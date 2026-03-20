REBA IMMOBILIEN AG baut Off-Market-Aktivitäten weiter aus: Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert als Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin und baut ihre Aktivitäten im wachstumsstarken Berliner Immobilienmarkt weiter aus. ( www.reba-immobilien.ch)

Als erfahrener Immobilieninvestor kauft das Unternehmen diskret Off-Market-Mehrfamilienhäuser in Berlin für den eigenen Bestand sowie im Rahmen von Joint Ventures.

REBA IMMOBILIEN AG: Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin

In ihrer Funktion als Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin verfolgt die REBA IMMOBILIEN AG eine nachhaltige Investmentstrategie. Der Fokus liegt auf dem Ankauf von Bestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial in attraktiven Lagen der Hauptstadt.

Durch ihre langjährige Marktpräsenz und ein gewachsenes Netzwerk erhält die REBA IMMOBILIEN AG Zugang zu Off-Market-Objekten, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden. Eigentümer profitieren dabei von schnellen, diskreten und professionell strukturierten Transaktionsprozessen.

Off-Market-Immobilienankauf mit Diskretion und Effizienz

Als etablierter Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin setzt die REBA IMMOBILIEN AG auf vertrauliche Direktankäufe ohne öffentliche Vermarktung. Dies ermöglicht sowohl den Verkäufern als auch den Investoren eine effiziente und zielgerichtete Abwicklung.

Neben dem Ankauf für den eigenen Bestand unterstützt das Unternehmen auch ihre Partner beim Erwerb von Mehrfamilienhäusern in Berlin – von der Identifikation geeigneter Objekte bis hin zur erfolgreichen Umsetzung der Transaktion.

Etablierter Immobilieninvestor in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Schweizer REBA IMMOBILIEN AG mit Repräsentanzen in Deutschland zählt zu den etablierten Immobilieninvestoren sowie Bauträgern und Projektentwicklern für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Als Immobilieninvestor ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und investiert für den eigenen Bestand, Beteiligungsgesellschaften und Objektgesellschaften sowie für Joint-Venture-Partner.

Strategische Partnerschaften im Bereich Hotelimmobilien

Im Segment Hotelinvestments arbeitet die REBA IMMOBILIEN AG eng mit der Hotel Investments AG zusammen. In Kooperation mit Hotelbetreibern werden gezielt Off-Market-Transaktionen realisiert.

Maßgeschneiderte Investmentlösungen und Off-Market-Strategien

Darüber hinaus betreut die REBA IMMOBILIEN AG Anlagevehikel und Investitionsmandate für Off-Market-Immobilieninvestments im Bereich Gewerbeimmobilien. Der Fokus liegt auf renditestarken Objekten sowie Mehrfamilienhäusern in Metropolregionen wie Berlin.

Mit ihrer klaren Positionierung als Investor & Käufer für Mehrfamilienhäuser in Berlin unterstreicht die REBA IMMOBILIEN AG ihre Expertise im Ankauf und in der Entwicklung von Immobilieninvestments.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein international tätiges Immobilieninvestmentunternehmen mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Off-Market-Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen sowie den Aufbau und die Verwaltung eigener Immobilienbestände in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

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