Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Inverité Insights Inc.

Inverité wird Mitarchitekt für digitales Vertrauen

Diese Fintech-Aktie rückt ins Machtzentrum des Finanzsystems

Manche News verändern Kurse. Andere verändern Spielregeln. Die heutige Meldung unseres Fintech Aktientips Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) gehört zur zweiten Kategorie.

Die News des Tages – und warum sie für Anleger explosiv ist

Heute wurde offiziell bekannt: Unser Fintech Hot Stock Inverité Insights Inc. ist dem Digital ID & Authentication Council of Canada (DIACC) als Sustaining Member beigetreten. Damit sitzt Inverité künftig mit am Tisch, wenn Kanadas nationale Standards für digitale Identität, Authentifizierung und Vertrauen definiert werden.

Für eine börsennotierte Fintech-Aktie ist das ein seltener Schritt – und für Investoren ein klares Signal:

Hier geht es nicht mehr nur um Technologie, sondern um systemische Relevanz.

Warum diese Nachricht den Nerv der Zeit trifft

Der Kreditmarkt steckt an einem Wendepunkt. Klassische Scores verlieren an Aussagekraft, Vertrauen schwindet. Eine aktuelle Branchenumfrage zeigt: Fast jeder zweite Kanadier empfindet es heute als schwerer, Kreditwürdigkeit aufzubauen als frühere Generationen.

Nicht, weil Menschen schlechter zahlen. Sondern weil 30-60 Tage alte Auskunftei-Daten nicht mehr zu Echtzeit-Banking, Gig-Economy und digitalen Einkommensströmen passen. Vertrauen ist zur Engstelle geworden.

Inverité liefert genau das, was dem Markt fehlt

Unser Fintech Aktientip Inverité Insights Inc. adressiert dieses Problem nicht theoretisch, sondern operativ – live im Markt:

– Echtzeit-Bank- und Einkommensverifikation

– KI-basierte Risiko- und Leistbarkeitsmodelle

– Betrugsprävention vor der Auszahlung

– Hochmargige Risk-Model-as-a-Service-Strukturen

Mit 99% Marktabdeckung in Kanada, Anbindung an 286+ Finanzinstitute, Millionen verifizierter Anfragen und Milliarden an Datenpunkten ist Inverité längst Teil der kritischen Infrastruktur. Die heutige DIACC-Mitgliedschaft hebt dieses Fundament nun auf die nächste Ebene: institutionelles Vertrauen.

Warum diese Fintech-Aktie jetzt anders wahrgenommen wird

Der Unterschied zu vielen Wachstumsstories:

• Inverité skaliert bereits, statt nur zu versprechen

• Das Unternehmen definiert Standards, statt ihnen hinterherzulaufen

• Wiederkehrende Umsätze treffen auf regulatorische Anschlussfähigkeit

• Ein erfahrenes Management mit Exit-Historie steuert die Entwicklung

Für professionelle Investoren ist das eine seltene Konstellation: Produktiv + regulierungsnah + strukturell unverzichtbar.

Das stille Risiko für den Markt

Plattformen, die Vertrauen messen und Vertrauen definieren, werden oft erst erkannt, wenn sie nicht mehr ersetzbar sind. Der heutige Schritt von Inverité markiert genau diesen Übergang – früh genug, um noch unter dem Radar zu liegen, aber spät genug, um Substanz zu haben.

Unser Fintech Hot Stock Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) ist heute nicht einfach eine weitere Fintech-Aktie – sondern ein Unternehmen, das beginnt, die Regeln für digitales Vertrauen neu zu schreiben, noch bevor der Markt erkennt, wie wertvoll genau das werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.003.jpeg

Warum sich hier gerade ein struktureller Gewinner im Kreditmarkt formiert

Manchmal entstehen die spannendsten Aktiengeschichten nicht dort, wo der Markt laut ist – sondern dort, wo sich eine neue Infrastruktur still etabliert.

Ein Kreditmarkt am Kipppunkt

Der globale Kreditmarkt steht unter Druck: veraltete Bonitätsdaten, steigende Zahlungsausfälle und Millionen Menschen, die für klassische Auskunfteien schlicht nicht existieren. 90% aller Kreditentscheidungen stützen sich noch immer auf Daten, die 30 bis 60 Tage alt sind – in einer Welt, in der Risiko sich täglich ändert. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach alternativen Kreditprodukten rasant (+40%), während 80% der Finanzinstitute offen sagen: Cashflow-Daten werden klassische Bureau-Files überholen.

