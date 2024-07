INTELLEXI schickt den TOP-SKILLS Circle an den Start

TOP-SKILLS Circle: Das neue innovative Ausbildungsprogramm für Lehrlingsausbilder gegen den Fachkräftemangel in Österreich.

Bereits seit seiner Gründung im Jahr 2004 setzt sich das Grazer Unternehmen INTELLEXI rund um Gründer Christian Meeraus unter dem Motto „Lehre neu denken“ für eine umfassende und fundierte Ausbildung von Lehrlingen in Österreich ein. Jetzt setzt der Dienstleister rund um die Lehrlingsausbildung den nächsten Schritt und schickt das innovativen und fortschrittliche Ausbildungskonzept „TOP-SKILLS Circle“ an den Start, um seinen ganzheitlichen Ansatz dabei noch weiter auszubauen und somit dem Problem Fachkräftemangel in Österreich mittel- und langfristig ein Ende zu setzen. Und zwar durch eine erhebliche Verbesserung der Ausbildungsqualität in den heimischen Betrieben. Der TOP-SKILLS Circle basiert auf jahrelanger praktischer Erfahrung und der dabei erworbenen Expertise in puncto Weiterbildung und Training von Lehrlingsausbildern.

So funktioniert der TOP-SKILLS Circle

Das neue INTELLEXI-Programm, das von erfahrenen Ausbildern für Ausbilder entwickelt wurde, konzentriert sich auf Praxisnähe und eine kontinuierliche Verbesserung der Lehrmethoden, um den Bedarf an qualifizierten Fachkräften mittel- und langfristig effektiv zu decken. Zu diesem Zweck verbindet Christian Meeraus mit dem TOP-SKILLS Circle die Ausbilder verschiedener Betriebe und Branchen über mehrere Jahre miteinander. Auf diese Weise erwartet er nachhaltig Veränderungen im jeweiligen Lehrbetrieb selbst sowie zahlreiche positive Effekte für Lehrlingsausbildung hierzulande insgesamt.

Am 28. Juni begann der erste TOP-SKILLS Circle mit den ersten 10 Lehrlingsausbildern aus namhaften österreichischen Firmen wie etwa Andritz, BearingPoint, Pankl Racing Systems, König Maschinen sowie Scantox Neuro und den Stadtwerken Köflach. Sie vertiefen das Thema Lehrlingsausbildung nun für die nächsten Jahre. Ab dem zweiten Jahr definieren die Teilnehmer dann auch die Inhalte selbst mit, sodass jeder Circle die konkreten Anforderungen der Lehrlingsausbilder bestmöglich abdecken kann. Der zweite TOP-SKILLS Circle beginnt im Herbst in Oberösterreich. „Bis Jahresende 2024 wird noch ein dritter Circle gestartet, sodass 2025 insgesamt 5 bis 6 TOP-SKILLS Circles mit 60 bis 80 Teilnehmern laufen“, erläutert Christian Meeraus. „Jedes Jahr schließt dann mit dem Conneciton-Event ab, zu dem die Teilnehmer aus allen Circles eingeladen werden.“

Die Teilnehmer bauen in diesem dynamischen, interaktiven Lernumfeld alle relevanten Kompetenzen in puncto Lehrlingsausbildung auf. Dabei werden grundsätzlich jeweils Ausbilder von 3 bis 8 Betrieben in einen TOP-SKILLS Circle integriert – pro Betrieb maximal 4 Ausbilder. „Wenn mehr als 4 Ausbilder von einem Betrieb teilnehmen wollen, werden diese auf zwei TOP-SKILLS Circle aufgeteilt“, geht Christian Meeraus ins Detail. „Sobald mindestens 8 und maximal 14 Ausbilder von mindestens 3 Lehrbetrieben zusammenkommen, bildet sich ein TOP-SKILLS Circle.“

Die Elemente des TOP-SKILLS Circle:

– Der START-UP Workshop (1 Tag)

– Die TOP-SKILLS Trainings (2 Tage)

– Reflection (4 Stunden)

– Connection Event

Fördercheck: Die erfreuliche Nachricht für Lehrbetriebe ist, dass die Teilnahme am TOP-SKILLS Circle mit bis zu 75% von der Wirtschaftskammer Österreich gefördert wird. INTELLEXI stellt einen kostenlosen Fördercheck zur Verfügung, mit dem die tatsächliche Förderhöhe ermittelt werden kann.

Verantwortung übernehmen

Christian Meeraus ist überzeugt: „Wir alle müssen die Verantwortung für die Ausbildung der nächsten Generation übernehmen. Die können wir nicht auf die Jugendlichen allein überlassen.“ Daher richtet er sich mit dem TOP-SKILLS Circle vor allem an Unternehmen, die bereit sind, „in die Ausbildung zu investieren und neue Wege im Umgang mit dem Nachwuchs zu gehen“.

Weitere Infos:

Über INTELLEXI:

INTELLEXI wurde im Jahr 2004 von Christian Meeraus mit Sitz in Graz gegründet, um das Thema Lehre neu zu denken. Genau das ist auch seither das Motto des Dienstleisters rund um die österreichische Lehrlingsausbildung. Das Angebot umfasst Seminare, Trainings, Unternehmensberatung, Workshops, Lehrlingsnachhilfe und Softwarelösungen. Das primäre Anliegen von INTELLEXI ist es, Lehrbetriebe aus unterschiedlichsten Branchen dabei zu unterstützen, den modernen Herausforderungen der Lehrlingsausbildung professionell zu begegnen. Von Beginn an wurde das Angebot des Unternehmens kontinuierlich erweitert. So wurde unter anderem auch eine Lehrlingsakademien für Konzerne und jetzt der TOP-SKILLS Circle ins Leben gerufen. Als WKO-Förderpartner bietet INTELLEXI auch umfassende Fördermanagement-Dienste an, um die Leistungen finanziell attraktiv zu machen.

