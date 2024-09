Insulinresistenz: Der oftmals unbemerkte Vorbote von Diabetes

Die Insulinresistenz ist eine der Hauptursachen für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes und entsteht oft unbemerkt. Diese Stoffwechselstörung entsteht, wenn die Zellen des Körpers weniger empfindlich auf das Hormon Insulin reagieren, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt und der Körper mehr Insulin produzieren muss, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Über einen längeren Zeitraum führt dies häufig zu einer Erschöpfung der Insulinproduktion und letztlich zu Diabetes.

Die Ursachen und Risiken der Insulinresistenz

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die zur Entwicklung von Insulinresistenz beitragen, darunter Übergewicht, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und genetische Veranlagung. Besonders Bauchfett spielt eine zentrale Rolle, da es hormonell aktiv ist und Entzündungsprozesse im Körper fördert, die die Insulinsensitivität weiter verschlechtern können.

Insulinresistenz bleibt oft lange unerkannt, da sie in der Regel keine offensichtlichen Symptome verursacht. Betroffene bemerken häufig erst dann gesundheitliche Probleme, wenn sich bereits Prädiabetes oder Diabetes Typ 2 entwickelt hat.

Prävention und Umkehr der Insulinresistenz

Glücklicherweise ist Insulinresistenz kein endgültiges Schicksal. Mit gezielten Veränderungen im Lebensstil kann sie verlangsamt, gestoppt oder sogar rückgängig gemacht werden. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Ballaststoffen und arm an verarbeiteten Kohlenhydraten ist, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Regelmäßige Bewegung hilft, die Insulinempfindlichkeit der Zellen zu verbessern, und Gewichtsreduktion, insbesondere im Bauchbereich, trägt maßgeblich dazu bei, die Stoffwechselfunktion zu normalisieren.

Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Diabetes

Insulinresistenz gilt als der Hauptauslöser für die Entstehung von Typ-2-Diabetes. Wenn der Körper über einen längeren Zeitraum resistent gegen Insulin wird, steigt der Blutzuckerspiegel an, was die Bauchspeicheldrüse dazu zwingt, mehr Insulin zu produzieren. Dieser erhöhte Bedarf kann die Insulinproduktion mit der Zeit erschöpfen, wodurch der Blutzucker unkontrolliert ansteigt und schließlich zu einer Diabetes-Diagnose führt.

Vitadio bietet auf seiner Webseite einen ausführlichen Ratgeber zur Insulinresistenz an, der tiefergehende Informationen zu den Ursachen, Symptomen und Behandlungsstrategien liefert. Mehr dazu finden Sie auf derInsulinresistenz-Ratgeberseite.

Das Healthtech Unternehmen Vitadio

Das Unternehmen Vitadio Health Technologies GmbH ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung digitaler Therapien. Der Healthtech-Spezialist wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile zusätzlich zum Stammsitz in Prag auch einen Sitz in Berlin. Der Fokus des Unternehmens geht über die medizinischen Aspekte hinaus. So werden durch die digitalen Lösungen auch strukturelle Herausforderungen wie z.B. Ungleichheiten und Barrieren in der Gesundheitsversorgung behoben und abgebaut. Die erste Produktinnovation des Unternehmens ist eine first-in-class digitale Basistherapie. Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Vitadio ist die erste und einzige dauerhaft zugelassene digitale Basistherapie für alle Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Deutschland. Der multimodale Ansatz geht dabei auf die folgenden Themenbereiche ein: Edukation, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivitäten, Stoffwechselkontrolle, Stressbewältigung und Resilienz sowie Gewichtsmanagement. Vitadio ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und konnte seine signifikante Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien belegen. Die digitale Basistherapie wird in Deutschland vollumfänglich von den Krankenkassen erstattet.

