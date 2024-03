Internationale Technologie Forschungs- und Entwicklungskooperation mit den Philippinen

Die Pfullinger 27k Cloud GmbH erweitert ihr internationales Technologie- und Dienstleistungs-Spektrum im Bereich Wissensmanagement und investiert in Smartgreentec und ihren neuen Standort in Manila

Die 27kCloud GmbH als Mitglied im IHK Digitalisierungsauschuss und Kompetenzzentrum der digitalen Transformation, engagiert sich seit einiger Zeit erfolgreich in den Philippinen. Bei einem Treffen mit der Botschafterin H.E. Natividad wurde nun eine internationale Technologie-Kooperation für produktives neuronales Wissensmanagement und sichere Datenbereitstellung angebahnt. Datenmanagement für Mitarbeiter und notwendige Zertifizierungen von Firmen und Verwaltungen sind große Herausforderungen der Zukunft. Heutzutage werden bis zu 20.000 verschiedene Dokumente und Prozesse in Organisationen verwaltet.

Beim Networking Luncheon der OAV – German Asia-Pacific Business Association in Kooperation mit der Baden-Württemberg International (BW_i) mit der Botschafterin der Republik der Philippinen H.E. Natividad in Stuttgart, konnten neue Kooperationschancen auf den Weg gebracht werden.

Die Botschafterin betonte die langjährigen positiven Entwicklungen auf den Philippinen – die Republik wächst mit circa 6 Prozent im Jahr – und wirtschaftlich relevante Themen. In entspannter Atmosphäre war ausreichend Zeit sich über Aktivitäten auf den Philippinen auszutauschen und spezielle Firmenanliegen und Kooperationsansätze zu platzieren.

Die vielfältigen Erfahrungen der 27k Cloud GmbH, die mit Kunden der Industrie, Energiebetreibern und Verwaltungen gesammelt wurden, sind die Basis für die Erweiterung ihres internationalen Business-Modelles. So sollen nun auch Unternehmen in den Philippinen mit weiterentwickelten Digitalisierungs- und Technologie-Lösungen aus einer Hand betreut werden. Aktuell wurde mit dem Aufbau eines zusätzlichen Standortes in Manila und einem Technologietransfer mit der BPMN Cloud- Plattform begonnen.

2017 wurde die RID aus Pfullingen übernommen und die 27k Cloud GmbH gegründet. Claus Schönfelder, erfahrener Geschäftsführer, IT Sicherheitsexperte und Senior Consultant mit hervorragender Vernetzung auf den Philippinen seit mehr als 15 Jahren, beschreibt das Angebot folgendermaßen: „Wir treiben die Entwicklung, Ausbau und Optimierung von Digitalstrategien und Prozessen. Der Aufbau einer auf der Philippinen adaptieren lokalen Cloud oder Hybrid Prozess-, Dokumenten- und IT-Infrastruktur für alle Organisationsbereiche und die Kunden vor Ort sind das Ziel.“

Fachkräftemangel sei auf den Philippinen kein Thema, ergänzt Schönfelder. Die Zusammenarbeit mit den sehr gut ausgebildeten philippinischen IT Fachkräften und die technische Digitalisierungs-Infrastruktur wird bereits seit längerer Zeit von seinen Mitarbeitern genutzt. Der neue Standort und der gezeigten Flexibilität für schnelle Umsetzungen und die große Erfahrung aus mehr als 1.000 komplexen IT Projekten und Fachwissen sind die Basis für die neu gestarteten Projekte vor Ort.

In den letzten fünfzehn Jahren wuchs der Kundenstamm mit der Hallo Welt GmbH als Technologiepartner nun bereits auf 200 Firmen. Allein in Reutlingen schätzen bereits täglich mehr als 1000 Anwender die neue Intranet-Lösung. In Zeiten von künstlicher Intelligenz (KI) werden eine Vielzahl von unternehmerischen Aspekten beeinflusst und eine neue Digitalisierungsstrategie bringt die B2B Kunden auf den neuesten Stand der Technik. Bereits auf kurze Sicht ist die Umstellung auf die neue Plattform, die auf vernetzter neuronaler Architektur basiert, kostengünstiger und effizienter. Durch den Wechsel der IT Strategie und die Transformation zu einem digitalen Unternehmen, wird Bearbeitungsaufwand gespart und die Dokumentations- und Prozessqualität signifikant erhöht.

Der internationale Ausbau des Technologie- und Dienstleistungsspektrum der 27k Cloud ist eine strategisch sinnvolle Maßnahme und eine logische Konsequenz aus dem bisherigen Wachstum, dem Fachkräftemangel in Deutschland und den in Zukunft weiterwachsenden Kundenbedürfnissen weltweit.

Claus Schönfelder, auch Mitglied in der Unternehmerrunde Reutlingen und Eningen, sieht für die Firmen in der Region weitere Wachstumschancen im aufstrebenden Markt der Philippinen und wird sich hierfür einsetzen. Aus diesem Grund wird er auch im März am deutsch-philippinischen Business Forum dabei sein und sich in Einzelgesprächen mit Vertretern der Philippine Business Delegation über weitere Chancen austauschen.

Die Wichtigkeit von internationalen Kooperationsmöglichkeiten wird am geplanten Forum durch die Teilnahme von Dr. Robert Habeck, dem Präsident H. E. Ferdinand R. Marcos und hochrangigen deutschen und philippinischen Vertretern aus der Wirtschaft unterstrichen. Wir dürfen gespannt sein.

Weitere Informationen: www.27kcloud.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.