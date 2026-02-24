Internationaler Frauentag 2026

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems und Cardea Wachau setzen Frauengesundheit in den Fokus

Frauen sind in der Medizin häufig unterrepräsentiert: Zum internationalen Frauentag am 8. März 2026 rückt das Steigenberger Hotel & Spa Krems gemeinsam mit Cardea Wachau exklusive Longevity-Konzepte für Frauen und damit die geschlechtersensible Gesundheit in den Fokus.

Gemeinsam mit den Fachärzten des Cardea Wachau Gesund-bleib-Ambulatoriums hat Angelika Ponecz, die Generaldirekorin des Steigenberger Hotel & Spa Krems, in den vergangenen Monaten ein umfassendes Longevity- und Wellness-Angebot für Frauen entwickelt. Unter dem Motto „Leben. Länger. Besser“ dürfen sich alle weiblichen Gäste auf besondere medizinische Leistungen und Packages freuen, die genau auf die individuellen Bedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen eingehen.

„Frauengesundheit braucht Aufmerksamkeit, Wissen und maßgeschneiderte Angebote. Mit unseren Longevity-Konzepten möchten wir Frauen in jeder Lebensphase dabei unterstützen, ihre Gesundheit aktiv, selbstbestimmt und nachhaltig zu stärken. Gemeinsam mit Cardea Wachau verbinden wir medizinische Exzellenz mit einem Umfeld, das Regeneration, Bewegung und Wohlbefinden ganzheitlich erlebbar macht“, erklärt Generaldirektorin Angelika Ponecz.

Um dieses Ziel umzusetzen, berücksichtigt das Cardea-Ärzteteam um DDr. Gerald Jahl bei der Konzeption der Angebote zentrale und aktuelle Themen im Bereich Frauengesundheit:

1. Knochen, Muskel und Sturzprävention: Schon vor der Menopause, während der sogenannten Perimenopause, kann der Östrogenabfall zu beschleunigtem Knochenverlust und Muskelabbau führen. Daher ist ein regelmäßiges Krafttraining sowie Gleichgewichts- und Koordinationsübungen ein wichtiger Bestandteil von Longevity und Frauengesundheit. Ergänzt wird das Training durch ausreichend Protein, Vitamin D und Kalzium.

2. Viele wissen nicht, dass ab 65 Jahren Frauen häufiger an Herzinfarkten erkranken als Männer. Das liegt an dem veränderten Hormonhaushalt durch die Peri- und Menopause. Auch Cholesterinwerte, Blutzuckerregulation, Blutdruck und die Fettverteilung im Körper können sich verschlechtern – unabhängig davon, ob sich das Körpergewicht verändert. Auch hier können Longevity-Maßnahmen wie risikoorientierte und präventive Screenings oder eine Hormontherapie ansetzen und gezielt unterstützen.

3. Bei einer Hormontherapie werden heute in der Regel bio-idente bzw. human-idente Hormone eingesetzt. Richtig ausgewählt und ärztlich begleitet, kann sie eine gezielte Behandlung sein, um Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bei hormonellem Mangel zu verbessern. Sie kann typische Beschwerden der Wechseljahre lindern und sich zudem positiv auf Bereiche wie Knochen, Muskulatur, Schlaf, Gefäßgesundheit, Stoffwechsel oder Stimmung auswirken.

LONGEVITY ANGEBOT FÜR FRAUEN

Mit mehreren, auf unterschiedliche Ziele zugeschnittenen Packages macht das Steigenberger Hotel & Spa Krems Longevity für Frauen erlebbar – vom ersten Kennenlernen bis zum intensiven Schwerpunktprogramm.

„Longevity bedeutet für uns nicht nur ein langes, sondern vor allem ein gesundes und erfülltes Leben. Mit unseren speziell für Frauen entwickelten Packages setzen wir am Internationalen Frauentag ein bewusstes Zeichen für Prävention, Lebensqualität und moderne Frauengesundheit“, betont Generaldirektorin Angelika Ponecz.

Den Einstieg bildet das „Get to Know“-Longevity-Package ab zwei Nächten: Nach einer Stoffwechselanalyse führt das erfahrene Ärzteteam, bestehend aus DDr. Gerald Jahl, Dr. Michael Jahl und Dr. Michael Schütz, in modernste Longevity-Methoden ein. Hierbei stehen Biohacking-Ansätze im Vordergrund, die High-Tech-Anwendungen und Treatments für Energie und Schönheit umfassen.

