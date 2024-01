Invictus Spa & Wellness – Massagen in Hergiswil

Invictus Spa & Wellness – Mehr als nur Massagen: Ihr ganzheitliches Entspannungsziel in Hergiswil bei Luzern

Willkommen in der Wohlfühl Lounge von Invictus Spa & Wellness, gelegen in der idyllischen Umgebung von Hergiswil, in der Nähe des majestätischen Vierwaldstättersees. Bei uns erwartet Sie ein ganzheitliches Entspannungserlebnis, das weit über die traditionelle Massage hinausgeht.

Unser engagiertes Team – bestehend aus Ramona, Maria, Andrea und Guido – sind Experten darin, mit ihren erfahrenen und liebevollen Händen nicht nur physische, sondern auch seelische Entspannung zu schenken. Von klassischen Massagen bis hin zu speziellen Techniken wie der Zwei- oder Vier-Handmassage, Paarmassagen, Kinder- und Babymassagen, bieten wir eine breite Palette an Entspannungs- und Massagetechniken, die zu den innovativsten und bewährtesten weltweit zählen.

Doch Invictus Spa & Wellness bietet mehr als nur Massagen. Unsere Gäste können sich auf bahnbrechende Wellnesserlebnisse freuen, wie die Airnergy pure Sauerstofftherapie für eine verbesserte Zellregeneration und einen effizienten Stoffwechsel, sowie unsere AuraSens-Therapieliege, die eine unvergleichliche Entspannung durch Klang- und Vibrationstherapie bietet. Zudem ist unser KI-gesteuerter Roboterarm, der erste seiner Art in der Schweiz, ein weiteres Highlight, das therapeutische Maßstäbe setzt und Rückenschmerzen effektiv lindert.

Unser privater Spa-Bereich ergänzt das Angebot mit einer Dom-Schwitzsauna, Dampfdusche mit Lichttherapie, Eisbad und einer Vielzahl von Massageanwendungen, die zusammen ein unvergleichliches Wellnesserlebnis schaffen.

Bei Invictus Spa & Wellness endet Ihr Erlebnis nicht mit der Behandlung. Wir bieten unseren Gästen kleine Freuden wie Eiscreme, Gebäck, Schokolade, Smoothies, Tee, Wasser, Kaffee oder ein Glas Wein in einer Atmosphäre, die von ca. 150 Kerzenlichtern, lebendigen Farben, Skulpturen und Bildern geprägt ist, um Ihre Seele zu verzaubern.

Sollten Sie den Wunsch verspüren, diese Oase der Ruhe in Ihr eigenes Zuhause zu bringen, bieten wir auch Hausbesuche an, um Ihnen unser einzigartiges Wellnesserlebnis direkt zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Wir, Silke und Guido Wirtz, laden Sie herzlich ein, Teil unserer Welt zu werden – eine Welt, die Erholung und Entspannung auf eine ganz neue Ebene hebt. Entdecken Sie Invictus Spa & Wellness, wo Entspannung eine ganzheitliche Reise ist.

Willkommen in der Wohlfühl Lounge Hergiswil, Ihrer Spa & Wellness Oase für unvergleichliche Entspannung und Revitalisierung im Herzen von Hergiswil im Kanton Nidwalden, nahe Luzern. Als innovatives Spa- und Wellness-Center in der Schweiz vereinen wir traditionelle Massagekunst mit futuristischer Technologie, um Ihnen ein außergewöhnliches Erholungserlebnis zu bieten. In unserem Wellness-Refugium erleben Sie eine Welt der Ruhe und der Energie, in der jede Behandlung sorgfältig darauf ausgerichtet ist, Körper, Geist und Seele zu regenerieren.

Kontakt

Invictus Spa & Wellness

Silke Wirtz

Seestrasse 53

6052 Hergiswil

041 631 00 75



https://wohlfuehl-lounge.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.