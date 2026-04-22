Insolvenzwelle in Deutschland

Warum jetzt Widerstandsfähigkeit zählt

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt deutlich. Laut aktuellen Berichten melden immer mehr Firmen Zahlungsunfähigkeit an – quer durch Branchen und Regionen. Ein klares Signal für eine anhaltende wirtschaftliche Krise und einen Change, der inzwischen immer mehr Karrieren auf die Probe stellt. Unter vielen Beschäftigten wächst die Unsicherheit, im schlimmsten Fall droht er Verlust des Arbeitsplatzes. In dieser Situation gewinnt eine Fähigkeit besondere Bedeutung: Widerstandsfähigkeit.

Widerstandsfähigkeit als stabiler Anker in der Krise:

Die erfahrene Vortragsrednerin und Keynote Speaker Bettina Stark befähigt Menschen in ihren Vorträgen genau dazu. Organisationale Resilienz versteht sie als wirkungsvollen Hebel, um aus Disruptionen strategische Vorteile zu entwickeln und Innovationskraft freizusetzen, statt ausschließlich auf Marktveränderungen zu reagieren.

In ihrer langjährigen Arbeit als Unternehmenscoach begleitet sie Unternehmerinnen und Unternehmer durch tiefgreifende Veränderungsprozesse. Ihre klare Botschaft: Aktivität statt Erstarrung. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gilt es, die Zukunft aktiv zu gestalten, die eigene Motivation neu zu entfachen und sich bewusst auf die eigenen Stärken zu konzentrieren.

Strukturelle Umbrüche fordern heute die psychische Stabilität jedes Einzelnen. Mit 24.064 Insolvenzmeldungen wurde ein Höchststand seit 2014 erreicht, verbunden mit einer hohen Zahl an Menschen, die unmittelbar von Arbeitsplatzverlust betroffen sind. „In einem solchen Umfeld wird die Fähigkeit zum Perspektivwechsel zur existenziellen Notwendigkeit“, so die Rednerin Bettina Stark. Resilienz begreift sie als lernbare Kompetenz, die dabei unterstützt, die eigene berufliche Identität und den persönlichen Lebenssinn auch in Krisenzeiten aktiv zu gestalten.

Ins Handeln kommen, auch in Zeiten der Insolvenz:

Bettina Starks inspirierender Vortrag „Egal was passiert, ich fange jetzt an“ über Veränderung, Change und Eigenmotivation widmet sich genau diesen einschneidenden Situationen. Sie zeigt praxisnah, wie Menschen handlungsfähig bleiben, wenn eine Krise scheinbar alles bestimmt. Dafür braucht es laut Stark vor allem die bewusste Entscheidung nach vorne zu gehen. Wer bereit ist, neue Wege zu denken, klare Ziele zu setzen und durch offene Kommunikation Orientierung zu schaffen, eröffnet oft ungeahnte Chancen.

Sowohl Unternehmerinnen und Unternehmer als auch Mitarbeitende profitieren davon, frühzeitig Gespräche zu suchen und Unterstützung im Veränderungsprozess anzunehmen.

Unternehmens-Coach Bettina Stark empfiehlt in ihrem Vortrag und in ihren Beratungen ein strukturiertes Vorgehen:

-Besonnenheit bewahren: Die Situation nüchtern analysieren und überlegt handeln.

-Transparenz schaffen: Den Dialog mit den Beteiligten aktiv gestalten und frühzeitig Kontakt zu relevanten Stellen aufnehmen.

-Ansprüche sichern: Finanzielle Ansprüche wie Insolvenzgeld prüfen und Fristen im Blick behalten.

-Netzwerke nutzen: Kontakte nutzen und offen über die berufliche Neuausrichtung sprechen.

-Potenziale nutzen: Den persönlichen und unternehmerischen Change bewusst gestalten und Entscheidungen für einen Neuanfang treffen.

Für Keynote Speaker Bettina Stark sind Krisen immer auch Wendepunkte. Sie eröffnen die Möglichkeit, neue berufliche Ziele zu definieren und den eigenen Weg bewusster auszurichten. In ihren Vorträgen betont sie, dass Widerstandsfähigkeit die Grundlage dafür bildet, mit Veränderungen souverän umzugehen und neue Energien für die Eigenmotivation zu gewinnen.

„Es geht nicht primär darum, was uns widerfährt, sondern wie wir darauf reagieren“, so Bettina Stark. Ihr zentrales Plädoyer: Den Wandel als Chance zu begreifen, schafft Raum für Klarheit und lässt uns die Suche nach einem tieferen Lebenssinn entschlossen angehen.

Als Unternehmensberaterin und Impulsgeberin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre ZuhörerInnen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Zwischen 2021 und 2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft lautete: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche, sei es für Mensch oder Unternehmen.

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