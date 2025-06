Hotel Investments AG: Investor für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, agiert als Investor für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen setzt seine starke Expertise und langjährige Erfahrung für seine Hotelbetreiber im Bereich Hotelankauf, der Hotelverpachtung und der Übernahme von betreiberfreien Stadthotels ein.

Investor für Hotels: Fokussierung auf betreiberfreie Stadthotels

Die Hotel Investments AG verfolgt eine klare Strategie und sucht aktiv nach betreiberfreien Stadthotels in den wichtigen urbanen Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Hotels zum Kauf, zur Pacht sowie auf die Übernahme bestehender Mietverträge. Off Market Angebote werden in erster Linie für den eigenen Bestand sowie für ihre renommierten Partner genutzt, die als Hotelbetreiber tätig sind.

Erfahrene Hotelinvestoren und Hotelbetreiber

Mit einer fundierten Marktkenntnis und umfassendem Know-how hat sich die Hotel Investments AG als Investor für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. Das Unternehmen arbeitet nicht nur als Investor, sondern auch als Betreiber von Hotels und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hotelimmobilienbesitzer. Besonders gefragt sind große Stadthotels in Top-Lagen, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG: „Als Investor für Hotels sind wir stets auf der Suche nach innovativen Hotelprojekten und attraktiven Objekten in den wichtigen Märkten von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere Erfahrung und unser Netzwerk ermöglichen es uns, auch in anspruchsvollen Marktbedingungen wertvolle Partnerschaften einzugehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Hotelbetreibern langfristig erfolgreiche Projekte umzusetzen.“

Hotel Investments AG: Diskrete Off-Market-Transaktionen und professionelle Unterstützung

Neben der aktiven Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten bietet die Hotel Investments AG Kunden und Partnern auch umfassende Unterstützung im Bereich Off-Market Hotelimmobilien und Transaktionen. Das Unternehmen ist ein kompetenter Partner in den Bereichen Hotelverkauf, Hotelverpachtung und Vermittlung von Hotelinvestoren und Hotelbetreibern. Diskretion und Professionalität sorgen dafür, dass alle Transaktionen reibungslos und im besten Interesse aller Beteiligten durchgeführt werden.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen zur Hotel Investments AG, ihren Investitionstätigkeiten und zum Thema „Hotel Investments AG: Investor für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ finden Interessierte auf den folgenden Webseiten:

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

