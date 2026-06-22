Internationales Treatment-Center THE BALANCE berichtet über das Jahr 2025: Mehr Patienten, erstmals mehr Männer

· Weiteres Wachstum bei den Patientenzahlen, speziell bei komplexen Krankheitsbildern

· Ein Stigma fällt: Starker Trend zu männlichen Patienten (56 %)

(Wiesbaden/Mallorca/Zürich, Juni 2026) THE BALANCE Rehab Clinic stellt die Auswertung seiner Patientendaten aus dem letzten Jahr vor. THE BALANCE ist eine private, klinisch geführte Institution für Menschen mit komplexen psychischen Erkrankungen, Suchtproblemen und traumaassoziierten Belastungen, mit Hauptsitz in Mallorca und Niederlassungen in Zürich, London und Marbella. Klarer Trend des letzten Jahres: Immer mehr Männer lassen sich klinisch wegen mentaler Probleme behandeln, die alten Rollenklischees und Vorurteile geraten ins Wanken. Mit einem Anteil von 56 % stellten Männer im letzten Jahr zum ersten Mal die Mehrheit unter den Patienten bei THE BALANCE. „Es gibt zurzeit viele Trends, wie die exzessive Social-Media-Nutzung oder die Extremoptimierung des eigenen Körpers, die uns große Sorgen machen. Aber eine positive Entwicklung der letzten Jahre ist, dass mittlerweile auch viele Männer bewusster mit ihrer mentalen Gesundheit umgehen und mehr auf sich achten. Es ist heutzutage auch für Leistungsträger in der Gesellschaft kein Stigma mehr, sich therapieren zu lassen“, kommentiert Abdullah Boulad, der Gründer und CEO von THE BALANCE. Sein Unternehmen konnte auch 2025 sein Wachstum fortsetzen und rund ein Fünftel mehr Kunden behandeln als im Jahr zuvor.

Der Experte für die psychische Gesundheit von Managern und High Net Worth Individuals erzählt weiter: „Wir haben aktuell wirtschaftlich herausfordernde Zeiten in vielen Weltregionen. Dadurch steigt der Leistungsdruck für viele Topmanager enorm. Dies können wir relativ direkt in unseren Anfragen ablesen – immer mehr Führungskräfte brechen unter der Last zusammen. Aber auch im letzten Jahr, bereits vor der Eskalation im Iran, verzeichneten wir ein stetig wachsendes Interesse an unseren Dienstleistungen. 51 % aller abgeschlossenen Fälle waren dabei Suchterkrankungen, 34 % kamen aus dem Bereich mentale Gesundheit“, so Boulad über das Jahr 2025. Die meisten Kunden kamen aus den USA und Großbritannien. Deutschland stellte die drittgrößte Patientengruppe. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schweiz, der Mittlere Osten, die Niederlande und Italien. Insgesamt wurden 34 Nationalitäten im letzten Jahr behandelt.

Meiste Kunden aus Finanzbereich und Topmanagement

Die Privatklinik ist auf komplexe Fälle und wohlhabende Patienten spezialisiert, die Diskretion, Ambiente und höchste medizinische Kompetenz verbinden möchten. Die allermeisten Kunden im letzten Jahr (43 %) kamen dabei aus dem Finanzbereich oder waren im Topmanagement (CEO, CFO, Geschäftsführer etc.) ihrer jeweiligen Firma vertreten. Zweite große Patientengruppe sind die Familienangehörigen von diesen Personen. „In den Familien von Unternehmern oder sehr vermögenden Personen gibt es fast in 100 % der Fälle komplexe psychische Dynamiken bei Kindern oder Ehepartnern – deshalb zählen sie zu unseren größten Kundengruppen“, beschreibt Boulad. „Oft stehen andere Werte stärker im Vordergrund als die Familie – dies hinterlässt viele Traumata bei betroffenen Personen.“

Suchterkrankungen überwiegend bei Menschen zwischen 30 und 50 Jahren

Das Durchschnittsalter aller behandelten Patienten liegt bei 49 Jahren. „Es gibt natürlich Ausnahmen in alle Richtungen, Essstörungen treten häufig bei sehr jungen Mädchen auf, Alkoholsucht auch bei älteren Männern. Die meisten Kunden kommen aber in ihrer beruflichen Primetime zu uns, also im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, wo der höchste Leistungsdruck herrscht. Und seit Neuestem eben auch mehr Männer, die sich endlich ihre Schwäche eingestehen können oder teilweise von ihrem Umfeld dazu aktiv ermutigt werden.“ Ein weiterer Trend: Die Krankheitsbilder werden immer komplexer, meist liegen Kombinationen von mehreren Krankheitsbildern vor und viele Traumapatienten kämpfen auch mit Suchterkrankungen. „Die angespannte Weltlage und die permanente Verfügbarkeit von Medien und Informationen schafft auch immer komplexere psychische Erkrankungen“, resümiert Boulad. „Gerade bei schwierigen Fällen zeigt unser individualisiertes „One Client at a Time“-Programm mit seinem extrem hohen Behandlungsschlüssel natürlich seine beste Wirksamkeit.“

THE BALANCE Rehab Clinic ist eine private, klinisch geführte Institution für Menschen mit komplexen psychischen Erkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen und traumaassoziierten Belastungen. Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE Rehab Clinic ist der Schweizer Unternehmer Abdullah Boulad (46). Mit einem multidisziplinären Team von rund 150 Ärzten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Personal Managern und einer ganzen Reihe von Komplementärtherapeuten hat er eine der weltweit renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und Gesundheitsfragen geschaffen. Hier bietet er seinen Klienten individuell zugeschnittene Kuren in luxuriöser Umgebung an. Das Angebot umfasst die drei Säulen Suchttherapie (Alkohol, Drogen, Medikamente, Sex etc.), psychische Erkrankungen (Angststörungen, Burn-out, Depression, Trauma und posttraumatische Belastungsstörung) und Gesundheitsbehandlungen (Stress, Anti-Aging, chronische Schmerzen, Schlafstörungen etc.). Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten medizinischen Konzepts von THE BALANCE Rehab Clinic ist auch der Einsatz neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedbacksysteme oder transkranielle Gleichstromstimulation, für die das Unternehmen permanent hohe Summen in neue Technologien und medizinische Geräte investiert. Klinische Direktorin ist Dr. med. Sarah Boss. THE BALANCE ist ausschließlich für Privatpatienten.

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