Für Frauen in der Peri- und Menopause wurde das „Meno & Stoffwechsel“-Package ab drei Nächten entwickelt. Es berücksichtigt neuste Erkenntnisse aus der Medizin im Bereich Frauengesundheit. Im Mittelpunkt stehen Energie, Stoffwechsel und innere Balance – kombiniert aus Langlebigkeitsbehandlungen sowie praxisnahen Ernährungs- und Lebensstil-Impulsen. Zum Programm gehören unter anderem uVida Stoffwechsel- und Stressanalyse, IHHT, Kryokammer, Brainlight Shiatsu-Massage, Beckenstuhl-Therapie sowie ein individuelles Empowerment-Coaching. Ergänzend kann – nach ärztlicher Abklärung und bei entsprechender Indikation – eine maßgeschneiderte Hormontherapie oder Hormonkosmetik eingesetzt werden. Optional ist auch eine Beratung zum Thema „SAFE-Programm mit der Abnehmspritze“ möglich.

Wer ein intensives Fokusprogramm wünscht, kann ab fünf Nächten das „Cellulite Escape“-Package wählen. Grundlage ist eine umfassende Stoffwechsel- und Hormondiagnostik inklusive Blutprofil, um individuelle Ursachen besser zu verstehen und gezielt anzugehen. Darauf aufbauend kombiniert das Package lokale Cellulite-Behandlungen mit regenerations- und stoffwechselorientierten Anwendungen wie Massagen, Lymphdrainage, Rotlicht, Hydrojet, Brainlight, Kältekammer und ausgewählten Saunaaufgüssen – ergänzt durch wirkungsvolle Hormonkosmetik.

Das Beautykonzept „Relax & Glow“ verbindet schließlich Tiefenentspannung mit sichtbarer Hautaktivierung: Microneedling, Oxygeneo, Biostimulatoren und Rotlicht fördern Spannkraft und Glow, während eine Antioxidantien-Infusion die Versorgung von innen unterstützt. Brainlight und Hydrojet runden das Programm ab.

Was die Longevity-Packages so wirkungsvoll macht, ist ein ganzheitlicher Ansatz: Medizinische Expertise trifft auf eine Umgebung, die konsequent auf Erholung, Bewegung und nachhaltige Gesundheitsimpulse ausgerichtet ist. Im Steigenberger Hotel & Spa Krems und im integrierten Gesund-bleib-Zentrum Cardea Wachau lassen sich so Prävention, Regeneration und Genuss nahtlos verbinden. Ausgangspunkt dafür bildet die 3.000 Quadratmeter große Spa World Luxury des Hotels mit Fitnessbereich. Außen- und 17-Meter-Indoor-Pool, drei Saunen, ein Dampfbad, ein Whirlpool sowie großzügige und elegante Ruheräume laden zum Entspannen und Heilen ein.

DAS STEIGENBERGER HOTEL & SPA KREMS

Das Steigenberger Hotel & Spa Krems liegt inmitten der Weingärten im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau. Das Hotel verbindet exklusive Räumlichkeiten, 173 moderne Zimmer und Suiten, Spa & Wellness sowie Kulinarik und Wein auf höchstem Niveau. Für Erholungssuchende und Aktivurlauber gleichermaßen. Ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis erwartet die Gäste im 3.000qm großen Wellnessbereich. Mit Panoramablick, verschiedenen Saunen, Soledampfbad, Innen- und Außenpool, Panorama-Gym sowie komfortablen Liege- und Relaxräumen am offenen Kamin. Abgerundet wird das moderne Wellbeing-Konzept durch das Cardea Wachau Gesundbleib-Zentrum als innovatives Longevity-Ambulatorium im Hotel. Für Geschäftsreisende stehen sieben moderne Tagungsräume mit insgesamt 650qm Fläche sowie Breakout-Rooms und verschiedene Outdoor-Flächen inklusive eigenem Weingarten zur Verfügung.

CARDEA WACHAU

Leben. Länger. Besser. Im exklusiven Steigenberger Hotel & Spa Krems bietet Cardea Wachau mehr als klassische Lösungen. Hier verschmelzen modernste Medizin, spezielle Diagnostik, gezielte Biohacking-Ansätze und innovative Longevity-Programme zu einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Die maßgeschneiderten Therapien unterstützen Regeneration, Mobilität, Stoffwechsel, Hormonbalance, Stressabbau und Leistungssteigerung. Von personalisierten Bewegungs- und Ernährungsplänen über Anti-Aging-Strategien bis hin zu speziellen Präventionsprogrammen – jedes Angebot ist auf die individuelle Gesundheit und Lebensqualität der Patienten ausgerichtet. Damit fördert Cardea Wachau die Vitalität von Körper und Geist und schafft Raum für nachhaltiges Wohlbefinden und für die persönliche Longevity-Reise. Cardea Wachau verbindet medizinisches Fachwissen, exklusive Diagnostik und modernstes Biohacking, um ein bewussteres, gesünderes und leistungsfähigeres Leben und ein Mehr an gesunden Lebensjahren zu ermöglichen. www.Cardea.at

krems@steigenberger.at

