Intersolar: Jörn Reinecke, Green FOX Energy investiert 1 Mrd.

In Deutschland spielt die Solarmusik

Die Profis der Solarbranche aus aller Welt treffen sich in diesem Jahr vom 11. bis 13. Mai 2022 zur Intersolar Europe auf dem Münchener Messegelände. Der Hamburger Investor Jörn Reinecke (49) sorgte mit seiner Green FOX Energy GmbH gleich zum Messeauftakt für einen Paukenschlag:

Jörn Reinecke investiert über die Green FOX Energy GmbH in den nächsten vier Jahren 1 Milliarde Euro in Erneuerbare Energien, wie er am 11. Mai 2022 bekannt gab. Verträge über 300 Megawatt Projektvolumen sind bereits gezeichnet. Auf der Intersolar Europe sondiert er weitere Partner.

Reinecke: „Gesucht werden aussichtsreiche Projekte in verschiedenen Entwicklungsstufen. Neben bereits fertiggestellten Parks sucht GREEN FOX ENERGY baureife Projekte oder Projekte in einer früheren Phase der Projektentwicklung auch mit Partnern (Co-Developments) vornehmlich in Deutschland oder Spanien.“ Green FOX Energy will als unabhängiger Stromerzeuger die Anlagen dann auch langfristig betreiben.

Zum Netzwerk der Green FOX Energy GmbH gehört die MAGNA Real Estate AG.

Reinecke ist auch Großaktionär des Hamburger Immobilien-Projektentwicklers MAGNA Real Estate. Schon kurz nach dem ersten Spatenstich wurde ihm im April 2022 sein Öko-Wohnungsbauprojekt Stellinger Terrassen im Westen Hamburgs von der Hamburger Versicherung HanseMerkur mit einem Share-Deal förmlich aus den Händen gerissen, wie Business Leaders berichtete.

Einer der Gründe: eigener Strom, eigene Wärme.

Ein eigenes Blockheizkraftwerk, unterstützt von Photovoltaikanlagen auf dem Dach, liefert mit Hilfe von Erdwärme eigenen Mieterstrom und Heiz- und Warmwasser – völlig unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl oder Kohle.

Mit dem Projektentwickler MAGNA Real Estate AG und der Green FOX Energy GmbH seien Synergien für einen schnellen Photovoltaik-Ausbau denkbar.

Mit den Bestrebungen der neuen Bundesregierung, bis 2030 eine installierte Photovoltaik-Leistung von 200 Gigawatt (GW) zu erreichen, entwickelt sich Deutschland weiter zum Photovoltaik-Spitzenmarkt in Europa. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird am Donnerstag (12. Mai 2022) in den Bundestag eingebracht.

Die Fachmesse Intersolar Europe 2022 steht unter dem Motto „In Deutschland spielt die Solarmusik.“ Die Gründe lesen Sie auf Business-Leaders.net.

Sobald Sie als Investor jemandem Ihr Geld anvertrauen müssen, besteht die Gefahr, daß Sie skrupellosen Vermittlern oder Maklern praktisch chancenlos ausgeliefert sind. Kapitalrückführungen sind nahezu unerreichbar, auf jeden Fall aber nervenaufreibend und teuer.

Versicherungsmakler und -vertreter, Vermögensberater, Immobilien- und Finanzkaufleute werden gerne von unseriösen Gesellschaften angeworben, um in deren Kundenstamm dubiose Angebote „an den Mann“ zu bringen. Weil die Vermittler in der Regel das Vertrauen ihrer Klienten besitzen, werden diese leicht Opfer von Anlagebetrug. Mal bekommen sie Schrottimmobilien, mal Luftschlossgeschäfte jeglicher Art angedreht.

Wir beobachten und beschreiben die immensen Schäden durch Kapitalanlagebetrug seit vielen Jahren und möchten einen substanziellen Beitrag zu deren Vermeidung liefern. Dazu haben wir die Gesamtsituation intensiv analysiert und schließlich ein System entwickelt, das kostengünstig ein Maximum an Transparenz und somit Sicherheit für den Anleger bietet: SCOREDEX!

Kontakt

Scoredex GmbH

Rainer Maurer

Bahnhofsstrasse 52

8001 Zürich

+41 44 51244-25

+41 44 51244-26

info@scoredex.com

http://www.scoredex.com

Bildquelle: © Pressefoto Solar Promotion GmbH aus Pforzheim