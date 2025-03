Internationaler Speaker Slam in Wiesbaden

Wienerin konkurrierte mit weiteren 27 Ländern

Sabine Klein begeisterte beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden – Identitätsgeleitete Führungsstrategie als Schlüssel zum Erfolg

Beim Internationalen Speaker Slam am 13. März 2025 in Wiesbaden trat Sabine Klein aus Wien in Österreich, gegen 230 Teilnehmer*innen aus 28 Ländern an. Der Wettbewerb, der auf zwei Bühnen stattfand und live übertragen wurde, stellte die Redner*innen vor die Herausforderung, ihre Botschaft in 240 Sekunden zu präsentieren. Sabine Klein überzeugte mit ihrem Thema und wurde für ihren eindrucksvollen Vortrag mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Mit ihrer pointierten Rede setzte sie Impulse und präsentierte ihre Methode der Identitätsgeleiteten Führungsstrategie, die Führungskräfte, Unternehmerinnen und Teams zu nachhaltigem Erfolg führt

Von der eigenen Identitätssuche zur Expertise

Sabine Klein spricht aus eigener Erfahrung, wie essenziell es ist, die eigene Identität zu finden, um starke und erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Ihre persönliche Reise hat sie zu einer der führenden Expertinnen auf diesem Gebiet gemacht. Heute begleitet sie Führungskräfte, Unternehmer*innen und Teams dabei, ihre eigene Identität zu klären, um sowohl für das Unternehmen als auch für sich selbst einen echten Mehrwert zu schaffen.

„Mitarbeiter*innen können sich erst dann mit einem Unternehmen identifizieren, wenn sie ihre eigene Identität gefunden haben. Andernfalls wirkt sich dies langfristig negativ auf den Unternehmenserfolg aus“, so Klein.

Mit ihrer selbst entwickelten und bewährten Methode aus Coaching, Psychologie, Systemik und Spiritualität gelingt es ihr, tiefgreifende Transformationen zu ermöglichen. Ihre Identitätsgeleitete Führungsstrategie deckt biografische und systemische Prägungen sowie hinderliche Denkmuster auf und ermöglicht eine nachhaltige Veränderung.

„Strategie ist wichtig – aber ohne das Erkennen der wahren Ursachen von Problemen bleiben Herausforderungen bestehen. Ihr Ansatz setzt an der Wurzel an und führt zu raschen und tiefgreifenden Durchbrüchen. Vom angepassten Selbst zur freien, selbstbestimmten Identität“, erklärt Klein leidenschaftlich.

Sie ist ein Feuerwerk an Expertise und Hingabe und steht für Transformation, die bleibt.

Mit Leidenschaft, Erfahrung und einem einzigartigen Methodenmix begleitet sie ihre Klient*innen auf dem Weg zu mehr Klarheit, Selbstbestimmung und Erfolg. Ihre Arbeit wurde mit einem Award ausgezeichnet – ein Beweis für die Wirksamkeit ihrer Methode und ihre außergewöhnliche Hingabe.

Der Speaker Slam in Wiesbaden ist ein weiteres Highlight auf ihrem beeindruckenden Weg. Sabine Klein beweist einmal mehr: Wer seine Identität kennt, trifft bessere Entscheidungen – für sich selbst, für das Unternehmen und für erfüllte Beziehungen.

Sabine Klein ist Coachin, Mentorin, Sparringpartnerin, Organisationsentwicklerin, Unternehmensberaterin, psychologische Beraterin, Wirtschaftstrainerin und Wirtschaftsmediatorin. Mit ihrer Identitätsgeleiteten Führungsstrategie unterstützt sie Führungskräfte, Unternehmer*innen und Teams dabei, ihre eigene Identität zu finden, um nachhaltig erfolgreich zu sein – und dabei zugleich Gesundheit auf allen Ebenen zu fördern. Ihr holistischer Ansatz trägt maßgeblich dazu bei, mentale, emotionale und physische Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass Führungskräfte nicht nur leistungsfähig, sondern auch langfristig gesund und ausgeglichen bleiben.

Sabine Klein Consulting

Identität als Schlüssel zum Erfolg – nachhaltige Transformation für Führungskräfte, Unternehmen und Teams

Sabine Klein Consulting steht für tiefgreifende und nachhaltige Transformation im Bereich Führung und Organisationsentwicklung. Das Unternehmen begleitet Führungskräfte, Unternehmer-innen und Teams dabei, ihre eigene Identität zu reflektieren und zu stärken, um langfristig erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Denn nur wer sich selbst kennt, kann auch authentisch führen, effektiv kommunizieren und sich mit seinem Unternehmen identifizieren.

Unsere Philosophie

Unsere Identität bestimmt unsere Denk- und Handlungsmuster – privat wie beruflich. Mit der von Sabine Klein entwickelten Identitätsgeleiteten Führungsstrategie bieten wir eine innovative Herangehensweise, die biografische und systemische Prägungen aufdeckt und hinderliche Denkmuster löst. Dadurch entsteht ein klarer, zielgerichteter und nachhaltiger Weg zu persönlicher und unternehmerischer Exzellenz.

Unsere Leistungen

Mit einem einzigartigen Methodenmix aus Coaching, Psychologie, Systemik und Spiritualität unterstützt Sabine Klein Consulting Einzelpersonen und Organisationen in ihren Transformationsprozessen. Unsere Arbeit umfasst:

-Identitätsorientiertes Coaching für Führungskräfte und Unternehmer-innen

-Begleitung von Teams in Veränderungsprozessen

-Entwicklung und Implementierung von nachhaltigen Führungskonzepten

-Organisationsentwicklung und Wirtschaftsmediation

-Workshops und Trainings zu authentischer Führung und Resilienz

Warum Sabine Klein Consulting?

Sabine Klein bringt über 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Coaching, Mentoring, Organisationsentwicklung und Unternehmensberatung mit. Ihre Methode wurde durch zahlreiche Erfolge bestätigt und mit dem Excellence Award beim Internationalen Speaker Slam ausgezeichnet.

Unser ganzheitlicher Ansatz fördert nicht nur unternehmerischen Erfolg, sondern auch mentale, emotionale und physische Gesundheit. Denn wahre Exzellenz entsteht, wenn Leistungsfähigkeit, Selbstbestimmung und innere Stabilität im Einklang sind.

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg zur authentischen Führung und nachhaltigem Erfolg gestalten.

Sabine KLEIN

