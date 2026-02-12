Intelligent Memory stellt eMMCs für Industrie-Anwendungen vor

Verlässlichkeit statt Rückzug: IM setzt langfristig auf eMMC

Während viele Speicherhersteller ihre eMMCs abkündigen, geht Intelligent Memory als Anbieter industrietauglicher Speicherlösungen einen anderen Weg: Das Unternehmen bringt eine neue Produktlinie von eMMCs mit niedriger Speicherdichte auf den Markt. Die neuen eMMCs sind mit 8 GB und 16 GB Kapazität und in einem 153 Ball BGA Gehäuse erhältlich. Sie wurden speziell für industrielle Einsatzbereiche entwickelt, in denen Stabilität, Langlebigkeit und eine passgenaue Kapazität entscheidend sind.

Trotz des Rückzugs vieler Marktteilnehmer bleiben eMMC-Speicher ein essenzieller Baustein für zahlreiche industrielle und Embedded-Anwendungen – von Steuerungs- und Automatisierungssystemen über Medizintechnik und IoT Gateways bis hin zu Smart Devices und Automobilelektronik. Diese Anwendungen benötigen vor allem robuste, zuverlässige und langlebige Speichertechnologien – nicht zwangsläufig große Datenmengen.

Mit der neuen Produktlinie stellt Intelligent Memory sicher, dass Industriekunden auch weiterhin auf zuverlässige Speicherlösungen zugreifen können. Für Anwendungen mit höherem Speicherbedarf bietet Intelligent Memory eMMCs mit 64Gb an, die auf Lager und sofort verfügbar sind. So unterstützt Intelligent Memory seine Kunden dabei, ihre Designs langfristig abzusichern.

„Die meisten industriellen Designs benötigen schlicht keine großen Speicherkapazitäten“, erklärt Alistair Jones, Global Director Sales & Marketing. „Mit unseren neuen Low-Density eMMCs bekommen Kunden genau die Kapazität, die sie wirklich brauchen – und zahlen nicht für ungenutzten Speicher. Wir stehen langfristig zu diesen Produkten und können unseren Industriekunden größere Planungssicherheit in diesem volatilen Markt bieten.“

Muster der neuen eMMC-Speicher sind ab sofort erhältlich. Intelligent Memory präsentiert die neue Produktlinie als Teil seines Managed-NAND-Flash-Portfolios auf der embedded world in Nürnberg vom 10. bis 12. März in Halle1, Stand340.

Intelligent Memory entwickelt seit 1991 (bis 2013 als Pacific Force Technology Limited) Speicherprodukte, deren Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Langzeitverfügbarkeit den hohen Ansprüchen industrieller Anwendungen an Speicherlösungen gerecht wird. Das umfassende Portfolio besteht aus DRAM Speicher-ICs & Modulen (von SDRAM bis DDR5) sowie Managed-NAND Produkten und wird kontinuierlich erweitert und an neue Anforderungen angepasst. Weitere Informationen unter: www.intelligentmemory.com