Genau hier beginnt die Investmentstory von Inverité Insights Inc.

Vom Datenanbieter zur Risk-Intelligence-Plattform

Inverité ist kein Konzept, kein Zukunftsversprechen – sondern eine operative, KI-gestützte Echtzeitplattform, die Kreditentscheidungen fundamental neu denkt. Das Unternehmen verbindet Open Banking, Embedded Finance und AI-Risk-Scoringzu einer integrierten Lösung für alternative Kreditgeber, Autobanken, Fintechs und Finanzinstitute.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

– 99% Abdeckung kanadischer Bankkunden

– 400+ aktive Händler & Partner

– 30% Umsatzwachstum YoY (Verifikationsumsätze)

– Seit 2015 am Markt, entwickelt von Kreditgebern für Kreditgeber

Das Ergebnis ist ein klarer Burggraben: Während Wettbewerber einzelne Module anbieten, liefert Inverité Identität, Einkommen, Banking-Daten und KI-Risikobewertung in Sekunden – aus einer Hand.

Ein Markt, der groß genug für echte Skalierung ist

Der adressierbare Markt ist enorm:

– $275 Mrd. TAM (Total Addressable Market)

– $42 Mrd. SAM

– $420 Mio. SOM – allein bei 1% Marktdurchdringung

Dazu ein Marktwachstum von 22,9% CAGR im Bereich Alternative Lending.

Besonders spannend: Inverité fokussiert sich dort, wo vertikales Potenzial und eigener Wettbewerbsvorteil am höchsten sind – Alternative Lending, Fintech, Loan- & Credit Management-Systeme. Genau jene Segmente, in denen Volumen, Daten und Margen zusammenkommen.

Warum Investoren jetzt hinschauen

Inverité vereint mehrere seltene Faktoren:

– Bewiesene Technologie mit realen Kunden

– Skalierbares SaaS- & Usage-Modell

– Hohe Daten- und KI-Margen

– Strukturelle Rückenwinde durch Regulierung, Finanzinklusion und Digitalisierung

– Frühe Positionierung in einem Markt im Umbruch

Während viele Fintechs noch Reichweite suchen, sitzt Inverité bereits im Datenstrom der Kreditwirtschaft – genau dort, wo Entscheidungen getroffen werden.

Das stille Risiko für Beobachter

Plattformen, die zur kritischen Infrastruktur werden, erkennt der Markt oft erst spät. Wenn sie bereits integriert sind, schwer ersetzbar – und plötzlich unverzichtbar. Inverité bewegt sich genau in diese Richtung.

Nicht laut.

Nicht spekulativ.

Sondern strategisch, datengetrieben und operativ bewiesen.

Manche Aktien folgen Trends – Andere bauen die Systeme, auf denen diese Trends erst möglich werden.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) steht genau an jener seltenen Schnittstelle, an der aus regulatorischem Druck, technologischer Reife und explodierendem Datenbedarf nicht nur ein Geschäftsmodell entsteht – sondern eine neue, unverzichtbare Infrastruktur für die Kreditmärkte von morgen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.005.jpeg

Eine seltene Kombination aus Marktstress, Datenmacht und skalierbarer Infrastruktur

Große Aktiengeschichten entstehen oft dann, wenn ein strukturelles Problem auf eine operative Lösung trifft – und der Kapitalmarkt diesen Wendepunkt noch nicht vollständig eingepreist hat.

Ein Kreditmarkt unter Druck – und genau deshalb voller Chancen

Der alternative Kreditmarkt wächst nicht trotz, sondern wegen der aktuellen Spannungen. Rekordausfälle bei Konsumentenkrediten, 30% kreditunsichtbare Kanadier, steigende Verschuldung und ein massiver Strukturwandel hin zu Gig-Work, Migration und Embedded Finance zwingen Kreditgeber zum Umdenken. Klassische Auskunfteien liefern verspätete, unvollständige Bilder – während 80% der Finanzinstitute bereits offen sagen, dass Echtzeit-Cashflow-Daten künftig wichtiger sind als traditionelle Bureau-Scores.

Genau an dieser Bruchstelle positioniert sich Inverité Insights Inc.

