Inspiriert werden – kreativ sein

Inspirationscoaching im Naturhotel Waldklause im April 2020

Längenfeld/Österreich, März 2020 – Inspiration! Ohne sie wäre unser Leben deutlich ärmer. Denn Inspiration – eine Eingebung oder ein plötzlicher Einfall – ist die Basis kreativen Schaffens. Schon immer ließen und lassen sich die Menschen von ihrer Umgebung, von der Natur und von anderen Menschen inspirieren. So kreieren sie Kunstwerke, ersinnen Geschichten, erschaffen Innovationen. Doch manchmal ist uns der Blick verstellt, unser Denken blockiert, äußere Inspirationsquellen fehlen.

Diese Blockaden zu lösen und den Blick wieder frei zu bekommen, sich neu inspirieren zu lassen, das ist Ziel und Inhalt des Inspirationscoaching im Naturhotel Waldklause. Vom 19. bis 23. April 2020 begleiten Irene Auer, Eigentümerin des Naturhotel Waldklause, und Jürgen Gesierich, MidlifeCoach und Waldgesundheitstrainer, die teilnehmenden Gäste auf dem Weg zu mehr Kreativität und Inspiration. Anhand von praktischen Beispielen vor Ort im Hotel und bei inspirierenden Übungen in einer entspannten, natürlichen Umgebung, bei belebenden Wellnessanwendungen und geführtem Waldbaden erleben die Teilnehmer eine einzigartige Auszeit. Workshops und Kamingespräche am Abend runden den Aufenthalt ab.

Das Inspirationscoaching (ab 415 Euro pro Person im Doppelzimmer) umfasst folgende Leistungen:

-2 oder 4 Übernachtungen inklusive Verwöhnpension

-Geführtes Waldbaden

-Coaching mit Jürgen Gesierich (zuhören – Fragen stellen – sich inspirieren lassen)

-Kreativ sein mit Irene Auer (an Beispielen im Hotel und in der Natur)

-Individuelle Spa-Anwendungen

-Freie Nutzung des Natur Spa

-Abendliche Kamingespräche mit Jürgen Gesierich

Inspiriert von dem Gedanken, dass die Quelle für Gesundheit und Erfolg in jedem Menschen selbst liegt, gründete JÜRGEN GESIERICH sein Unternehmen Innovital und bietet entsprechende Vorträge, Seminare und Coaching an. Inspiriert zu leben heißt für ihn, das zu tun, wofür man brennt und vor allem wofür man bestimmt ist. Inspiration bedeutet, sich die Freiheit zu nehmen, das Leben bewusst und authentisch zu leben. Seit über 25 Jahren berät Jürgen Gesierich als MidlifeCoach Unternehmen, Hotels und Einzelklienten. www.juergen-gesierich.de

Bodenständig heimatverwurzelt und modern zugleich, mit einer großen Leidenschaft für Schönheit und Ästhetik sowie einem ganz besonderen, liebevollen Blick auf die Natur – das ist und so lebt IRENE AUER. Sie lässt sich von allem, was sie umgibt – Natur, Kunst, Design – inspirieren, sucht und erkennt in allem die Harmonie. Schon als Kind hatte die Eigentümerin des Naturhotel Waldklause ein starkes Empnden für Farbharmonien. Diese Gabe setzt sie auf eindrucksvolle Weise in ihrem Hotel um und gestaltet es immer wieder neu. Sie geht durch einen Raum und weiß sofort, welche Farben und Formen diesem Raum fehlen bzw. gut tun. Wie man das lernen kann, möchte Irene Auer den Teilnehmern des Inspirationscoaching vermitteln und anhand von Beispielen zeigen.

Naturnahes Leben und nachhaltiger Genuss inmitten der Ötztaler Bergwelt, das ist die Devise des 2004 eröffneten Naturhotel Waldklause. Das aus Holz, Glas und Stein in ökologischer Bauweise erbaute Hotelkleinod wurde 2018 erweitert und umgebaut. Es bietet seitdem 59 strahlungs- und störungsfreie Zimmer und Suiten, alle mit eigenem Quellwasserbrunnen und Sonnenterasse mit Panoramablick. Ein Natur Spa, zwei Seminarräume, eine Bar, eine Kreativwerkstatt, fünf Restaurantstuben sowie ein Restaurant mit innovitaler Küche runden das Angebot ab. Das mehrfach ausgezeichnete, familiengeführte 5-Sterne-Hotel erhielt unter anderem vom Umweltministerium das Österreichische und das Europäische Umweltzeichen

