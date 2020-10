Internationaler Welthundetag: Bei der LTA sind kranke Hunde mitversichert

Rund 12 Millionen Hunde gibt es in Deutschland. Und diese gehen immer öfter auch mit auf Reisen. Bei der LTA sind Reiserücktritte auch im Fall einer unerwarteten schweren Erkrankung oder Unfallverletzung des Hundes mitversichert.

Am 10. Oktober ist Internationaler Welthundetag. Da dieser in die Urlaubs- und Reisezeit der Herbstferien fällt, stehen Hundebesitzer immer wieder vor der Entscheidung, den geliebten Vierbeiner mitzunehmen oder doch besser bei Freunden, Verwandten oder Tierheimen für die Zeit der Reise unterzubringen. Immer mehr Hundebesitzer entscheiden sich, ihren Hund in den Urlaub mitzunehmen, was sich im boomenden Markt des Camping- und Outdoor-Urlaubes ja auch anbietet. Doch was ist, wenn der Hund plötzlich krank wird oder einen Unfall hat?

+++ Ein Hund ist keine Sache +++

Schon 1990 wurde per Gesetz festgelegt, dass Tiere und somit auch Hunde keine Sachen sind (§ 90a Bürgerliches Gesetzbuch). Es werden nur bestimmte Vorschriften für Sachen – auch auf Tiere – entsprechend angewendet, damit z.B. der Erwerb eines Hundes möglich ist. Somit ist es eigentlich nur logisch, dass Hunde auch beim Versicherungsschutz wie ihre Herrchen eingestuft werden sollten. Und genau das macht die LTA (Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH) auch und nimmt Hundebesitzern damit eine Sorge ab.

Die LTA bietet Versicherungspakete zum Reiserücktritt an, die speziell den Krankheitsfall des Hundes beinhalten. Der Versicherungsschutz zum Reiserücktritt der LTA greift auch, wenn nicht der Versicherte selbst, sondern sein mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Hund so schwer erkrankt oder eine schwere Unfallverletzung erleidet, dass die Reise nicht angetreten werden kann. Diese Regelung gilt bei der LTA sogar dann, wenn der Vierbeiner vorher gar nicht zur Reise angemeldet war. Dies betrifft auch Behindertenbegleithunde, wie Blindenhunde, auf deren Begleitung bei einer Reise nicht verzichtet werden kann. Ausgenommen von der Absicherung sind dabei jedoch bekannte und bereits länger bestehende Vorerkrankungen des Hundes.

“Herrchen und Frauchen können bei unseren Reiseschutzpaketen für den Urlaub mit Hund aus einem umfangreichen Angebot auswählen und sind Dank der “Hunde-Klausel” im Falle eines Reiserücktritts von den drohenden Kosten geschützt”, so LTA Geschäftsführer Dr. Michael Dorka.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Dr. Michael Dorka

Besselstr. 25

68219 Mannheim

+49 (0) 621 128 32 20

+49 (0) 621 128 32 22

info@lta-reiseschutz.de

http://www.lta-reiseschutz.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.