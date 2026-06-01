Internationale Vorreiter aus Simulation und Engineering in Darmstadt

Programm der CADFEM World Conference 2026 mit rund 120 Workshops und Vorträgen

Darmstadt / Grafing b. München, 1. Juni 2026 – Im Oktober findet in Darmstadt die CADFEM World Conference statt, die erstmals Anbieter und Akteure aus der weltweiten Szene der numerischen Simulation und der computergestützten Entwicklung vereint. Darunter sind namhafte Referenten und Keynote-Speaker unter anderem vom US-amerikanischen Halbleiter- und Softwarekonzern Synopsys, vom KI-Unternehmen Qudora Technologies sowie vom Anlagenbauer Krones. Das Programm für die insgesamt drei Tage umfassende Veranstaltung wurde nun veröffentlicht.

Die Conference startet am 20. Oktober mit dem Format „Meet the Developers“, bei dem sich Fachleute aus allen Branchen und Unternehmen in sieben Sessions mit insgesamt 30 führenden Entwicklern und Experten von Synopsys und CADFEM austauschen und Fragen zur weltweit führenden Simulations-Software Ansys stellen können. Flankierend dazu zeigen Unternehmen, Hochschulen und studentischen Teams in einer umfangreichen Ausstellung Live-Demonstrationen und Best Practice Beispiele aus ihrer Arbeit im Umgang mit Simulations-Software.

Vorteile durch den Einsatz von Digitalem Zwilling und KI

An den beiden Folgetagen berichten Ingenieure und Fachleute von Hochschulen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen in weiteren 100 Workshops und Vorträgen, wie sie Simulation nutzen: in Forschung und Entwicklung von Produkten, bei der Optimierung von Prozessen, für Einsparungen von Energie oder Werkstoffen oder für andere Aspekte von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf Themen wie Verlässlichkeit und Effizienz sowie Echtzeit-Optimierung von Berechnungen und Prozessen zum Beispiel durch die Verwendung von GPUs in der Simulation oder den Einsatz von KI-Agenten (Agentic AI) im Digitalen Zwilling.

Die dargestellten Beispiele und Erläuterungen zeigen auch, welche Erfolge und Wettbewerbsvorteile schon heute durch die Verwendung von Simulation in Zusammenhang mit KI und Digitalen Zwillingen möglich sind. Außerdem werden aktuelle Anforderungen an die Industrie etwa in den Themenfeldern Mobilität und Defense beleuchtet.

Keynotes von internationalen Technologie-Managern

Die Referenten kommen von internationalen Technologie- und Industrie-Unternehmen wie Liebherr-Aerospace, Harman Becker Automotive Systems, Robert Bosch, Krones, ZIEHL-ABEGG, Schaeffler oder Siemens Energy sowie von Hochschulen wie der Delft University of Technology (TU Delft). Keynote-Speaker sind Sassine Ghazi (CEO von Synopsys), Steve Pytel (Senior Vice President S&A Product Management von Synopsys), Thomas Albrecht (Head of Analytics and Simulations Krones AG), Simon Wolfangel (Section Manager Digitalization Robert Bosch GmbH), Amado Bautista-Salvador (CEO von Qudora Technologies), Satya Chakravarthy (Gründer und CTO der ePlane Company aus Indien) und Christoph Müller von CADFEM International.

Zur CADFEM World Conference in Darmstadt werden rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.cadfem.net/de/de/cadfem-informiert/veranstaltungen/cadfem-world-conference.html.

CADFEM wurde 1985 in Deutschland gegründet und ist heute mit über 600 Beschäftigten an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Elite Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von Ansys, einem Teil von Synopsys, Inc., und bietet über die Software hinaus Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit Schulungen zu über 100 verschiedenen Themen ist CADFEM zudem einer der weltweit größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Die einzelnen Ländergesellschaften betreuen in Europa, Indien und Südostasien mehr als 5.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Zur CADFEM Group gehören außerdem Partner unter anderem in den Bereichen Autonomes Fahren, Virtuelle Städte, Personalisierte Medizin und Smart Factories.

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Bildquelle: CADFEM