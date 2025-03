Inway Systems GmbH und Objektkultur Software GmbH unter einem Dach vereint

Die Inway Systems GmbH aus Neu-Ulm ist seit dem 18.03.2025 Teil der CloudFit-Gruppe, die ausgehend von der Objektkultur Software GmbH vor rund einem Jahr gegründet wurde. Ziel der Gruppe ist es, einen Unternehmensverbund aus starken Microsoft-Partnern zu schaffen und deren Wachstum zu stärken. Dazu werden die Objektkultur Software GmbH und die Inway Systems GmbH künftig eng zusammenarbeiten.

Wachstum für den ERP-Experten Inway

Die Inway Systems GmbH ist Microsoft-Partner und bietet Microsoft-ERP-Lösungen sowie Customizing und die Entwicklung von Add-Ons an mit Fokus auf Connected Operations. Dazu zählen u. a. Dynamics 365 Finance and Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management und Dynamics Business Central. Die beiden Gründer der Inway Systems GmbH, Matthias Schuster und Michael Maier, geben ihre Unternehmensanteile ab und bleiben rückbeteiligt, Matthias Schuster bleibt weiterhin Geschäftsführer der Inway Systems GmbH. „Das Microsoft Ökosystem wächst – und wir wachsen mit. Dank unserer neuen Partnerschaft bieten wir unseren Kunden noch leistungsstärkere Lösungen für die Zukunft.“, so Michael Maier.

Kompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Objektkultur Software GmbH ist ebenfalls Microsoft-Partner. Sie implementiert und integriert unter anderem Dynamics 365 Customer Experience Anwendungen, entwickelt Individualsoftware und fokussiert sich auf Unternehmensprozesse rund um Customer Operations. Damit ergänzen sich die Portfolios der beiden Unternehmen sehr gut. Marco Weigel, Geschäftsführer der Objektkultur Software GmbH, fasst zusammen: „Das Objektkultur-Team ist breit aufgestellt und verfügt über Kompetenzen in diversen Microsoft-Technologien. Eine verbliebene Lücke – der Bereich ERP – konnte nun durch die Aufnahme von Inway Systems in die CloudFit-Gruppe geschlossen werden. Kunden profitieren von der geballten Kompetenz und Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ Dazu Matthias Schuster, Geschäftsführer der Inway Systems GmbH: „Die Ergänzung um die Leistungen von Objektkultur bietet Kunden künftig die Möglichkeit des One-Stop-Shops für das komplette Microsoft-Cloud-Portfolio.“

Erweiterung auf über 300 Mitarbeitende an neun Standorten

Die 2003 gegründete Inway Systems GmbH zählt mehr als 110 Mitarbeitende an den Standorten Neu-Ulm, Köln, Chemnitz, Berlin, Hamburg und Kiel. Die 2004 gegründete Objektkultur Software GmbH hat über 200 Mitarbeitende an den Standorten Karlsruhe, Bonn und Freiburg. Somit wächst die CloudFit Holding GmbH auf ca. 300 Mitarbeitende und ist durch die neun über Deutschland verteilten Standorte besonders kunden- und mitarbeiternah. Marco Göpfrich, Geschäftsführer bei der Objektkultur Software GmbH, fügt hinzu: „Die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeitenden werden künftig durch die enge Zusammenarbeit diversifiziert. Das sehe ich als Entwicklungschance und als Zugewinn für unsere Arbeitskultur, die in beiden Unternehmen von großer Bedeutung ist.“

Objektkultur Software GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Standorten in Bonn und Freiburg. Objektkultur implementiert, integriert und entwickelt Cloud-Software und modernisiert IT-Umgebungen. Dazu zählen u. a. CRM-Systeme, Individualsoftware, Integrations- und Analyselösungen sowie digitales Identitätsmanagement. Als langjähriger Microsoft-Partner bietet Objektkultur alles von der Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zu Support und Betrieb. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, hat über 200 Mitarbeitende und wird von Marco Göpfrich (COO), Marco Weigel (CSO) und Constanze Reiche (CHRO) geleitet.

Die Inway Systems GmbH ist ein etabliertes Software- und Beratungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2003 auf ERP- und CRM-Systeme von Microsoft spezialisiert ist. Als Microsoft-Dynamics-Partner der ersten Stunde unterstützt Inway Unternehmen bei der Implementierung, dem Betrieb und der Optimierung ihrer Business-Lösungen. Mit einem Team von über 110 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Chemnitz, Hamburg, Kiel, Köln und Neu-Ulm entwickelt Inway maßgeschneiderte, branchenspezifische Lösungen sowie eigene Add-Ons zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Geleitet wird das Unternehmen von Matthias Schuster und Michael Maier.

