Internationaler Speaker Slam – Nürnbergerin holt sich Award

Rednerin Manuela Bock gewinnt Silent Speaker Slam, rockt den International Speaker Slam und geht nach New York

Kurz, knackig, ausdrucksstark, direkt auf den Punkt. Das ist die Aufgabe bei einem Slam. Der Rednerwettstreit gab jedem Teilnehmer/in die Möglichkeit sein Thema innerhalb von 4 Minuten zu präsentieren um das Publikum, doch vor allem die fachkundige Jury zu überzeugen.

Diese bestand aus: Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden

Beim 20. Internationalen Speaker Slam am 08.11.2024 in den Scherer Studios in Mastershausen wird Manuela Bock von Fotobox42 aus Nürnberg für ihre fantastische Speech mit dem Excellence Award belohnt.

Als eine der letzten Redner/innen betrat sie zu später Stunde die große Hauptbühne.

Sie rockte das Publikum mit ihrer Ausstrahlung, ihre vor Energie strotzende Rede über das Fotoboxen zog alle in ihren Bann und sie bekam zu Recht Standing Ovations. Sie nahm das Publikum in Ihrer Rede mit auf Events und zur Fashion, erzählte von Ihrem Glambot GLAM42 und wie sie BildMarketing für Ihre Kunden umsetzt.

Die hochkarätige Jury feierte Ihre Performance als absolut außergewöhnlich.

„Vielleicht haben wir hier die nächste große Speakerin bei ihrem ersten Auftritt erleben dürfen“, so nur eine der Aussagen der Jury.

Am Tag nach dem Speaker Slam bekam die Fotoboxerin Manuela Bock Ihren ersten Speaker Vertrag von dem prominenten Business Coach, Keynote Speaker und Bestseller Autor Hermann Scherer.

Sie gewann zudem den Silent Speaker Slam und geht nun nach New York

Manuela Bock von Fotobox42 ist leidenschaftliche BildMarketing Expertin mit Gelingsicherheit. FotoAktionen mit Glabot GLAM42 und Fotoboxen.

Firmenkontakt

Fotobox42

Manuela Bock

Krelingstr. 42

90408 Nürnberg

01797943138



http://Fotobox42.de