Wo Umsätze heute entstehen – und Skalierung morgen

Inverité ist bereits dort aktiv, wo Volumen, Daten und Wiederholungsgeschäft zusammenlaufen: Alternative Lending bildet den größten Umsatztreiber, ergänzt durch Auto Finance, Finanzsoftware-Anbieter und Finanzinstitute. Dieser Mix ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer klaren Marktstrategie: Fokus auf Segmente mit hohem Risiko-, Betrugs- und Datenbedarf – also dort, wo Echtzeit-Entscheidungen echten wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

Die Lösung: Risiko in Sekunden, nicht in Wochen

Mit seiner Complete Risk Intelligence Platform verbindet Inverité drei entscheidende Ebenen:

• VERIFY: Identitäts-, Einkommens- und Bankverifikation in Echtzeit

• RISK INTELLIGENCE: KI-basierte Risikoscores, Betrugserkennung, Datenanreicherung

• MANAGE: Optimierung von Kreditportfolios zur Steigerung von Genehmigungen bei gleichzeitiger Risikoreduktion

Bereitgestellt per API oder No-Code-Dashboard, fügt sich die Plattform direkt in bestehende Kreditprozesse ein – ein entscheidender Faktor für schnelle Adoption und hohe Kundenbindung.

Warum Inverité anders ist

Inverité vereint mehrere Differenzierungsmerkmale, die im Zusammenspiel selten sind:

• Risk Model as a Service (RMaaS): individuell anpassbare Kreditmodelle

• 99% Marktabdeckung in Kanada über 286+ Finanzinstitute

• Echtzeit-Entscheidungen in Sekunden, nicht Tagen

• Bewiesene Ergebnisse durch laufende Kundenanwendungen

Damit ist Inverité aktuell der einzige kanadische Anbieter, der Identität, Banking-Daten, KI-Risikoanalyse und Portfolio-Optimierung vollständig integriert anbietet.

Warum Investoren genau jetzt hinschauen

Makro- und Mikrotreiber wirken gleichzeitig: steigender regulatorischer Druck, höhere Betrugsquoten, neue Kundensegmente ohne klassische Scores – und gleichzeitig eine nachweislich hohe Rückzahlungsquote von über 85% bei nicht-prime Kreditnehmern, wenn Risiken korrekt bewertet werden. Genau hier monetarisiert Inverité Daten, Technologie und Vertrauen. Nicht als Vision. Sondern als funktionierende, skalierbare Infrastruktur.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) befindet sich an jenem seltenen Punkt, an dem ein reales Marktproblem, bewiesene Technologie und struktureller Rückenwind zusammenfallen – und genau daraus entstehen jene Aktiengeschichten, die man später nicht zu spät entdeckt haben möchte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.006.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.007.jpeg

Wenn Kreditdaten zur globalen Infrastruktur werden

Die spannendsten Aktien entstehen dort, wo ein funktionierendes Kerngeschäft auf eine visionäre, aber realistisch umsetzbare Zukunft trifft.

Ein bewährtes Fundament – und der nächste große Schritt

Inverité Insights Inc. hat sich im kanadischen Kreditmarkt bereits als zentrale Echtzeit-Daten- und Risiko-Instanz etabliert. Über 7 Millionen Kundenanfragen, mehr als 30 Milliarden Datenpunkte und das Vertrauen führender Fintechs bilden heute das Fundament eines Geschäftsmodells, das bereits Umsätze generiert – und skalierbar ist.

Doch Inverité denkt weiter.

Mit dem geplanten „Tokenized Credit Layer“ positioniert sich das Unternehmen als Brücke zwischen traditioneller Kreditvergabe und einer global portablen, tokenisierten Kreditidentität. Nicht als Ersatz des bestehenden Systems, sondern als logische Erweiterung: Kreditwürdigkeit, die Ländergrenzen überwindet, datenschutzkonform, KI-gestützt und in Echtzeit nutzbar.

Monetarisierung mit mehreren Hebeln

Schon heute basiert das Geschäftsmodell auf mehreren, sich verstärkenden Erlösströmen:

• Pay-per-Verify (Identität & Bankdaten)

• SaaS-Abonnements (Plattform-Lizenzen)

• Pay-per-Score (KI-Risikobewertung)

• Risk Model as a Service (RMaaS) – hochmargige, kundenspezifische KI-Modelle

Mit klar definierten Wachstumshebeln – Land & Expand, steigende Nutzung, neue APIs und Daten-Monetarisierung – entsteht ein Modell, das mit zunehmendem Volumen überproportional skaliert. Besonders attraktiv: RMaaS-Bruttomargen von über 80%.

