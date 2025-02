Neue Produktideen von Hellma

Auf der Internorga 2025 in Hamburg legt der Nürnberger Portionsartikelspezialist Hellma den Schwerpunkt auf neue Produktideen für die Gastronomie und Hotellerie und auch für die Gemeinschaftsverpflegung. Vom 14. bis 18. März 2025 präsentiert Hellma in Halle 4 Stand-Nr. 419 vor allem die neuen und vielfältigen Nuss-Portionen von noynuts, aber auch Wasa und viele neue Frühstücksideen kommen auf der Messe nicht zu kurz.

Vorgestellt werden auf der Internorga die vielfältigen Portionen von noynuts, dessen Produkte Hellma ab sofort ganz neu im Sortiment hat. Ob gesalzen, ungesalzen oder spicy – hier kommen Nuss-Liebhaber ab sofort auf ihre Kosten. Die verschiedenen Nuss-Mischungen gibt es als Sachets, als kleine oder große Dosen und eignen sich damit für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten. Egal, ob an der Hotelbar, zum Weiterverkauf an der Minibar im Hotelzimmer, an der Tankstelle, fürs Lunchpaket oder in Bahn bzw. Flieger – die leckeren und gesunden Snacks überzeugen nicht nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch die hochwertigen Verpackungen.

Außerdem hat der Portionsartikelspezialist auf der Messe in Hamburg zwei neue Wasa-Sorten im Gepäck. Die einzeln verpackten Knäckebrot-Spezialitäten sind nicht nur für Gäste, die es morgens eilig haben, perfekt um in den Tag zu starten. Durch die beiden neuen Sorten hat Hellma nun insgesamt vier Wasa Produkte im Sortiment und Ihre Gäste haben die Wahl zwischen Sesam & Vollkorn, Milch & Joghurt, Rustikal und Vollkorn Roggen. Bei der vielfältigen Auswahl der nachhaltig produzierten Knäckebrote findet garantiert jeder Gast die richtige Variante für ein kraftvolles Frühstück, gesundes Mittagessen oder ein ausgewogenes Abendbrot.

Halle 4, Stand-Nr. 419

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

