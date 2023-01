Invido – das neue SaaS-Produkt für den Vertrieb

Die Effizienz visueller Botschaften ist faszinierend. Bilder und Kurzvideos erregen Aufmerksamkeit, lösen Emotionen beim Betrachter aus und bleiben länger im Gedächtnis haften als reine Textinformationen. Gründe genug für immer mehr Marketingspezialisten, Grafiken und kurze Filme als Werbemaßnahmen einzusetzen. Doch auch Vertriebsprofis profitieren: Mit personalisierten Videos können sie Vertrauen aufbauen, Follow-up-Raten steigern und Neukunden gewinnen. Und dank invido kostet sie das weder Zeit noch Aufwand.

Videos sind Alleskönner. Sie vermitteln komplexe Sachverhalte in kürzester Zeit und können eine persönliche Bindung zwischen Publisher und User schaffen. Einmal auf Social-Media-Plattformen hochgeladen, werden ihre Inhalte geteilt und erreichen so auf einfachste Art einen breiten Personenkreis. Doch nicht jeder Vertriebler ist Experte in der schnelllebigen Welt des Internets, nicht jeder vertraut mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Kundenakquise. Dies ist auch der Schachinger Solutions GmbH bewusst. Mit seinem neuen Software-as-a-Service-Produkt „invido“ bietet das österreichische Unternehmen eine innovative Dienstleistung zur einfachen Steigerung der Verkaufsleistung per Videokommunikation.

Warum auf Video-Marketing setzen?

Wer heutzutage Neukunden akquirieren und Stammkunden halten möchte, sollte nicht nur Textbotschaften auf Online-Kanälen verbreiten. Denn Videos gewinnen zunehmend an Beliebtheit: Immer mehr Internetuser klicken auf Clips bei YouTube, TikTok, Instagram und Co. Durch maßgeschneiderte Präsentationen lassen sich über die reine Bildsprache persönliche Beziehungen aufbauen. Ein optimales Marketinginstrument für alle Vertriebler. Dabei muss niemand Kameramann sein, um die großartige Möglichkeit zur Kundenbindung zu nutzen. Denn die Bedienung von invido erfolgt intuitiv und die Vorgehensweise erfordert nur wenige Schritte. Mit dem eigenen Smartphone können jederzeit und an jedem Ort beliebige Kurzvideos aufgenommen und am PC bedarfsgerecht bearbeitet werden. Im Anschluss werden die benutzerdefinierten Videopräsentationen mit nur einem Klick auf invido hochgeladen. Wer möchte, kann zudem ausgewählte Aufnahmen auf einer Portfolio-Seite publizieren und mit potenziellen Kunden teilen.

Doch das ist noch lange nicht alles. Denn invido ermöglicht auch eine detaillierte Analyse zur Effizienz des asynchronen Video-Messagings. Wer hat die Videos wie lange betrachtet? Wurden sie geteilt, waren sie Beginn einer Interaktion mit dem Kunden? Mit einfachsten Mitteln lassen sich dank invido Antwortquoten erhöhen, Vertrauen aufbauen und das Engagement von Zielgruppen intensivieren. So können Zeit und Ressourcen gespart, Erlebnisse geschaffen und Follow-up-Raten gesteigert werden.

Eine siebentägige kostenlose Testphase bietet Interessenten die Möglichkeit, die zahlreichen Vorteile von invido in der Praxis kennenzulernen. Diese befindet sich zwar noch im Pre-Launch, aber es sind bereits Anmeldungen möglich, um sich einen Platz zu sichern. Wer seine Kundenakquise verbessern und mehr Umsatz generieren möchte, findet in dem smarten SaaS-Produkt von Schachinger Solutions GmbH die perfekte Unterstützung.

Schachinger Solutions ist ein Unternehmen, das SaaS-Produkte mit Potenzial entwirft, entwickelt und vermarktet. Wir glauben an die Kraft der Technologie, um die Welt zu verändern und zu verbessern. Wir sind bestrebt, innovative Produkte zu entwickeln, die reale Probleme lösen, und sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

