Internationaler Kunstdialog in Frankfurt

Ausstellung Frankfurt: „SWEET & SALTY“ zeigt zeitgenössische Kunst im Ausstellungsraum EULENGASSE

Frankfurt am Main, Februar 2026 – Die Ausstellung Frankfurt „SWEET & SALTY“ im Ausstellungsraum EULENGASSE widmet sich der zeitgenössischen Kunst im internationalen Kontext. Vom 6. bis 29. März 2026 vereint die Ausstellung Frankfurt die künstlerischen Positionen des in Singapur lebenden Malers Poh Siew Wah und des Frankfurter Künstlers Rainer Geburzyk und erweitert den Diskurs zur Kunst Frankfurt um eine deutsch-singapurische Perspektive.

Ausgangspunkt der Ausstellung Frankfurt ist ein traditionelles Teochew-Gebäck aus Singapur, das süße und salzige Geschmacksrichtungen kombiniert. Dieses Zusammenspiel fungiert als Metapher für kulturelle Vielfalt und steht exemplarisch für Fragestellungen der zeitgenössischen Kunst. Die Kunst Frankfurt wird in der Ausstellung Frankfurt im Kontext transkultureller künstlerischer Positionen thematisiert.

Im Rahmen der Ausstellung Frankfurt zeigt Poh Siew Wah malerische Tuschearbeiten, deren Entwicklung von gegenständlichen Darstellungen zunehmend in Richtung Abstraktion führt. Rainer Geburzyk präsentiert Farbfeldmalerei, die auf einen mehrjährigen Aufenthalt in Singapur Bezug nimmt und im Kontext der zeitgenössischen Kunst in Frankfurt steht. Beide künstlerischen Positionen treten innerhalb der Kunst Frankfurt in einen Dialog über Wahrnehmung, kulturelle Identität und künstlerische Übersetzung.

Begleitet wird die Ausstellung Frankfurt von einem öffentlichen Rahmenprogramm. Dazu zählen ein Künstlergespräch, die Vorführung des Dokumentarfilms Sweet & Salty der Filmemacherin Petra Widmayer über eine traditionelle Teochew-Bäckerei in Singapur, ein Guqin-Konversationskonzert sowie eine Einführung in die chinesische Teezeremonie. Die Veranstaltungen ergänzen die Ausstellung Frankfurt im Kontext zeitgenössischer Kunst.

Die Vernissage der Ausstellung Frankfurt findet am 6. März 2026 um 19 Uhr im Ausstellungsraum EULENGASSE, Seckbacher Landstraße 16, in Frankfurt am Main statt.

Rahmenprogramm

So., 8. März 2026, 16 Uhr

Künstlergespräch mit Poh Siew Wah und Rainer Geburzyk

Moderation: Barbara Ina Frenz

So., 15. März 2026, 16 Uhr

Dokumentarfilm Sweet & Salty in Anwesenheit der Filmemacherin Petra Widmayer

So., 22. März 2026, 16 Uhr

Guqin-Konversationskonzert mit Yu Mou

So., 29. März 2026, 16 Uhr

Finissage mit Einführung in die chinesische Teezeremonie durch Nan Wang

Ausstellungsdaten

Laufzeit: 6. März – 29. März 2026

Ort: Ausstellungsraum EULENGASSE, Seckbacher Landstraße 16, Frankfurt am Main

Öffnungszeiten:

Donnerstag: 17-21 Uhr

Freitag: 15-18 Uhr

Sonntag: 15-19 Uhr

Über die Künstler

Poh Siew Wah (geb. 1948, Singapur) verbindet in seinen Arbeiten östliche und westliche Denkansätze. Sein Werk reicht von realistischen Aquarellen bis zu abstrakten Tusche- und Farbarbeiten und wurde international ausgestellt.

Rainer Geburzyk (geb. 1956, Wiesbaden; lebt in Frankfurt am Main) arbeitet als Maler, Fotograf und Performance-Künstler. Seine Werke zeichnen sich durch den Einsatz von Farbe, Rhythmus und kontemplativen Strukturen aus.

Über EULENGASSE

EULENGASSE ist ein von Künstlerinnen und Künstlern betriebener Ausstellungsraum in Frankfurt am Main. Seit der Gründung im Jahr 2003 bietet der Kunstverein eine Plattform für zeitgenössische Kunst sowie für Diskursformate wie Vorträge, Filmprogramme und Performances. Der Raum arbeitet unabhängig vom Kunstmarkt und präsentiert nationale wie internationale künstlerische Positionen.

Pressekontakt

Kunstverein EULENGASSE e. V.

Rainer Geburzyk

Tel.: +49 (0) 69 54806950

Mobil: +49 (0) 1511 0732 487

E-Mail: geburzyk@mailbox.org

Web: www.eulengasse.de

Bildmaterial auf Anfrage verfügbar. Die Bildrechte liegen bei den jeweiligen Urhebern.

EULENGASSE ist ein von Künstler*innen betriebener Raum in Frankfurt am Main, Deutschland. Er bietet eine Plattform für Künstler*innen und Menschen, die sich für zeitgenössische Kunst und Kultur interessieren. Er wurde 2003 von Künstler*innen gegründet, um eine Galerie zu betreiben, Ateliers für ihre Mitglieder zu unterhalten und einen Raum für Diskussionen und Austausch über zeitgenössische Kunst zu schaffen. EULENGASSE ist unabhängig vom Kunstmarkt. Der Ort ist offen für alle Kunstinteressierten. Als artist-run Organisation zeigt EULENGASSE ein breites Spektrum an unterschiedlichen, auch kontroversen Perspektiven auf zeitgenössische Kunst, Kultur und Gesellschaft. In Ausstellungen und Projekten werden Mitglieder und auch Künstler*innen aus der ganzen Welt vorgestellt. Neben den Ausstellungen organisiert EULENGASSE auch Diskussionen, Vorträge, Filmprogramme, Performances und Exkursionen.

Kontakt

Kunstverein EULENGASSE e.V.

Rainer Geburzyk

Dietrich-Bonhoeffer-Weg 42

603899 Frankfurt am Main

069 54806950



http://www.eulengasse.de