Klare Differenzierung im Wettbewerb

Im direkten Vergleich mit etablierten Playern wie Plaid, MX oder klassischen Auskunfteien zeigt sich Inverités strategischer Vorteil:

• Einziger Anbieter in Kanada mit kompletter Risk-Intelligence-Plattform

• 99% Marktabdeckung über 286+ Finanzinstitute

• Echtzeit-Entscheidungen statt statischer Scores

• Individuelle Risikomodelle statt Einheitslogik

Während Wettbewerber Daten liefern, liefert Inverité Entscheidungen – genau dort, wo alternative Kreditgeber sie brauchen.

Warum diese Phase für Investoren entscheidend ist

Inverité befindet sich an einem seltenen Punkt im Unternehmenszyklus: Das Kerngeschäft ist bewiesen, die Technologie produktiv, die Markttrends eindeutig – und die nächste Entwicklungsstufe bereits klar definiert. Tokenisierung, KI und Finanzinklusion sind keine Schlagworte mehr, sondern konvergierende Realität.

Wer Kreditmärkte nicht nur begleiten, sondern infrastrukturell verstehen will, kommt an diesem Thema kaum vorbei.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) steht an genau jenem Wendepunkt, an dem aus bewiesener Fintech-Substanz, datengetriebener Skalierung und globaler Vision jene Infrastruktur entsteht, die Kreditmärkte nicht begleitet – sondern neu definiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.008.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.009.jpeg

Die vielleicht größte ungelöste Lücke im globalen Kreditmarkt

Es gibt Aktien, die von Zyklen profitieren. Und es gibt Unternehmen, die entstehen, weil ein System an seine Grenzen stößt.

Ein globales Problem in Billionenhöhe

Der weltweite Kreditmarkt leidet nicht an mangelnder Nachfrage – sondern an fehlender Sichtbarkeit. Rund 1,3 Milliarden Erwachsene gelten global als „kreditunsichtbar“. Ihre Bonität ist lokal gefangen, nicht übertragbar, fragmentiert in nationalen Datensilos. Die Folge: über 10 Billionen US-Dollar an potenzieller Kreditnachfrage bleiben unerschlossen. In entwickelten Märkten existiert faktisch keine Portabilität von Kreditprofilen.

Genau hier setzt die strategische Vision von Inverité Insights Inc. an.

Vom funktionierenden Heute zur skalierbaren Zukunft

Inverité kommt nicht aus dem Whitepaper – sondern aus dem operativen Kreditalltag. Mit über 7 Millionen verarbeiteten Kundenanfragen und 30+ Milliarden Datenpunkten in Kanada hat das Unternehmen bewiesen, dass es Kreditdaten in Echtzeit erfassen, bewerten und monetarisieren kann. Dieses Fundament bildet die Brücke vom traditionellen Kreditwesen hin zu einer neuen, digitalen Vertrauensebene.

Der nächste Schritt: der Tokenized Credit Layer.

Tokenisierte Kreditidentität – logisch, nicht spekulativ

Inverité beschreibt Tokenisierung nicht als Ersatz, sondern als Infrastruktur-Erweiterung. Kernidee: bestehende, verifizierte Kredit- und Identitätsdaten → KI-Scoring → tokenisierte, nutzerkontrollierte Kredit-Credentials, die global einsetzbar sind.

Die geplante Architektur:

• Consumer-permissioned & datenschutzkonform

• KI-gestützte Verifikation von Kredit- und Identitätssignalen

• Grenzenlos & compliant, ausgelegt für traditionelle Kreditgeber ebenso wie DeFi-Strukturen

• aufgebaut auf einer skalierbaren Blockchain-Infrastruktur

Damit positioniert sich Inverité als Brücke zwischen klassischem Finanzsystem und globalem, digitalem Kreditzugang.

Warum der Markt dieses Thema ernst nimmt

Die Dimensionen sind gewaltig:

• 30 Billionen US-Dollar globale Kreditlücke

• 200% YoY-Wachstum im Web3-Credit-Segment

• >1 Billion US-Dollar adressierbare AI- & Blockchain-Assetklasse

In diesem Kontext ist die oft zitierte „30X-Story“ kein Versprechen, sondern eine theoretische Ableitung aus Marktgröße, Datenhoheit und Infrastrukturrolle.

