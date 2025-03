Interlloyd mit neuer Generation der Wohngebäudeversicherung

Flexibler Schutz, attraktive Rabatte und umfassende Leistungen

Die Interlloyd Versicherungs-AG, der Maklerversicherer im ARAG Konzern, hat ihre Wohngebäudeversicherung komplett überarbeitet und ihr Angebot erweitert. Kunden haben die Wahl zwischen den Tarifen Classic, Protect Plus, Eurosecure Plus und Infinitus. Dabei überzeugen alle Varianten mit einem neuen flexiblen Selbstbeteiligungsmodell, attraktiven Rabattmöglichkeiten und einem deutlich optimierten Leistungsspektrum.

„Die Rahmenbedingungen für Eigenheimbesitzer verändern sich rasant, auch im Hinblick auf neue Trends und Technologien. Eine zeitgemäße Wohngebäudeversicherung muss darauf flexibel reagieren und Hausbesitzern passgenauen Schutz bieten“, betont Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied der ARAG SE für Vertrieb, Produkt und Innovation. „Diese Bedürfnisse erfüllt die Interlloyd mit modernsten Versicherungsleistungen und hoher Servicebereitschaft“, ergänzt Maslaton.

Neues flexibles Selbstbeteiligungs-Modell und starke Leistungen

Ab sofort profitieren Kunden der neuen Wohngebäudeversicherung von noch mehr Flexibilität: In allen Tarifen können sie zwischen einer festen Selbstbeteiligung von 500 oder 1.000 Euro und einer flexiblen Selbstbeteiligung wählen. Entscheiden sie sich für die flexible Variante, greift das innovative Schadenfreiheitsrabatt-System der Interlloyd: Bleibt ein Versicherungsjahr schadenfrei, wird der Vertrag in die nächstbessere Schadenfreiheitsklasse eingestuft, wodurch sich die Selbstbeteiligung im Folgejahr schrittweise reduziert – bis auf 0 Euro.

Darüber hinaus überzeugen die Premiumtarife Eurosecure Plus und Infinitus mit besonderen Leistungshighlights: Im Tarif Eurosecure Plus beträgt die maximale Entschädigung 1 Million Euro, während sie im Tarif Infinitus unbegrenzt ist. Zusätzlich deckt der Versicherungsschutz auch nachgewiesene Nebenkosten und angefallene Aufwendungen, die über den eigentlichen Schaden hinaus entstehen. Beispiele hierfür sind Aufräumarbeiten, Aufwendungen für Entsorgungen, Hotelaufenthalte, die Wiederherstellung von Gartenanlagen, Kosten für Wasser-, Gas- oder Stromverlust oder Datenrettungskosten. Kunden erhalten dafür bis zu 500.000 Euro im Tarif Eurosecure Plus und bis zu 1 Million Euro im Tarif Infinitus.

Attraktive Prämienvorteile und individuelle Sonderkonditionen

Ein Highlight der neuen Generation der Interlloyd Wohngebäudeversicherung liegt in den attraktiven Preisnachlässen, die auf verschiedene Lebenssituationen und Nachhaltigkeitsaspekte abgestimmt sind. Kunden, die ihre Wohngebäude selbst nutzen, profitieren ebenso von Rabatten wie diejenigen, deren Gebäude in die Energieeffizienzklassen A+, A oder B eingestuft sind. Auch die Kombination der Wohngebäudeversicherung mit einer Interlloyd Hausratversicherung wirkt sich finanziell vorteilhaft aus. Zudem gewährt die Interlloyd für Teilsanierungen, Modernisierungen oder Präventionen wie etwa den Einbau eines Wasserwächters Prämienvorteile. So ist es möglich, dass Kunden Rabatte von bis zu 50 Prozent auf die Versicherungsprämie erhalten können.

Die Interlloyd Versicherungs-AG setzt in ihrer neuen Wohngebäudeversicherung auf eine klare Ausrichtung hin zu Nachhaltigkeit und Innovation. Kunden profitieren von finanzieller Unterstützung, wenn sie ihr Gebäude mit umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen wiederherstellen. Bei Schäden über 25.000 Euro übernimmt die Interlloyd bis zu 50 Prozent der Mehrkosten für energetische oder nachhaltige Modernisierungen, auch wenn diese nicht behördlich vorgeschrieben sind – im Tarif Eurosecure bis 10.000 und Infinitus bis 20.000 Euro.

Umfassende Leistungsbausteine für Hausbesitzer

Die neue Tarifgeneration bietet umfassende Leistungen und Bausteine, die heutigen Bedürfnisse von Hausbesitzern zugeschnitten sind. Hierzu gehören unter anderem eine erweiterte Rohbauversicherung, die neben Feuerschäden auch Leitungswasser-, Sturm- oder Hagelschäden abdeckt – und das bis zu 24 Monate in der Tarifvariante Eurosecure Plus und bis zu 36 Monate in Infinitus. Der Schutz schließt zudem Nässeschäden durch undichte Fugen oder Fliesen ein. Moderne Technologien wie Balkonkraftwerke, Wärmepumpen und Wallboxen auf dem Versicherungsgrundstück sind ebenfalls abgedeckt. Photovoltaikanlagen sind im Tarif Eurosecure Plus bis 50.000 Euro und im Tarif Infinitus ohne Begrenzung versichert. Außerdem gilt umfassender Schutz auch bei grober Fahrlässigkeit. Zusätzlich können Schäden durch Starkregen mit dem neuen Baustein StarkregenPlus abgesichert werden.

Bestleistungs- und Besitzstandsgarantie bei Infinitus

Mit der Bestleistungsgarantie bietet die Interlloyd ein besonderes Versprechen: Sollte ein anderer Versicherer in Deutschland zum Zeitpunkt eines Schadensfalls einen leistungsstärkeren Tarif anbieten als Infinitus, passt sie den Schutz an. Voraussetzung ist, dass der leistungsstärkere Tarif als öffentlich zugängliche Gebäudeversicherung angeboten wird. Die Besitzstandsgarantie stellt sicher, dass Versicherte bei einem Schadenfall nicht schlechter gestellt werden als unter den Bedingungen ihres vorherigen Vertrags. Sollte der Vorversicherer einen umfassenderen Schutz geboten haben, erfolgt die Regulierung nach dessen Versicherungsbedingungen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Vorvertrag mindestens ein Jahr bestand und nahtlos in den neuen Vertrag überging.

Der Text steht unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00723/

Der Maklerversicherer Interlloyd Versicherungs-AG ist 100-prozentige Tochtergesellschaft der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, dem Kompositversicherer des ARAG Konzerns. Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2,4 Milliarden Euro.

ARAG SE ARAG Platz 1 40472 Düsseldorf Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender

Vorstand Dr. Renko Dirksen (Sprecher) Dr. Matthias Maslaton Wolfgang Mathmann Dr. Shiva Meyer Hanno Petersen Dr. Joerg Schwarze

Sitz und Registergericht Düsseldorf HRB 66846 USt-ID-Nr.: DE 119 355 995

Firmenkontakt

ARAG SE

Jennifer Kallweit

ARAG Platz 1

40472 Düsseldorf

+49 211 963-3115



http://www.ARAG.de

Pressekontakt

Klaarkiming Kommunikation

Claudia Wenski

Steinberg 4

24229 Dänischenhagen

+49 4349 – 22 80 26



http://www.ARAG.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.