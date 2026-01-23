Insolvenzimmobilien im Fokus

Werte sichern, Potenziale heben

Insolvenzverfahren erfordern ein hohes Maß an Schnelligkeit und Professionalität. Immobilien, die zur Masse gehören, müssen unter diesen Bedingungen gezielt und strukturiert verwertet werden. Frank Hoffmann Immobilien unterstützt Insolvenzverwalter mit einem spezialisierten Leistungsangebot – effizient, marktnah und diskret.

Der wirtschaftliche Verlauf eines Insolvenzverfahrens wird maßgeblich durch die erfolgreiche Verwertung werthaltiger Vermögenswerte beeinflusst. Immobilien nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Ihr Verkauf kann den Ausgang des Verfahrens entscheidend mitbestimmen. Daher ist es essenziell, nicht auf Standardprozesse zu setzen, sondern auf Fachleute mit Erfahrung in insolvenzspezifischen Vermarktungsszenarien.

Frank Hoffmann Immobilien ist seit vielen Jahren regelmäßig mit der Verwertung von Immobilien in Insolvenzverfahren betraut – vom klassischen Einfamilienhaus über Eigentumswohnungen bis hin zu Mehrfamilienhäusern und komplexen Gewerbeobjekten. Unsere Arbeitsweise ist exakt auf die Anforderungen von Insolvenzverwaltern abgestimmt: Ziel ist es, sämtliche immobilienbezogenen Aufgaben professionell zu übernehmen.

„Unsere Arbeit beginnt lange vor der Erstellung eines Exposes“, erklärt Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin bei Frank Hoffmann Immobilien. „Wir analysieren das Objekt sowie alle relevanten Rahmenbedingungen, entwickeln eine individuell angepasste Vermarktungsstrategie und übernehmen sämtliche organisatorischen und kommunikativen Abläufe – mit dem Ziel, optimale Verkaufserlöse bei minimalem Aufwand für den Verwalter zu erzielen. Wer Immobilien im Rahmen eines Insolvenzverfahrens lediglich beiläufig mitvermarktet, verschenkt wirtschaftliches Potenzial. Unser Anspruch ist es, durch fundierte Marktkenntnis und strukturierte Prozesse das beste Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen – professionell, diskret und effizient.“

Unsere Leistungen im Überblick:

+ Detaillierte Objektanalyse: Bewertung von Marktumfeld, Objektstruktur und Verwertungspotenzialen.

+ Individuelle Vermarktungskonzepte: Entwicklung passgenauer Strategien unter Berücksichtigung insolvenzrechtlicher Rahmenbedingungen.

+ Erfahrene Schnittstellenkommunikation: Abstimmung mit Gerichten, Gläubigern, Banken, Hausverwaltungen und weiteren relevanten Stellen.

+ Diskretion und Einfühlungsvermögen: Professioneller Umgang mit Eigentümern, Mietern und Erben – auch in sensiblen Nachlass- oder Vermögenssituationen.

+ Fundierte Wertermittlung: Marktkonforme Preisfindung auf Basis aktueller Vergleichsdaten und regionaler Expertise.

+ Komplettbetreuung für Verwalter: Organisation und Durchführung von Besichtigungen, Kaufverhandlungen, Bonitätsprüfungen und Übergaben – transparent, zuverlässig und effizient.

Unsere Auftraggeber profitieren von einem erfahrenen Team und über vier Jahrzehnten Markterfahrung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Jährlich begleiten wir über 300 erfolgreiche Vermittlungen – ein Beleg für unsere Leistungsstärke und Verlässlichkeit.

Immobilien in der Insolvenz verdienen volle Aufmerksamkeit.

Mit fachlicher Kompetenz und klarer Prozessorientierung bietet Frank Hoffmann Immobilien die passende Unterstützung – für wirtschaftlich überzeugende Ergebnisse ohne zusätzlichen Aufwand für den Verwalter.

Sprechen Sie uns jetzt für einen Beratungstermin an.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