Die Investment-These in einem Satz

Inverité versucht nicht, Kredit neu zu erfinden – sondern Kredit portabel, überprüfbar und global nutzbar zu machen. Wer die Infrastruktur dafür kontrolliert, sitzt nicht am Rand des Marktes, sondern im Zentrum zukünftiger Kreditströme.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) steht an jener seltenen Schwelle, an der aus realen Daten, bewiesener Technologie und einem global ungelösten Problem nicht nur Wachstum entsteht – sondern die Chance, eine neue Basisschicht des weltweiten Kreditmarkts zu definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.010.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.011.jpeg

Warum dieses Management den Unterschied macht

An der Börse entscheidet Technologie selten allein. Am Ende sind es Menschen, Erfahrung und Timing, die aus einer guten Idee eine außergewöhnliche Aktie machen.

Ein Führungsteam mit Exit-DNA

Hinter Inverité Insights Inc. steht kein unerfahrenes Gründerteam, sondern ein Kreis von Managern, Direktoren und Beratern, die Fintech Wachstum, Regulierung und Kapitalmärkte aus eigener Praxis kennen.

Karim Nanji – CEO & Director

Nanji ist ein international erfahrener Wachstums- und Technologie-Manager mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Fintech-Lösungen für kreditunterversorgte Zielgruppen. Seine Karriere führt vom Startup bis zum Fortune-500-Konzern. Mehrere von ihm mitgeprägte Unternehmen – darunter Meridian Systems, Customer House und TIO Networks – wurden erfolgreich an Branchenführer verkauft. Nanji weiß, wie man Technologie in Marktmacht und Unternehmenswert verwandelt.

Estelle L’Heureux, CFA – CFO

Fast 15 Jahre Spezialisierung auf Fintech und Alternative Lending machen L’Heureux zur stabilen finanziellen Architektin von Inverité. Ihr Hintergrund umfasst Corporate Finance, Fondsmanagement, operative Skalierung und Governance. Als CFA Charterholder steht sie für Disziplin, Transparenz und Kapitalmarktreife – entscheidend für ein Unternehmen auf dem Weg von der Wachstumsstory zur Plattform.

Jim Chan – CTO & COO

Chan bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau hochskalierbarer Technologie-Infrastrukturen mit. Er gilt als Entwickler leistungsfähiger Systeme, die nicht nur innovativ, sondern produktiv, sicher und belastbar sind. Genau diese Kombination ist essenziell für eine Echtzeit-Risk-Intelligence Plattform im Kreditmarkt.

Justin Hartzman – Advisor

Hartzman ist ein bekannter Name im kanadischen Fintech- und Krypto-Ökosystem. Als Mitgründer von CoinSmart führte er das Unternehmen durch starkes Wachstum, Börsengang und schließlich zum Verkauf an WonderFi. Heute sitzt er im Board von WonderFi, das zuletzt die Übernahme durch Robinhood ankündigte. Seine Rolle: strategische Brücke zwischen Fintech, Web3 und Kapitalmarkt.

Board & Advisors: Tiefe statt Dekoration

Auch auf Board-Ebene ist Inverité außergewöhnlich stark besetzt:

• Mike Marrandino (Executive Chairman): Über 30 Jahre Erfahrung in Management Consulting, M&A und Börsengängen an TSXV und CSE

• Philip Goodeve (Vice Chairman): Ehemaliger Co-Präsident einer der größten Private-Equity-Gruppen Kanadas, Ex-Bank-of-America Executive, Harvard-MBA

• Farhan Abbas (Independent Director): Ex-RBC Capital Markets, Manulife und State Street, heute Unternehmer und CFA Charterholder

• Rahul Petkar (Advisor): Über 35 Jahre globale Führungserfahrung bei Citibank, Merrill Lynch, TD Waterhouse; Aufbau internationaler Bankentechnologie-Plattformen

Diese Lebensläufe sind kein Marketing – sie sind strategisches Kapital.

Warum das für Anleger entscheidend ist

Inverité vereint:

• Technologie mit realem Einsatz

• Ein Management mit nachgewiesenen Exits

• Kapitalmarkterfahrung auf allen Ebenen

• Ein Board, das regulatorische, operative und strategische Risiken versteht

Das ist exakt die Kombination, die Investoren suchen, bevor ein Unternehmen vom Markt vollständig entdeckt wird.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) bringt jene seltene Mischung aus bewiesener Führungskompetenz, Kapitalmarkterfahrung und technologischer Tiefe zusammen, aus der an der Börse nicht nur Vertrauen entsteht – sondern nachhaltiger Unternehmenswert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.012.jpeg

Zehn Gründe, warum hier mehr entsteht als nur eine weitere Fintech-Aktie

Manche Aktien sind eine Wette auf Hoffnung. Andere sind eine Wette auf Struktur, Erfahrung und Timing. Inverité Insights gehört zur zweiten Kategorie.

