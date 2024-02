Intelligent angepasste Infrarot-Wärme spart bis zu 80% Energie

Nicht alle Werkstücke sind flach, eben und ohne Hinterschneidungen. Schwierige Produkte zu beschichten, mit Anti-Korrosionslack zu schützen oder durch Farbe oder Glanz zu veredeln, kann eine echte Herausforderung sein.

Elektrische Infrarot-Strahler lassen sich optimal an Werkstücke anpassen und richten die Wärme genau dosiert an die richtige Stelle. Eine Kombination mit einem elektrischen Heißluftofen hilft, Schattenstellen zu vermeiden. Tests zeigen, dass genau angepasste Infrarot-Systeme bis zu 80 % Energie sparen.

Excelitas Noblelight präsentiert auf der Messe PaintExpo in Karlsruhe im April Infrarot- und UV-Technologie, mit UV-LED und Mikrowellensystemen, für zukunftsfähige Beschichtungslösungen.

Die Trocknung von Lacken, Farben und Beschichtungen ist ein zentraler Punkt in vielen Fertigungshallen. Dabei wird meist sehr viel Energie benötigt und das kann bei veralteten Trocknungssystemen schnell zu immensem Zeitaufwand führen, der ein Bottleneck in der Fertigung und enorme Kosten verursacht.

Infrarot-Strahlung kommt bei vielen industriellen Prozessen zum Einsatz. Dabei wird Wärme in Form von elektromagnetischer Strahlung ohne ein Zwischenmedium übertragen. Eine sorgfältige Abstimmung der Infrarot-Strahler in Wellenlänge, Form und Leistung auf die Eigenschaften des zu erwärmenden Produktes ist wichtig für das Ergebnis. Strahlung, die genau auf die Absorptionseigenschaften des Lackes abgestimmt ist, wird dort rasch in Wärme umgesetzt, Wasser oder andere Lösungsmittel verdunsten, während Material und Umgebung kühler bleiben.

Umfangreiche Versuche zeigen, dass Carbon-Strahler wasserlösliche Lacke wesentlich effizienter trocknen als kurzwellige Infrarot-Strahler. Ein Carbon Infrarot-Strahler benötigt bis zu 30 % weniger Energie für den Trocknungsprozess als ein herkömmlicher Halogenstrahler.

Infrarot-Booster in Kombination mit elektrischem Heißluftofen

Aber Infrarot-Technologie kann konventionelle Lösungen nicht nur ersetzen. In vielen Fällen ergänzt sie vorhandene Öfen auch sinnvoll. So sorgt die Installation eines Infrarot-Boosters vor einem Heißluftofen häufig für mehr Effizienz bei der Trocknung. Gerade komplexe Bauteile profitieren von dem Zusammenwirken der beiden Technologien. Eine Testlinie mit Infrarot-Booster vor einem elektrischen Heißluftofen – dem Vötschoven von Weiss Technik – im Anwendungszentrum von Excelitas Noblelight in Kleinostheim ermöglicht besonders praxisnahe Tests. Infrarot-Strahlung bringt Produkte sehr schnell auf die Zieltemperatur und elektrische Heißluftöfen sorgen für die homogene Erwärmung der Teile, auch wenn diese spezielle Konturen aufweisen. Praxisnahes Testen hilft, die spätere Anlage optimal zu konfigurieren und gibt den Kunden die nötige Sicherheit bei einer geplanten Investition. Infrarot-Booster von Excelitas Noblelight und elektrische Heißluftöfen von Weiss Technik können später modular kombiniert werden. Dieses Baukastensystem macht die Anlagenkonfiguration flexibel.

Die Kombination aus Infrarot und Heißluft wurde seit der Einrichtung der Ofenlinie mit verschiedenen Produkten getestet. Produkte aus Metall wurden mit schwarzem Pulverlack beschichtet. Thermoelemente überwachten die Erwärmung im Vergleich mit einem Heißluftofen alleine ebenso wie in der Kombination mit Infrarot-Booster. Dabei zeigte sich in den meisten Fällen eine signifikante Reduktion der Aufheizzeit um bis zu 80%, wenn der Infrarot-Booster zum Einsatz kam.

Über Excelitas Technologies

Excelitas Technologies® Corp. ist ein führender Industrietechnologiehersteller, dessen innovative, marktorientierte Photoniklösungen die hohen Anforderungen von OEMs und Endkunden an Beleuchtung, Optik, Optronik, Bildgebung, Sensorik und Detektion erfüllen. Excelitas trägt damit entscheidend zu Kundenerfolgen auf unterschiedlichsten Zielmärkten bei – von Biomedizin über Forschung, Halbleiter, industrielle Fertigung, Sicherheit, Konsumgüter bis hin zu Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Excelitas Technologies hat mehr als 7500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Nordamerika, Europa und Asien und beliefert Kunden in aller Welt.

Über Noblelight

Noblelight zählt weltweit zu den Markt- und Technologieführern bei Speziallichtquellen mit Wellenlängen von Ultraviolett bis Infrarot für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen. Das Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe unterhält Standorte in Europa, Asien und den USA. Noblelight entwickelt und fertigt Infrarotstrahler, Blitzlampen, UV-Lampen sowie Beleuchtungssysteme und -lösungen für industrielle Herstellungsprozesse, Umweltschutz, Medizin, Kosmetik, Forschung, Entwicklung und analytische Messtechnik.

Kontakt

Excelitas Noblelight GmbH

Dr. Marie-Luise Bopp

Reinhard-Excelitas-Ring 7

63801 Kleinostheim

+49 (0) 61 81 / 35-8547



http://www.noblelight.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.