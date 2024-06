REBA IMMOBILIEN AG: Investoren für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG sucht im Auftrag ihrer Partner und Investoren für Hotels weitere große Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Hotelimmobilien von Investoren für Hotels gesucht

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert zusammen mit der Hotel Investments AG mit Schwerpunkt auf Hotelinvestitionen und ist auf der Suche nach großen, betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Hotels sollen entweder zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge angeboten werden, um das Portfolio der REBA IMMOBILIEN AG sowie das ihrer Partner und Investoren für Hotels durch gezielte Akquisitionen und Übernahmen zu erweitern.

Strategische Investitionen und Expansion der Investoren für Hotels

„Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb und der Pacht von Stadthotels, die betreiberfrei übergeben werden können. Wir sind bestrebt, die Portfolios unserer Partner und Investoren für Hotels durch strategische Investitionen zu erweitern“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Suchkriterien und Zielobjekte der Investoren für Hotels

Im Zentrum der Suchkriterien stehen Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich durch ihre Lage und Größe auszeichnen. „Interessiert sind wir insbesondere an Stadthotels, Business Hotels und Boardinghäusern in innerstädtischen Lagen mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Zielobjekte sollten über mindestens 80 Zimmer verfügen und die Möglichkeit einer betreiberfreien Übergabe bieten, sei es durch kurzfristig auslaufende Pachtverträge oder direkte Verfügbarkeit ohne bestehenden Betreiber.“

Einladung an Hoteleigentümer

Hoteleigentümer, die betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten möchten, sind eingeladen, ihre Angebote an die Hotel Investments AG oder REBA IMMOBILIEN AG zu senden.

Weitere Informationen:

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

