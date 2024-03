Internationaler Tag des Glücks: Bewegung fördert Glücksgefühle

sportspaß e.V. bietet in Hamburg zahlreiche Möglichkeiten zur Stärkung des Wohlbefindens und zur Förderung der Glückshormone

Hamburg, 18. März 2024. Den Internationalen Tag des Glücks (Mittwoch, 20. März) nimmt sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, zum Anlass, auf die Bedeutung von regelmäßiger Bewegung hinzuweisen. „Studien zeigen immer wieder, wie wichtig sportliche Betätigung für unsere Gesundheit ist. Regelmäßige Bewegung fördert darüber hinaus unser Glücksgefühl. Durch die körperliche Betätigung werden beispielsweise Glückshormone wie Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet“, betont Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.

Glückshormone können Stress reduzieren, die Stimmung verbessern und ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens fördern. Durch regelmäßige Bewegung werden Menschen nicht nur physisch, sondern auch mental gesünder und glücklicher. „Daher möchten wir am Weltglückstag darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, regelmäßig Sport zu treiben und sich körperlich zu betätigen. Unser Ziel ist es, Menschen in Hamburg dabei zu unterstützen, ein aktives und glückliches Leben zu führen. Zum Glück gibt es dafür sportspaß in Hamburg“, sagt Clemens Müller.

sportspaß bietet über 900 Kurse pro Woche in sechs eigenen sportspaß-Centern und in über 50 Schulsporthallen der Stadt an. „Die Vielfalt unserer Kurse und die günstigen monatlichen Mitgliedsbeiträge machen es leicht, sich aktiv zu betätigen. sportspaß ist mehr als nur ein Sportverein, wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig motiviert und stärkt“, betont Clemens Müller.

Der Internationale Tag des Glücks wird am 20. März 2024 gefeiert. Der Aktionstag wurde im Juni 2012 durch die Vereinten Nationen beschlossen. Mit dem Tag soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden. Die Förderung individuellen menschlichen Glücksstrebens ist heute Gegenstand spezifischer Forschung und Beratung unter neurobiologischen, medizinischen, soziologischen, philosophischen und psychotherapeutischen Gesichtspunkten. (Quelle/Text aus www.kleiner-kalender.de)

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel (www.sportspass.de/kursbeschreibungen). Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfitüber entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei. Die über 500 kompetenten Trainerinnen und Trainer führen durch die jeweiligen Kurse und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und ebenso in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten trainiert, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für nur 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können sowohl die Fitness-Studios als auch die Saunen benutzt werden.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt es auf der Webseite www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Centern von sportspaß e.V.

sportspaß ist auch auf You Tube, Facebook und Instagram

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann und wie auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29



https://sportspass.de/

Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507



http://www.all4press.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.