Investoren für Hotels: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG: Investoren für Hotels bauen Expansion im DACH-Raum weiter aus ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Die Hotel Investments AG zählt zu den bekannten Investoren für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz und baut ihre Expansion im deutschsprachigen Raum konsequent weiter aus.

Als spezialisierter Hotelinvestor und langfristig orientierter Bestandshalter sucht das Unternehmen mit seinem Hotelbetreiber aktiv Hotelimmobilien zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Mit einem klar definierten Investitionsprofil und ihrem angeschlossenen Hotelbetreiber positioniert sich die Hotel Investments AG als professioneller und verlässlicher Partner für Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler, die mit erfahrenen Investoren für Hotels zusammenarbeiten möchten.

Investoren für Hotels mit Fokus auf nachhaltige Investments in Top-Lagen

Als strategisch ausgerichtete Investoren für Hotels konzentriert sich die Hotel Investments AG auf wirtschaftsstarke A-Städte in Deutschland und Österreich sowie auf ausgewählte B-Städte in Bestlagen. Im Mittelpunkt stehen zentrale Innenstadtlagen mit hervorragender Infrastruktur und optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Gesucht werden insbesondere:

– Hotelimmobilien mit mindestens 100 Zimmern

– Neubauprojekte zur Übernahme von Mietverträgen

– Bestandsobjekte mit Umnutzungs- oder Repositionierungspotenzial

– Rebranding-Objekte

– Übernahme langfristiger Mietverträge

Die Investoren für Hotels verfolgen dabei einen langfristigen Investmentansatz mit dem Ziel, nachhaltige Werte zu schaffen und stabile Renditen zu sichern.

Investoren für Hotels setzen auf starke Betreiberpartnerschaften

Ein zentraler Bestandteil der Strategie als Investoren für Hotels ist die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Hotelbetreibern. Gemeinsam werden zukunftsfähige Hotelkonzepte in folgenden Segmenten entwickelt:

– Stadthotels

– Serviced Apartments

– Long-Stay-Konzepte

Durch die Kombination aus Immobilienexpertise, Betreiber-Know-how und fundierter Marktkenntnis entstehen leistungsfähige Hotelprodukte, die den aktuellen Anforderungen des Marktes entsprechen.

Professionelle Transaktionsstruktur durch erfahrene Investoren für Hotels

Als etablierte Investoren für Hotels steht die Hotel Investments AG für:

– Schnelle und strukturierte Entscheidungsprozesse

– Hohe Transaktionssicherheit

– Diskrete und professionelle Abwicklung

– Kapitalstarke Investitionsbasis

– Langfristige Bestandshaltung

Eigentümer profitieren von klar definierten Ankaufskriterien sowie einer partnerschaftlichen und lösungsorientierten Zusammenarbeit mit finanzstarken Investoren für Hotels.

Investoren für Hotels: Angebotsprüfung

Im Rahmen der weiteren Expansion laden die Investoren für Hotels der Hotel Investments AG Eigentümer, Bauträger und Projektentwickler ein, geeignete Hotelimmobilien zur Prüfung anzubieten. Das Unternehmen sichert eine vertrauliche, effiziente und professionelle Bewertung aller eingehenden Angebote zu.

Mit ihrer klaren Positionierung als Investoren für Hotels unterstreicht die Hotel Investments AG ihren Anspruch, zu den relevanten Hotelinvestoren im DACH-Raum zu zählen und das eigene Portfolio gezielt weiter auszubauen.

Kontakt für Objektangebote – Investoren für Hotels im DACH-Raum

Die Hotel Investments AG ist ein auf Hotelimmobilien spezialisierter Investor mit Fokus auf den Erwerb, die Pacht und die Repositionierung von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als langfristig orientierte Investoren für Hotels verfolgt das Unternehmen eine nachhaltige Investmentstrategie und arbeitet eng mit etablierten Hotelbetreibern zusammen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Thema „Hotel Investments AG: Investoren für Hotels Deutschland, Österreich & Schweiz“:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

