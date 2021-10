Internationale Lufthansa City Center-Reisebüros profitieren von zwei Expedia Partner Solutions-Produkten, die das Unternehmen erstmals anbietet

-Internationale Lufthansa City Center (LCC) Agenturen können jetzt dem Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) beitreten und auf Rapid API zugreifen

-Angeschlossene Agenturen in mehr als 85 Ländern weltweit können diese Vereinbarung nutzen

München/ Seattle – 28. Oktober 2021 – Expedia Partner Solutions (EPS), ein globaler Anbieter von Reisen für Partner, gibt eine erste Vereinbarung mit Lufthansa City Center International (LCCI) als einem seiner bevorzugten globalen Anbieter von Unterkünften bekannt. Internationale Lufthansa City Center-Agenturen außerhalb Deutschlands werden die Flexibilität haben, über EPS Rapid API oder Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) zu arbeiten. Die Vereinbarung erstreckt sich auf mehr als 85 Länder weltweit und bietet allen internationalen LCC-Agenten Zugang zu hochwertigen Inhalten, exklusiven, optimierten Vertriebstarifen und einem erstklassigen Buchungserlebnis.

Die Vereinbarung ermöglicht es internationalen LCC-Mitgliedern, von wettbewerbsfähigen Zimmerpreisen und einem schnellen, flexiblen Buchungssystem zu profitieren. Agenten, die sich für den Zugriff auf den Service über EPS Rapid API entscheiden, der von Expedias Technologiepartner Atriis unterstützt wird, haben Zugang zu über 700.000 Objekten in 35 verschiedenen Objekttypen an mehr als 35.000 Reisezielen weltweit. Vermittler, die sich für Expedia TAAP entscheiden, erhalten Zugang zu 1,6 Millionen Objekten weltweit, einschließlich Ferienunterkünften.

“Wir sind stolz darauf, mit Lufthansa City Center International zusammenzuarbeiten und dessen großes Netzwerk internationaler Franchisenehmer zu bedienen”, kommentiert Alfonso Paredes, Senior Vice President bei Expedia Partner Solutions. “Die Vereinbarung bietet Agenten die Flexibilität, zu ihren Bedingungen auf unser Inventar und unsere Dienstleistungen zuzugreifen und ihren Kunden eine größere Auswahl an Unterkünften zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.”

Martina Groenegres, Geschäftsführerin der Lufthansa City Center International, sagte: “Wir freuen uns, Expedia Partner Solutions als einen unserer bevorzugten globalen Anbieter für Unterkünfte bekannt zu geben. Viele unserer internationalen LCC-Reisebüros haben speziell danach gefragt, weil sie eine große Auswahl an Angeboten haben. Mit einer größeren Auswahl an Unterkünften, die sowohl jetzt als auch beim Auschecken bezahlt werden können, und einer zuverlässigen API-Technologie können unsere Agenten durch diese Partnerschaft die Auswahl und Flexibilität für Geschäfts- und Urlaubsreisende deutlich erhöhen.”

Die kürzlich veröffentlichte virtuelle Agententechnologie, die mit Expedia TAAP verfügbar ist, wird auch internationalen LCC-Agenturen zur Verfügung stehen und den Reisenden, die sie betreuen, helfen, Anfragen für sich selbst zu lösen, wie z. B. Anfragen zu Annehmlichkeiten wie Frühstück und Parkplatz für ein bestimmtes Hotel oder die Stornierung eines Fluges, falls sich die Pläne ändern.

Um herauszufinden, wie Sie Zugang zum virtuellen Agenten sowie zu Expedias TAAP- und Rapid-API-Angeboten erhalten, kontaktieren Sie uns bitte hier.

ENDE

Veröffentlicht im Auftrag von Expedia® Lodging Partner Services von KPRN network GmbH.

Über Expedia Partner Solutions

Über Expedia Partner Solutions

Expedia® Partner Solutions (EPS) unterstützt Partner auf der ganzen Welt beim Reisen. Angetrieben von der Grundüberzeugung, dass Reisen eine Kraft für das Gute ist, helfen wir unseren Partnern, Reisenden unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen und dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Wir bieten branchenführende Technologielösungen, um das Wachstum und den Erfolg von Partnern führender Fluggesellschaften, großer Verbrauchermarken, Reisebüros und Tausender anderer Partner durch unsere vielseitige API, Online-Vorlagenlösungen und leistungsstarke Agententools zu fördern.

©2021 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Expedia ist eine eingetragene Marke von Expedia, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Lufthansa City Center:

Über Lufthansa City Center:

Lufthansa City Center (LCC) ist das weltweit größte unabhängige Franchiseunternehmen im Reisebüromarkt mit 500 Büros in 85 Ländern und einem Gesamtumsatz von 5,43 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019). LCC ist in den Bereichen Freizeit (Tourismus) und Geschäftsreisen (Business Travel) tätig. Die Kette inhabergeführter mittelständischer Reisebüros umfasst in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Außerhalb des Heimatmarktes Deutschland beschäftigt das Reisebüro-Netzwerk rund 2.300 Mitarbeiter in 230 Büros. Verantwortlich für alle weltweiten Büros ist die Lufthansa City Center International GmbH, der internationale Franchisegeber mit Sitz in Frankfurt. Die Lufthansa City Center bieten ein globales Programm mit lokalem Bezug, um die kulturellen Unterschiede und die Dynamik, die in jedem Markt erforderlich sind, zu fördern. Eine globale Präsenz mit lokalen Fähigkeiten gewährleistet die beste Möglichkeit, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.lufthansa-city-center.com/en

