Internationale Speaker Slam

Messen statt Raten: Neuheit im Bereich testbasierter Ernährung

Ternitz/Wiesbaden, [Datum] – Die Ternitzer Gesundheitsexpertin Anna Maria Steinbock begeisterte beim 7. Internationalen Speaker Slam am 5. Juni 2025 in Wiesbaden mit einem Vortrag über Zellgesundheit und Prävention. Der Speaker Slam, der bereits in vielen Ländern stattgefunden hat und von Hermann Scherer, Germanys Next Speaker Star und Expertenportal organisiert wurde, bot eine Plattform für Experten aus 16 Nationen.

Steinbock, diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester sowie international zertifizierte Still- und Laktationsberaterin, zeigte in ihrem vierminütigen Beitrag eindrucksvoll auf, wie zentrale Gesundheitsentscheidungen bereits auf Zellebene getroffen werden – lange bevor erste Symptome spürbar sind. Ihr Schlüsselwerkzeug: der Zellvitaltest. „Der Zellvitaltest macht sichtbar, was deine Zellen wirklich brauchen, und hilft dir, frühzeitig für dein Wohlbefinden zu sorgen – bevor Symptome entstehen“, erklärte sie.

Nach vielen Jahren im klassischen Gesundheitssystem – sowohl direkt am Patientenbett als auch in leitender Funktion im Pflegemanagement – entschied sich Steinbock bewusst für einen Kurswechsel: weg von der symptomorientierten Akutmedizin, hin zu einem ganzheitlichen, präventiven Ansatz. „Ich habe erkannt, dass echte Gesundheit dort entsteht, wo Menschen Verantwortung für sich übernehmen – im Alltag, nicht erst im Krankenzimmer“, so Steinbock. Heute bringt sie ihr Wissen in Praxen, Gesundheitszentren, auf Bühnen und in Familien, um dort Aufklärung, Motivation und Werkzeuge zur Selbstfürsorge zu vermitteln.

Gemeinsam mit ihrem Mann tourt sie durch den deutschsprachigen Raum und inspiriert Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Gesundheit aktiv zu gestalten. „Wir werden vermutlich alle 120 Jahre alt – die Frage ist nur: wie?“, sagte sie mit Nachdruck.

Ihr Auftritt in Wiesbaden wurde mit der Finalisten-Auswahl belohnt und unterstrich ihre Rolle als starke Stimme im Bereich der Präventivmedizin und zellulären Gesundheit. Die Veranstaltung war restlos ausgebucht und bot eine hochkarätige Plattform für neue Perspektiven in der Gesundheitsbildung.

Steinbock Kolb ist ein Familienunternehmen von Anna Maria Steinbock und Philipp Kolb, beide mit Wurzeln im Gesundheitsbereich und Herz für Prävention. Unser ganzheitliches Angebot – von Zellvital- und Trinkwassertests über Access Bars® Sessions und Ausbildungen, Human Design Readings, Stillberatung bis hin zu Tanz mit Beckenbodentraining – richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheit bewusst selbst in die Hand nehmen möchten.

Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die Verantwortung für Körper und Seele übernimmt, frühzeitig aktiv wird und sich auf Basis ihres eigenen Wesens entfaltet – für echte Gesundheit und gelebte Strahlkraft.

Kontakt

Anna Maria Steinbock

Anna Maria Steinbock

Franz-Samwald-Straße 121

2630 Ternitz

+436502244261



http://www.zeitzuzweit-stillberatung.at

