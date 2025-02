Internationaler Speaker Slam Award geht nach Berlin-Karow

Sabrina Buzwan überzeugt mit inspirierender Rede über Kreativität beim Speaker Slam

Beim renommierten 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul am 30. Januar 2025, ausgerichtet von der Hermann Scherer GmbH, setzte sich Sabrina Buzwan, Unternehmerin, Designerin und Kreativcoach, Gründerin von Blütenmomente und der Eventlocation Artisma, mit ihrer inspirierenden Botschaft durch und wurde mit dem begehrten Speaker Slam Award ausgezeichnet. Der Wettbewerb, an dem Redner aus 20 verschiedenen Nationen teilnahmen, hatte eine lange Warteliste. Die Finalisten traten auf zwei Bühnen an und hatten jeweils 120 oder 240 Sekunden Zeit, das Publikum und die Jury zu begeistern.

Die hochkarätige Jury bestand unter anderem aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal-Gründer Josua Laufer und Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden.

Kreativität als Erfolgskonzept

Mit jahrelanger Erfahrung in der Gestaltung einzigartiger Events und Kreativworkshops weiß Sabrina Buzwan, wie wichtig kreative Ausdrucksformen für Unternehmen und Privatpersonen sind. In ihrer preisgekrönten Rede betonte sie, dass Kreativität keine angeborene Begabung, sondern eine bewusste Entscheidung ist – ein Muskel, der trainiert werden kann.

„Kreativität ist weit mehr als eine Fähigkeit – sie ist eine Lebenseinstellung. In meinen Workshops und Events erleben Menschen, wie sie ihre eigene schöpferische Kraft entdecken und nutzen können“, so Buzwan. Ihr Workshopatelier in Berlin-Karow bietet genau diesen Raum für Inspiration. Mit Artisma hat sie zudem eine vielseitige Eventlocation geschaffen, die Raum für große Teamevents, kreative Workshops und besondere Veranstaltungen für Unternehmen und Privatpersonen bietet.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von Buzwans Fähigkeit, ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen. Ein Jurymitglied lobte ihre Performance mit den Worten: „Du beherrschst die Bühne. Ich wünsche mir, dass du Kreativität auf die Bühnen dieser Welt bringst. Ich glaube, das wird großartig.“

Speaker Slam: Die Meisterschaft der Worte

Der Speaker Slam ist ein international bekanntes Event, bei dem Redner aus verschiedensten Branchen ihre Botschaften auf den Punkt bringen. Innerhalb eines engen Zeitfensters müssen sie das Publikum und die Jury begeistern. Mit ihrer authentischen und leidenschaftlichen Rede über die Bedeutung von Kreativität gelang es Sabrina Buzwan, sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchzusetzen.

„Die Auszeichnung zeigt mir, dass Kreativität nicht nur geschätzt wird, sondern dass sie essenziell ist – für Unternehmen, Teams und persönliche Entwicklung. Ich freue mich darauf, meine Mission weiterzuführen und Menschen für neue kreative Möglichkeiten zu begeistern“, so die Speakerin.

Sabrina Buzwan ist Unternehmerin, Designerin und Kreativcoach sowie Gründerin (2005) von Blütenmomente, einem Unternehmen für Floral-&Eventdesign, und der Eventlocation Artisma. Mit über acht Jahren Erfahrung in der Durchführung kreativer Workshops bringt sie Menschen zusammen, inspiriert und schafft außergewöhnliche Erlebnisse. Ihr Workshopatelier in Berlin-Karow bietet Raum für Kreativität in kleinerem Rahmen, während ihre Eventlocation Artisma die perfekte Umgebung für große Teamevents, Workshops und vielseitige Veranstaltungen schafft.

