ihre Immobilien-, Flächen- und Facility-Prozesse eng mit den Finance-, Controlling- und weiteren ERP-Funktionen zu verzahnen. Die Kunden profitieren auf diese Weise von wesentlich mehr Transparenz, effizienteren Abläufen und einer durchgängigen Datenbasis entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

INSIRE: SAP-Partner mit 360°-Blick

INSIRE bringt als langjährig erfahrener, zertifizierter SAP-Partner umfassende Expertise in SAP-Transformationen, Finance-Prozessen und ESG-Themen ein. Mit seinem ganzheitlichen 360°-Ansatz hat das Unternehmen dabei den Anspruch, seine Kunden von der Strategie über die Implementierung bis hin zum Betrieb zu begleiten, so Thomas Mehl, Senior Solution Expert SAP S/4HANA Transformation bei INSIRE Consulting: „Planon hat uns mit seiner marktführenden und innovativen IWMS-Plattform sofort überzeugt – auch, weil das zeitgemäße SaaS-Modell den Kunden einen wirklich einfachen Einstieg ermöglicht. Dank der engen Integration in die SAP-Welt steht den Unternehmen ein enormes Potenzial offen – gerade im Mittelstand, aber auch bei großen Transformationsprojekten. Aus unserer Sicht ist das ein wirklich spannender Zukunftsmarkt, und wir freuen uns sehr darauf, diesen gemeinsam mit Planon aktiv zu gestalten.“

Auch Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon, bewertet die Zusammenarbeit als wichtigen strategischen Schritt beim Ausbau des Channel-Netzwerks: „Starke und erfahrene Partner wie INSIRE sind für uns von zentraler Bedeutung. Als Trusted Advisor unserer gemeinsamen Kunden bringen sie tiefes SAP-Knowhow mit und stellen eine enge Betreuung und Begleitung der Projekte sicher – von der ersten Evaluierung bis zur erfolgreichen Implementierung der Lösung und weit darüber hinaus. So können Unternehmen das volle Potenzial unserer IWMS-Platform von Anfang an ausschöpfen. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit INSIRE im DACH-Markt durchzustarten.“

Erstes gemeinsames Webinar am 18. Juni 2026

Zum Kick-off der Zusammenarbeit veranstalten Planon und INSIRE im Juni ein gemeinsames kostenloses Webinar, in dem interessierte Unternehmen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten moderner IWMS-Lösungen im SAP-Umfeld erhalten. Die Anmeldung ist unter https://t1p.de/ehcsz möglich.

Weiterführende Informationen finden Sie unter https://planonsoftware.com/de/ sowie unter https://www.insire.de/.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über INSIRE

INSIRE Consulting GmbH ist ein SAP-Partner und berät Unternehmen mit ihrem innovativen 360 Grad Ansatz, indem Know-how aus Finance, Accounting und IT kombiniert wird. Dabei übernimmt INSIRE sowohl die konzeptionelle Arbeit als auch die Implementierung und das Customizing von SAP Lösungen und weiteren Softwareprodukten. Das Portfolio erstreckt sich über sämtliche Bereiche des Record-to-Report (R2R) Prozesses.

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