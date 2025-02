Internationale Bildungstrends auf der JuBi entdecken

Kostenlose Beratung auf den JugendBildungsmessen

Ob Schüleraustausch, Work & Travel oder ein Studium im Ausland – für 2025 stehen spannende Entwicklungen in der Austauschbranche an. Während klassische Ziele wie die USA, Kanada oder Australien weiterhin hoch im Kurs stehen, gewinnen auch neue Reiseziele und innovative Programme an Bedeutung. Die JugendBildungsmesse (JuBi) bietet Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften wertvolle Einblicke in die aktuellen Trends rund um Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktika und Studium im Ausland.

Diese Trends prägen das Auslandsjahr 2025

Asien & Lateinamerika auf dem Vormarsch

Obwohl englischsprachige Länder insbesondere bei Schüleraustausch- und Work & Travel-Programmen dominant sind, zieht es gleichzeitig immer mehr junge Menschen nach Japan, Südkorea oder Costa Rica. Sprachkurse, Praktika und kulturelle Austauschprogramme ermöglichen tiefere Einblicke in diese aufstrebenden Regionen.

Nachhaltigkeit und soziales Engagement

Immer mehr Programme setzen auf nachhaltige Freiwilligenarbeit, Umweltprojekte oder Bildungsinitiativen in Entwicklungsregionen. Wer sein Auslandsjahr sinnvoll gestalten möchte, findet auf der JuBi zahlreiche Organisationen, die verantwortungsbewusste Reise- und Bildungsprogramme ermöglichen.

JuBi – Die JugendBildungsmesse

Als größte Spezialmesse zum Thema Bildung im Ausland bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Austauschorganisationen in Kontakt zu treten und den Traum vom Ausland in die Tat umzusetzen. Darüber hinaus ist weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, auf allen JuBis vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalte.

Messetermine im Februar & März:

15. Februar: Erfurt

15. Februar: Hannover

22. Februar: Frankfurt

22. Februar: Bielefeld

15. März: Berlin

15. März: Bonn

22. März: Leipzig

22. März: Osnabrück

22. März: Freiburg

29. März: Düsseldorf

29. März: Nürnberg

Immer 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei.

Die JuBi-Online-Events

Neben den JuBis in verschiedenen Städten können sich Interessierte auch online informieren. Mit den JuBi-Online-Events erhalten Jugendliche und ihre Eltern eine einzigartige Gelegenheit, sich direkt von Austauschorganisationen über spannende Wege ins Ausland beraten zu lassen.

Alle Termine, aktuelle Ausstellerlisten und weitere Informationen unter: weltweiser.de/jugendbildungsmessen

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

