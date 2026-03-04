Intesia setzt auf Planon, um die Digitalisierung zu beschleunigen und die Service-Bereitstellung in Europa zu verbessern

Nijmegen, Niederlande – 3. März 2026 – Planon gab heute bekannt, dass die Intesia Group, ein führender Anbieter von Facility-Management-Dienstleistungen mit Fokus auf den Einzelhandelssektor, ihre Betriebs- und Außendienstprozesse mit der Facility Services Business Solution von Planon digitalisiert und standardisiert, um künftig noch effizienter konsistente, hochwertige Facility-Services bereitzustellen.

Hintergrund der Entscheidung von Intesia ist eine strategische Initiative zur Modernisierung und Harmonisierung der IT-Landschaft, mit der das Unternehmen den steigenden Kundenerwartungen und dem externen Marktdruck in der FM-Branche in Europa Rechnung trägt. Im Fokus stehen dabei vor allem Optimierungen in den Bereichen Datenqualität, benutzerorientierte Workflows, Systemintegration, Mobilität, BIM, IoT und Advanced Analytics.

Als Dienstleister, der Einzelhandelskunden in ganz Europa betreut, adressiert Intesia den wachsenden Bedarf an skalierbaren, standardisierten und digital gestützten Service-Modellen im Retail-Bereich. Neben der Tätigkeit als Facility-Management-Dienstleister für den Einzelhandel unterstützt das Unternehmen Schneider Electric als strategischer Partner bei der Beratung, Einführung und Implementierung von Produkten wie EcoStruxure™ Building Activate.

Mit der Einführung von Planon FSBS verbessert Intesia eine Vielzahl von Kernprozessen:

– Auftrags- und Ticketmanagement, einschließlich routinemäßiger, reaktiver und SLA-gesteuerter Workflows.

– Vorbeugende Wartung mit standardisierter, zyklischer Planung und Anleitung bei der Umsetzung vor Ort.-

– Mobilintegration mit hilfe der Mobile Field Service App von Planon – für Inspektionen, Dokumentation und Echtzeit-Updates.

– Optimierung der Zusammenarbeit mit Subunternehmern durch integrierte Portale, vorkonfigurierte Beschaffungsprozesse und automatisierte Kommunikation.

– Automatisierung von Finanzprozessen, einschließlich Angebotsfreigaben, ERP-Integration und OCR-basierter Rechnungsbearbeitung.

Der Planon FSBS Accelerator, eine vorkonfigurierte Sammlung von Best-Practice-Workflows, die exakt auf die betrieblichen Anforderungen von Intesia zugeschnitten sind, wird die Implementierungsdauer verkürzen und das Fundament für eine durchgängige Einführung in allen Ländern legen. Mit ihrer offenen, skalierbaren Architektur und standardisierten Business-Protokollen ermöglicht die Plattform einen nahtlosen Informationsaustausch zwischen Intesia, den Kunden und den Subunternehmern – und stärkt so die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern.

Künftig will Intesia einen einheitlichen digitalen End-to-End-Prozess implementieren, der von den Sensoren über das Monitoring und die Steuerung der Retail-Standorte mittels EcoStruxure™ Building Activate bis hin zu nachgelagerten betrieblichen und Business-Prozessen reicht, die in Planon verwaltet werden. Dieser integrierte Ansatz wird den Gebäudebetrieb, die Service-Erbringung und die Business-Abläufe in einer durchgängigen, digitalen Backbone-Lösung für Einzelhandels- und andere Kunden verbinden.

„Die Entscheidung für Planon ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur digitalen Transformation“, betont Andreas Thamm, Geschäftsführer der Intesia Group. „Mit Lösungen wie EcoStruxure Building Activate ermöglicht es uns FSBS, eine lückenlose, digitale Kette zu schaffen – von der Überwachung der Standorte bis hin zur Steuerung der operativen Services und der Business-Prozesse.

„Wir sind stolz darauf, die Intesia Group als Partner bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Kapazitäten in Europa zu unterstützen“, berichtet Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Mit unserer FSBS-Lösung und unserem Accelerator-Framework bieten wir Intesia eine zukunftsfähige Betriebsplattform, die Menschen, Gebäude und Prozesse zusammenbringt – und die Weichen für umfassende Automatisierung, datengestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Service-Optimierung stellt.“

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über Intesia Group

Unsere Intesia Group ist ein europäisches Consulting- und Managementunternehmen für alle Facility Services in 15 Ländern.

Wir als Intesia, stehen für Unabhängigkeit, Transparenz und Internationalität.

Durch unser internationales Netzwerk in 15 europäischen Ländern sind wir als FM-Manager für Sie genau die Richtigen.

Wir kümmern uns mit unseren Partnern aus Industrie und Wissenschaft um Ihr Facility Management – Analyse, Steuerung, Strategie und Monitoring für alle FM-Gewerke – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Firmenkontakt

Planon GmbH

Birgit Groth

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

+49 69 24450390



https://planonsoftware.com/de/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.