Inverité Insights Inc. hat sich in den vergangenen Jahren still, aber konsequent von einem Datenanbieter zu einer vollintegrierten Risk Intelligence-Plattform entwickelt – genau zu dem Zeitpunkt, an dem Kreditmärkte weltweit gezwungen sind, sich neu zu erfinden.

10 überzeugende Gründe, warum Inverité für Anleger spannend ist

1. Ein reales Marktproblem in Echtzeit

Kreditentscheidungen basieren noch immer auf veralteten Bureau-Daten. Inverité liefert Echtzeit-Cashflow, Identitäts- und Risikodaten – genau das, was Kreditgeber heute dringend benötigen.

2. Bewiesene operative Substanz

Kein Konzept, kein Pilot: Millionen verarbeiteter Transaktionen, produktive Kunden und nachweisbare Umsätze im Kerngeschäft.

3. Strategischer Wandel mit Disziplin

Der Übergang von B2C (MRBL) zu B2B (INVR) war kein kosmetischer Schritt, sondern ein fundamentaler Wechsel hin zu Skalierbarkeit, wiederkehrenden Erlösen und Plattformlogik.

4. Klarer Burggraben im kanadischen Markt

Nahezu vollständige Marktabdeckung, tiefe Integration bei Kreditgebern und eine Plattform, die Identität, Banking, KI-Risiko und Portfolio Optimierung aus einer Hand liefert.

5. Hochmargige Wachstumstreiber SaaS-Lizenzen, Pay-per-Use, Risk Scoring und Risk Model as a Service (RMaaS) – mit Bruttomargen von über 80% im Modellkern.

6. Ein Management mit Exit-Erfahrung

Das Führungsteam hat mehrfach bewiesen, wie man Fintech-Unternehmen skaliert, kapitalmarktfähig macht und Wert realisiert – kein Lernprozess auf Kosten der Aktionäre.

7. Board & Advisors mit Kapitalmarkt-Tiefe

Private Equity, Großbanken, internationale Beratung und Börsenerfahrung – diese Lebensläufe stehen für Risikokontrolle, Governance und strategische Weitsicht.

8. Regulatorische und sicherheitstechnische Reife

SOC-2-Type-II-Standard und institutionelle Prozesse sind kein Zukunftsziel, sondern bereits erreicht – ein oft unterschätzter Wettbewerbsvorteil.

9. Eine nachvollziehbare Roadmap

Jeder Meilenstein der letzten Jahre – IPO, Restrukturierung, Produkt-Expansion – wirkt wie Vorbereitung auf den nächsten Schritt: vom Datenlayer zur Kredit-Intelligenz-Infrastruktur.

10. Optionalität nach oben

Mit dem Aufbau einer tokenisierten Kreditinfrastruktur adressiert Inverité einen zukünftigen Markt, ohne das bestehende Geschäft zu riskieren – eine seltene Kombination aus Stabilität und strategischer Upside.

Die Essenz der Investmentstory

Inverité versucht nicht, Kredit neu zu erfinden. Das Unternehmen macht Kredit präziser, schneller und intelligenter – und positioniert sich damit genau dort, wo Entscheidungen fallen und Margen entstehen.

Nicht laut.

Nicht spekulativ.

Sondern strukturell relevant.

Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) steht an jenem seltenen Punkt, an dem bewiesene Technologie, erfahrene Führung und ein unumkehrbarer Strukturwandel im Kreditmarkt zusammenfallen – und genau dort beginnen an der Börse die Geschichten, die man später nicht verpasst haben wollte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82773/AC-Reserach-290126-2.013.png

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Inverité Insights Inc.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Inverité Insights Inc. (ISIN: CA46125M2031, WKN: A41A0V, FSE: 2V0, CSE: INVR) finden Sie auf der oﬃziellen Unternehmens-Website: www.inveriteinsights.com

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der Inverité Insights Inc. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Inverité Insights Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre jederzeit Transaktionen in eigenen Aktien vornehmen können.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der Inverité Insights Inc. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

