InterLog Management eröffnet Standort in Graz

Regionale Erweiterung des Beratungsgeschäfts in Kooperation mit Gugenberger Consulting

Die bisherigen Zielmärkte Schweiz und Deutschland werden per 01. Mai 2022 mit einer offiziellen Niederlassung in Graz, Österreich ergänzt. Damit sollen Projektpotentiale auch in Österreich professionell, zeitnah und vor allem direkt am Kunden umgesetzt werden können.

„Um das Projektgeschäft innerhalb Österreichs nachhaltig entwickeln zu können, werden wir mit der Firma Gugenberger Consulting kooperieren. Mit Gugenberger Consulting werden entlang unseres Beratungsportfolios zudem wesentliche Mehrwerte innerhalb unseres Beratungsportfolios geschaffen. Gemeinsam können wir zukünftig auch die Bereiche Fabrik-, Produktions- und Logistikplanung in deutlich größerem Umfang und insbesondere für produzierende Unternehmen anbieten,“ so Eric Gastel, CEO der InterLog Management GmbH.

„Die Gugenberger Consulting ist seit 20 Jahren auf dem Österreichischen Markt tätig und in den Bereichen Fabrik-, Produktions- und Logistikplanung für hohe Beratungs- und Planungskompetenz bestens bekannt. InterLog Management bietet für solche Planungsvorgänge moderne Planungstools und tiefes Fachwissen innerhalb der logistischen Schnittstellen zur Produktion. Eine Kooperation auf hohem Niveau war für beide Unternehmen ein logischer Schritt, um gemeinsam innerhalb der DACH-Region professionelle Beratungsleistungen für integrierte Fabrik-, Produktions- und Logistikplanungen anbieten zu können,“ so Gerhard Gugenberger, Inhaber der Gugenberger Consulting.

Die InterLog Management GmbH Österreich wird, wie die bereits bestehenden Unternehmen, der InterLog Holding GmbH mit Sitz in der Schweiz angegliedert. „Selbstverständlich werden die Unternehmensprozesse, die Qualitätsstandards sowie die speziell auf unsere Kunden ausgerichtete Projektabwicklungsphilosophie auch in das neue Unternehmen in Österreich implementiert. So wird die Unternehmensphilosophie wie absolute Kostentransparenz, lösungs- und damit ergebnisorientierte Logistik- und Produktionsberatung und die Konzept- und Projektqualität auch bei unseren Kunden in Österreich im Zentrum unseres Tuns stehen,“ versichern die Geschäftsführer der beiden Partnerunternehmen.

Der Mitarbeiter als Fundament der InterLog Management GmbH

Neben dem neuen Zielmarkt Österreich wird sich InterLog Management auch an den bisherigen Standorten in der Schweiz und in Deutschland personell verstärken. So werden für den Schweizer Standort jeweils ein Junior Consultant sowie ein Consultant, für den Deutschen Standort ein Consultant und letztendlich für den Standort in Österreich ein Senior Consultant Professional sowie ein versierter Junior Consultant/Consultant mit den Beratungs- und Projektabwicklungsschwerpunkten Logistik und IT gesucht.

